Ignacio Aguirre, directeur marketing de Bitget, présente la stratégie UEX lors de l’Aus Crypto Con 2025

VICTORIA, Seychelles, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, vient de remporter un franc succès à l’Aus Crypto Con 2025, où Ignacio Aguirre, directeur marketing de Bitget, a clôturé un week-end dynamique marqué par des discours, des tables rondes et des engagements professionnels à Sydney. La conférence de deux jours, qui s’est tenue du 22 au 23 novembre, a réuni des milliers de créateurs et de leaders à un moment crucial pour les actifs numériques, alors que les marchés mondiaux réagissaient à l’évolution des conditions macroéconomiques.

La semaine de la conférence a débuté le 21 novembre avec un événement privé de la communauté Bitget Wallet, organisé sur le front de mer de Darling Harbour. La rencontre alliait gastronomie d’inspiration française, performances artistiques live et échanges ciblés avec des partenaires régionaux, donnant le ton d’un week-end axé sur l’innovation, la sécurité et les réalités changeantes de la finance onchain.

Ignacio a participé à trois sessions au cours du week-end, en commençant par Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World (Sécurité élémentaire : Protéger vos actifs dans le monde numérique). Cette discussion portait sur les cadres de protection des utilisateurs, alors que la participation aux environnements de trading onchain et centralisés continue de croître. « La sécurité est en train de passer du statut de fonctionnalité à celui d’attente », a-t-il fait remarquer au cours de la session. « La prochaine génération de marchés boursiers ne séduira pas les utilisateurs par des promesses, mais par des systèmes vérifiables qui fonctionnent discrètement en arrière-plan pendant que les traders se concentrent sur les opportunités. »

Plus tard dans l’après-midi, Ignacio a prononcé son premier discours international en tant que directeur marketing de Bitget, intitulé Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges. (Décoder pour la communauté : créer l’avenir des bourses universelles). La session présentait une vision claire de l’architecture UEX de Bitget, expliquant comment la bourse intègre les marchés cryptographiques, les jetons boursiers tokenisés et les outils alimentés par l’IA au sein d’une même plateforme. Ignacio a souligné la nécessité pour les plateformes de suivre le rythme des comportements utilisateurs. « Les traders évoluent rapidement et les marchés encore plus », a-t-il déclaré. « Le modèle UEX existe parce que les utilisateurs ne veulent plus cinq applications différentes pour cinq classes d’actifs. Ils veulent une plateforme intelligente qui comprend leur manière de trader. »

Le week-end s’est conclu par l’un des panels les plus attendus de l’événement : Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution. (Bitcoin au bilan : la révolution des trésoreries d’entreprise). Le sujet est devenu d’autant plus pertinent que le Bitcoin a connu une forte volatilité durant le week-end, stimulant des débats sur les risques de trésorerie, la planification de liquidité et les mécanismes d’intégration de la crypto dans la stratégie d’entreprise. Ignacio a rappelé le rôle central que joueront les bourses dans cette transition. « L’adoption de la trésorerie ne vise pas à faire les gros titres, mais à mettre en place une infrastructure qui soutienne les entreprises dans ce domaine », a-t-il souligné à l’auditoire. « Les équipes d’entreprise veulent une qualité d’exécution, une fiabilité de règlement et des parcours d’accès qui leur semblent aussi familiers que la finance traditionnelle. C’est de là que viendra la prochaine grande vague. »

À l’issue de la conférence, Ignacio Aguirre, directeur marketing chez Bitget, a indiqué : « L’Aus Crypto Con dégageait une énergie indéniable. Les traders particuliers étaient informés, curieux et sans filtre. Le dynamisme était palpable. C’était la scène idéale pour partager la vision en matière de bourse universelle de Bitget avec un public résolument prêt pour ce qui arrive. »

La participation d’Ignacio souligne la visibilité croissante de Bitget sur les marchés internationaux et son rôle dans les discussions à l’intersection de la crypto, de la finance traditionnelle et du trading piloté par l’IA. À mesure que le paysage des actifs numériques devient plus interconnecté, Bitget poursuit le développement d’infrastructures conçues pour les utilisateurs naviguant à la fois dans les marchés onchain et centralisés, avec rapidité, flexibilité et transparence.

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de valeurs universelle au monde, au service de plus de 120 millions d'utilisateurs et facilitant l'accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP et d'autres cryptomonnaies au sein d'une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

