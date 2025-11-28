ビットゲットCMOのイグナチオ・アギーレ、オーストラリア・クリプト・コンベンション2025でUEX戦略について詳しく紹介

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、シドニーで開催されたオーストラリア・クリプト・コンベンション (Aus Crypto Con) 2025において高い影響力を発揮し、基調講演、パネルディスカッション、業界エンゲージメントを満載したダイナミックな週末を、ビットゲットのCMOイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) が締めくくった。 このカンファレンスは11月22日から23日の2日間にわたって開催され、世界市場がマクロ環境の変化に反応し、デジタル資産が重要な局面を迎えた中で、数千人のビルダーやリーダーが集まった。

カンファレンスウィークは、11月21日にダーリング・ハーバーを背景に開催されたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) コミュニティのプライベートイベントで幕を開けた。 この集まりでは、フランス風の料理体験、ライブパフォーマンスアート、地域パートナーとのキュレーションされた会話が融合され、イノベーション、セキュリティ、進化しつつあるオンチェーン金融の現実を中心とした週末の基調となった。

イグナチオは同週末に3つのセッションに参加した。最初は「セキュリティ101: デジタル世界における資産保護 (Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World)」であった。 このディスカッションで同氏は、オンチェーン取引と一元化取引環境の両方への参加者が増加する中で、ユーザー保護の枠組みについて探求した。 同氏は次のように述べている。「セキュリティは特長から要求事項へと変化しつつあります。 次世代の取引所は、約束ではなく、トレーダーが取引のチャンスに集中している間に、バックグラウンドで静かに機能する検証可能なシステムによってユーザーを獲得することになります。」

同日午後、イグナチオはビットゲットのCMOに就任して以降初めての国際基調講演を行った。そのテーマは、「コミュニティのためのデコード: ユニバーサル取引所の未来を創造する (Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges)」であった。 このセッションでは、ビットゲットのUEXアーキテクチャ、取引所が暗号資産市場、トークン化株式トークン、AI搭載ツールを単一のプラットフォームに統合する方法について、明確な説明が行われた。 イグナチオは、プラットフォームがユーザーの行動に遅れなく対応する必要性を強調した。 「トレーダーの動きは速く、市場の動きも速いのです。 UEXモデルが存在するのは、ユーザーの方々が、5つの資産クラスを取引するのに5つのアプリを使いたいとはもはや思っていないためです。 ユーザーの方々は、自分の取引方法を理解してくれる単一のインテリジェントなプラットフォームを求めているのです。」

この週末は、このイベントで最も大きな期待を集めたパネルのひとつであった、「バランスシートでのビットコイン: 企業財務革命 (Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution)」で締めくくられた。 ビットコインがこの週末に乱高下したことで、このディスカッションがさらに注目を受け、トレジャリー・リスク、流動性計画、暗号資産を企業戦略に組み込む仕組みに関する議論が活発化した。 イグナチオは、取引所がこの移行においていかに重要な役割を果たすかを強調した。 同氏は観衆に対して次のように述べた。「トレジャリーの採用は単なるニュースになるだけではありません。この採用において企業をサポートするインフラが重要なのです。 企業のチームは、執行の質、決済の信頼性、そして従来の金融と同様に身近に感じられるアクセス経路を求めています。 そこから、次の大きな波が到来するでしょう。」

カンファレンス終了後、ビットゲットのCMOイグナチオ・アギーレは次のように述べた。「オーストラリア・クリプト・コンベンションには、紛れもないエネルギーがありました。 有識で、好奇心が強く、フィルターを通していないリテール・トレーダーの方々。 その熱意を感じることができました。 ビットゲットのユニバーサル取引所のビジョンを、次にどのような展開があっても、疑いなくそれを受け入れる準備ができている聴衆の皆さまと共有するのに、完璧なステージでした。」

同氏の参加は、ビットゲットがグローバル市場で知名度を上げ、暗号資産、従来の金融、AIを駆使した取引の交差点で、会話を形成していく役割を担っていることを反映している。 デジタル資産環境で相互接続が進む中、ビットゲットは、スピード、柔軟性、透明性を備えたオンチェーン市場と、一元型市場の両方をナビゲートするユーザーのために設計されたインフラを進化させ続けている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

