El director de Marketing de Bitget, Ignacio Aguirre, explica la estrategia de UEX en la Aus Crypto Con 2025

VICTORIA, Seychelles, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, culmina su impactante presencia en la Aus Crypto Con 2025, donde el director de marketing de Bitget, Ignacio Aguirre, puso el broche final a un dinámico fin de semana de conferencias magistrales, paneles de debate y encuentros con el sector en Sídney. La conferencia, de dos días de duración, se celebró del 22 al 23 de noviembre y reunió a miles de desarrolladores y líderes en un momento crucial para los activos digitales, mientras los mercados mundiales reaccionaban a los cambios en las condiciones macroeconómicas.

La semana de la conferencia comenzó con un evento privado de la comunidad Bitget Wallet el 21 de noviembre y tuvo Darling Harbour como telón de fondo. El encuentro combinó experiencias culinarias de inspiración francesa, arte escénico en vivo y conversaciones seleccionadas con socios regionales, lo que marcó el tono para un fin de semana centrado en la innovación, la seguridad y las realidades cambiantes de las finanzas en cadena.

Ignacio participó en tres sesiones durante el fin de semana, que comenzaron con Seguridad 101: Cómo proteger sus activos en el mundo digital. En este debate, exploró los marcos de protección del usuario en un contexto de creciente participación en entornos de operaciones tanto en cadena como centralizados. "La seguridad está pasando de ser una característica a ser una expectativa", comentó durante la sesión. "La próxima generación de bolsas ganará usuarios no mediante promesas, sino mediante sistemas verificables que funcionen silenciosamente en segundo plano mientras los operadores se centran en las oportunidades".

Luego, esa misma tarde, Ignacio pronunció su primer discurso internacional como director de Marketing de Bitget titulado Decodificación para la comunidad: creando el futuro de las bolsas universales. La sesión presentó una narrativa clara sobre la arquitectura UEX de Bitget, cómo la bolsa integra los mercados de criptomonedas, los tokens de acciones tokenizados y las herramientas impulsadas por IA en una única plataforma. Ignacio enfatizó la necesidad de que las plataformas se adapten al comportamiento de los usuarios. "Los operadores se mueven rápido, pero los mercados se mueven aun más rápido", afirmó. "El modelo UEX existe porque los usuarios ya no quieren usar cinco aplicaciones para cinco clases de activos. Quieren una plataforma inteligente que entienda cómo operan".

El fin de semana concluyó con uno de los paneles más esperados del evento: Bitcoin en el balance general: la revolución de la tesorería corporativa. El debate cobró aún más relevancia cuando el Bitcoin experimentó volatilidad durante el fin de semana, lo que provocó un debate en torno al riesgo de la tesorería, la planificación de la liquidez y los mecanismos para integrar las criptomonedas en la estrategia corporativa. Ignacio destacó cómo las bolsas desempeñarán una función clave en esta transición. "Adoptar la tesorería no se trata de aparecer en los titulares, sino de crear una infraestructura que apoye a las empresas en este sentido", dijo a la audiencia. "Los equipos corporativos quieren calidad de ejecución, confiabilidad en las liquidaciones y vías de acceso que les resulten tan familiares como las finanzas tradicionales. De ahí es de donde vendrá la próxima gran ola".

Después de la conferencia, Ignacio Aguirre, director de Marketing de Bitget, comentó: "Aus Crypto Con transmitía una energía inconfundible. Los operadores minoristas estaban bien informados, eran curiosos y no tenían filtros. Se podía sentir esa chispa. Fue el escenario perfecto para compartir la visión de la bolsa universal de Bitget con un público que sin duda está preparado para lo que está por venir".

La participación de Ignacio reflejó la creciente visibilidad de Bitget en los mercados mundiales y su papel en establecer conversaciones en las que se combinan las criptomonedas, las finanzas tradicionales y las operaciones impulsadas por IA. A medida que el panorama de los activos digitales se vuelve más interconectado, Bitget continúa avanzando en desarrollar una infraestructura diseñada para que los usuarios naveguen tanto por los mercados en cadena como por los centralizados con rapidez, flexibilidad y transparencia.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.



Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

