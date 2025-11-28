Bitget의 CMO 이그나시오 아기레 (Ignacio Aguirre), Aus Crypto Con 2025에서 UEX 전략 심층 설명

빅토리아, 세이셸, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 시드니에서 열린 Aus Crypto Con 2025에서 강한 인상을 남기며 행사를 마무리했다. Bitget 최고마케팅책임자(CMO)인 이그나시오 아기레(Ignacio Aguirre)는 기조연설, 패널 토론, 업계 네트워킹 등 다양한 세션을 소화하며 역동적인 주말을 이끌었다. 11월 22~23일 이틀간 열린 이번 콘퍼런스에는 수천 명의 빌더와 업계 리더들이 모였으며, 디지털 자산 시장이 거시경제 변화에 민감하게 반응하는 중요한 시점에서 진행되어 더욱 주목받았다.

행사 주간은 11월 21일 달링하버를 배경으로 진행된 Bitget Wallet 커뮤니티 프라이빗 이벤트로 문을 열었다. 프랑스풍 쿠리너리 경험, 라이브 퍼포먼스 아트, 지역 파트너들과의 큐레이션된 대화가 어우러진 이번 모임은 주말 내내 혁신, 보안, 그리고 온체인 금융의 변화하는 현실을 중심에 둔 분위기를 조성했다.

Bitget의 이그나시오 아기레는 주말 동안 총 세 개의 세션에 참여했다. 첫 세션인 ‘보안 101: 디지털 세계에서 자산을 지키는 법’ (Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World )에서는 온체인과 중앙화 거래 환경 모두에서 참여가 증가하는 가운데, 사용자 보호를 위한 프레임워크를 심도 있게 논의했다. 그는 “보안은 이제 기능이 아니라 기대치가 되고 있다”며 “차세대 거래소는 약속이 아니라, 트레이더가 기회에 집중하는 동안 조용히 작동하는 검증 가능한 시스템을 통해 사용자 신뢰를 얻을 것”이라고 말했다.







이어 오후에는 CMO 취임 이후 첫 국제 기조연설인 ‘커뮤니티를 위한 디코딩: 유니버설 익스체인지의 미래를 만들다’ (Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges )를 진행했다. 이 세션에서 그는 Bitget UEX 아키텍처, 그리고 암호화폐 시장, 토큰화된 주식 토큰, AI 기반 도구를 하나의 플랫폼으로 통합하는 방식을 명확한 내러티브로 제시했다. 이그나시오는 플랫폼이 사용자 행동 변화 속도에 맞춰 발전해야 한다고 강조했다. 그는 “트레이더는 빠르게 움직이고, 시장은 그보다 더 빠르게 움직인다”며 “UEX 모델이 존재하는 이유는 사용자가 자산군마다 다른 앱 다섯 개를 원하지 않기 때문이다. 그들은 자신의 거래 방식을 이해하는 하나의 지능형 플랫폼을 원한다”고 말했다.

행사는 ‘비트코인을 대차대조표에: 기업 재무의 혁신’ (Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution )이라는, 이번 컨퍼런스에서 가장 기대를 모은 패널 중 하나로 마무리됐다. 주말 동안 비트코인 가격 변동성이 커지면서 토론은 더욱 시의성을 띠게 되었고, 기업 재무 리스크, 유동성 계획, 암호화폐를 기업 전략에 통합하는 메커니즘에 대한 논의가 이어졌다. 이그나시오는 이러한 전환 과정에서 거래소가 핵심적인 역할을 하게 될 것이라고 강조했다. 그는 “재무부의 암호화폐 도입은 화제를 만드는 문제가 아니라, 이를 뒷받침하는 인프라의 문제”라며 “기업 재무팀이 원하는 것은 실행 품질, 결제 신뢰성, 그리고 전통 금융만큼 익숙하게 느껴지는 접근 경로다. 다음 큰 흐름은 바로 여기서 나올 것”이라고 말했다.

컨퍼런스 종료 후, Bitget CMO 이그나시오 아기레 (Ignacio Aguirre)는 “Aus Crypto Con은 unmistakable한 에너지가 있었다. 정보에 밝고, 호기심 많고, 솔직한 리테일 트레이더들이 그 자리의 분위기를 만들었다. 그 불꽃이 느껴졌다. Bitget의 유니버설 익스체인지 비전을 ‘다음 단계’에 대비된 청중에게 소개하기에 완벽한 무대였다”고 소감을 밝혔다.

이그나시오의 이번 참여는 글로벌 시장에서 Bitget의 존재감이 커지고 있음을 보여주며, 암호화폐·전통 금융·AI 기반 트레이딩이 교차하는 지점에서 중요한 논의를 이끌어가는 Bitget의 역할을 다시 한번 확인시켰다. 디지털 자산 환경이 점점 더 상호 연결되는 가운데, Bitget은 온체인과 중앙화 시장을 모두 빠르고 유연하며 투명하게 탐색하려는 사용자들을 위해 설계된 인프라를 지속적으로 고도화하고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

