איגנסיו אגירה, מנהל השיווק הראשי של Bitget, מרחיב על אסטרטגיית ה-UEX ב-Aus Crypto Con 2025

ויקטוריה, סיישל, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, מסכמת נוכחות רבת השפעה בכנס Aus Crypto Con 2025, בו איגנסיו אגירה (Ignacio Aguirre), מנהל השיווק הראשי של Bitget, סיים סוף שבוע דינמי של הרצאות מרכזיות, דיוני פאנל ומעורבות בתעשייה בסידני. הכנס בן היומיים, שנערך בין ה-22 ל-23 בנובמבר, קיבץ אלפי בונים ומובילים ברגע מכריע עבור נכסים דיגיטליים, כאשר השווקים הגלובליים הגיבו לשינויים בתנאים המקרו-כלכליים.

שבוע הכנסים נפתח באירוע קהילתי פרטי של Bitget Wallet ב-21 בנובמבר, שהתקיים על רקע נמל דארלינג. המפגש שילב חוויות קולינריות בהשראה צרפתית, אמנות הופעה חיה ושיחות אוצרות עם שותפים אזוריים — וקבע את הטון לסוף שבוע שהתמקד בחדשנות, ביטחון והמציאות המתפתחת של פיננסים ברשת.

איגנסיו השתתף בשלושה מפגשים בסוף השבוע, החל מ-Security 101: הגנה על הנכסים שלכם בעולם הדיגיטלי. בדיון זה, הוא בחן מסגרות הגנה על משתמשים על רקע השתתפות גוברת הן בסביבות מסחר אונשריין והן בסביבות מסחר מרכזיות. "האבטחה משתנה מלהיות תכונה לציפייה," אמר במהלך המפגש. "הדור הבא של הבורסות יזכה במשתמשים לא דרך הבטחות, אלא דרך מערכות שניתן לאמתן שפועלות בשקט ברקע בעוד הסוחרים מתמקדים בהזדמנויות."

מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, איגנסיו נשא את נאום המפתח הבינלאומי הראשון שלו כמנהל השיווק של Bitget תחת הכותרת "פענוח לקהילה: יצירת עתיד הבורסות האוניברסליות". המושב הציג סיפור ברור סביב ארכיטקטורת ה-UEX של Bitget, כיצד הבורסה משלבת שווקים קריפטוגרפים, אסימונים מבוססי מניות וכלים מועצמי בינה מלאכותית אל תוך פלטפורמה אחת. איגנסיו הדגיש את הצורך של הפלטפורמות לעמוד בקצב ההתנהגות של המשתמשים. "סוחרים נעים מהר, שווקים נעים מהר יותר", אמר. "מודל ה-UEX קיים משום שמשתמשים כבר לא רוצים חמש אפליקציות לחמישה סוגי נכסים. הם רוצים פלטפורמה חכמה אחת שמבינה כיצד הם סוחרים".

סוף השבוע הסתיים באחד הפאנלים המצופים ביותר של האירוע: ביטקוין במאזן: מהפכת האוצר התאגידי. הדיון הפך ליותר רלוונטי כאשר ביטקוין חווה תנודתיות בסוף השבוע, מה שהוביל לדיון סביב סיכון ממשלתי, תכנון נזילות והמכניקה של שילוב קריפטו באסטרטגיה תאגידית. איגנסיו הדגיש כיצד ההחלפות ישחקו תפקיד מרכזי במעבר הזה. "אימוץ משרד האוצר אינו עניין של יצירת כותרות, אלא על תשתיות התומכות בחברות בתחום הזה," אמר לקהל. "צוותים תאגידיים רוצים איכות ביצוע, אמינות של הסדרים, ודרכי גישה שמרגישים מוכרים כמו פיננסים מסורתיים. משם יגיע הגל הגדול הבא".

בתגובה לאחר הכנס, ציין איגנסיו אגירה, מנהל השיווק הראשי ב-Bitget, "ל-Aus Crypto Con הייתה אנרגיה שאין לטעות בה. סוחרים קמעונאיים שהיו מושכלים, סקרנים וחסרי מסננים. אפשר היה להרגיש את הניצוץ הזה. זו הייתה הבמה המושלמת לשתף את חזון הבורסה האוניברסלית של Bitget עם קהל שבהחלט מוכן לדבר הבא שמגיע".

השתתפותו של איגנסיו שיקפה את הנראות הגוברת של Bitget בשווקים הגלובליים ואת תפקידה בעיצוב שיחות בצומת שבין קריפטו, פיננסים מסורתיים ומסחר מונע בינה מלאכותית. ככל שנוף הנכסים הדיגיטליים הופך למקושר יותר, Bitget ממשיכה לקדם תשתיות המיועדות למשתמשים המנווטים בשווקים הן בשרשרת והן בשווקים מרכזיים במהירות, גמישות ושקיפות.

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין , מחיר Ethereum , מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM.

