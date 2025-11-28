Ketua Pegawai Pemasaran Bitget, Ignacio Aguirre Menghuraikan Strategi UEX di Aus Crypto Con 2025

VICTORIA, Seychelles, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, menutup penyertaan berimpak tinggi di Aus Crypto Con 2025, di mana Ketua Pegawai Pemasaran Bitget, Ignacio Aguirre menutup hujung minggu dinamik yang dipenuhi ucaptama, perbincangan panel dan penglibatan industri di Sydney. Persidangan selama dua hari, yang berlangsung dari 22 hingga 23 November, telah menghimpunkan ribuan pembangun dan pemimpin industri pada saat penting bagi aset digital ketika pasaran global bertindak balas terhadap perubahan keadaan makro.

Minggu persidangan dimulakan dengan acara komuniti Bitget Wallet secara tertutup pada 21 November, yang berlangsung berlatarbelakangkan Darling Harbour. Perhimpunan tersebut menggabungkan pengalaman kulinari berinspirasikan Perancis, seni persembahan langsung serta perbualan eksklusif bersama rakan kongsi serantau — sekali gus menetapkan suasana bagi hujung minggu yang berteraskan inovasi, keselamatan dan realiti kewangan onchain yang sentiasa berkembang.

Ignacio menyertai tiga sesi sepanjang hujung minggu, bermula dengan Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World. Dalam perbincangan ini, beliau menerokai rangka kerja perlindungan pengguna di tengah peningkatan penyertaan dalam persekitaran dagangan onchain dan berpusat. “Keselamatan sedang berubah daripada sekadar ciri kepada keperluan asas yang kini dianggap sebagai jangkaan,” ujar beliau semasa sesi tersebut. “Generasi baharu bursa akan menarik pengguna bukan melalui janji manis, tetapi melalui sistem boleh disahkan yang berfungsi secara senyap di latar belakang sementara para pedagang menumpukan perhatian kepada peluang.”

Kemudian pada sebelah petang, Ignacio menyampaikan ucaptama antarabangsa pertamanya sebagai Ketua Pegawai Pemasaran Bitget yang bertajuk Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges. Sesi tersebut membentangkan naratif yang jelas mengenai seni bina UEX Bitget, termasuk cara bursa itu mengintegrasikan pasaran kripto, token saham yang ditokenisasi serta alat berkuasa AI ke dalam satu platform tunggal. Ignacio menekankan bahawa bursa tersebut perlu bergerak seiring dengan tingkah laku pengguna yang semakin berubah. “Pedagang bergerak pantas, pasaran bergerak lebih pantas,” katanya. “Model UEX wujud kerana pengguna tidak lagi mahukan lima aplikasi untuk lima kelas aset. Mereka mahu satu platform pintar yang memahami cara mereka berdagang.”

Hujung minggu itu diakhiri dengan salah satu panel yang paling dinantikan dalam acara tersebut: Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution. Perbincangan menjadi semakin relevan apabila Bitcoin mengalami volatiliti sepanjang hujung minggu, sekali gus mencetuskan perdebatan mengenai risiko perbendaharaan, perancangan kecairan dan mekanisme mengintegrasikan kripto ke dalam strategi korporat. Ignacio menyerlahkan cara bursa akan memainkan peranan penting dalam peralihan ini. “Penggunaan perbendaharaan bukan tentang mencipta tajuk utama, tetapi tentang infrastruktur yang menyokong syarikat dalam hal ini,” katanya kepada hadirin. “Pasukan korporat mahukan kualiti pelaksanaan, kebolehpercayaan penyelesaian dan laluan akses yang seakan-akan sama seperti kewangan tradisional. Dari situlah gelombang besar seterusnya akan muncul.”

Mengulas selepas persidangan, Ignacio Aguirre, Ketua Pegawai Pemasaran di Bitget, menyatakan, “Aus Crypto Con mempunyai tenaga yang tidak dapat disangkal. Pedagang runcit yang berpengetahuan, penuh rasa ingin tahu dan bersikap terus terang. Anda boleh merasakan semangat yang benar-benar membara. Ia merupakan tempat yang sempurna untuk berkongsi visi Universal Exchange Bitget dengan audiens yang jelas bersedia untuk apa yang akan datang.”

Penyertaan Ignacio mencerminkan keterlihatan Bitget yang semakin meningkat di pasaran global serta peranannya dalam membentuk perbincangan di persimpangan antara kripto, kewangan tradisional dan dagangan yang dikuasakan oleh AI. Seiring landskap aset digital menjadi semakin saling berhubung, Bitget terus memajukan infrastruktur yang direka untuk pengguna yang menavigasi pasaran onchain dan berpusat dengan kelajuan, fleksibiliti serta ketelusan.

