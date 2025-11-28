AS Silvano Fashion Group 2025.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 9 kuu (võrrelduna 2024. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus Müügitulu 44 379 46 489 -4,5% Brutokasum 24 230 27 232 -11,0% Ärikasum 10 258 14 452 -29,0% EBITDA 12 810 16 724 -23,4% Aruandeperioodi puhaskasum 8 985 10 705 -16,1% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 8 281 9 711 -14,7% Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,23 0,27 -14,8% Äritegevuse rahavoog perioodil 6 866 11 251 -39,0%





tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 Muutus Varad kokku 91 827 84 489 8,7% Käibevarad kokku 78 210 70 871 10,4% Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 672 65 993 13,2% Raha ja raha ekvivalendid 7 664 7 683 -0,2% Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 747 32 007 17,9%





Rentaablusanalüüs, % 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus Brutokasum 54,6 58,6 -6,8% Ärikasum 23,1 31,1 -25,7% EBITDA 28,9 36,0 -19,7% Puhaskasum 20,2 23,0 -12,2% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,7 20,9 -10,5%





Finantssuhtarvud, % 30.09.2025 31.12.2024 Muutus ROA 12,2 15,8 -22,8% ROE 15,4 20,6 -25,2% Hinna/ kasumi suhe 4,1 3,0 36,7% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 10,7 6,6 62,1% Likviidsuskordaja 6,7 4,0 67,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 9 kuu käive moodustas 44 379 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 12,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu brutokasum oli 24 230 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 11,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 9 kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 4,6% võrra.

2025. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 29,0% ja ulatus 10 258 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 452 tuhat eurot. 2025. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,1% võrreldes 31,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 23,4% ja moodustas 2025. aasta 9 kuuga 12 810 tuhat eurot, mis tähendab 28,9% rentaablust (16 724 tuhat eurot ja 36,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga 8 281 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 711 tuhat eurot 2024. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga 18,7% võrreldes puhaskasumiga 20,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 91 827 tuhande euroni, suurenedes 8,7% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 566 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 30. septembri seisuga 1 772 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 339 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. septembri seisuga moodustas 29 644 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 679 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 30. septembri seisuga 74 672 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 9 kuuga 3 409 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 9 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 562 tuhat eurot, 830 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 547 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 11 648 tuhat eurot (10 612 tuhat eurot 2024.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 665 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2025 31.12.2024 Auditeerimata Auditeeritud VARAD Käibevara Raha ja rahalähendid 2 7 664 7 683 Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 747 32 007 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 772 1 206 Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 331 1 603 Muud varad 52 67 Varud 4 29 644 28 305 Käibevara kokku 78 210 70 871 Põhivara Pikaajalised nõuded 321 271 Investeeringud sidusettevõtetesse 90 92 Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 213 208 Edasilükkunud tulumaksuvara 3 508 3 347 Immateriaalne põhivara 650 649 Kinnisvarainvesteeringud 835 837 Materiaalne põhivara 5 8 000 8 214 Põhivara kokku 13 617 13 618 VARAD KOKKU 91 827 84 489 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised rendikohustused 720 2 252 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 4 218 7 031 Maksukohustised 2 359 1 423 Lühiajalised kohustused kokku 7 297 10 706 Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustis 730 715 Pikaajalised rendikohustused 4 985 3 694 Pikaajalised eraldised 44 43 Pikaajalised kohustused kokku 5 759 4 452 Kohustused kokku 13 056 15 158 Omakapital Aktsiakapital 7 3 600 3 600 Ülekurss 4 967 4 967 Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306 Realiseerimata kursivahed -20 097 -20 495 Jaotamata kasum 84 896 76 615 Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 672 65 993 Vähemusosalus 4 099 3 338 Omakapital kokku 78 771 69 331 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 91 827 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal 2025 III kvartal

2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Kliendilepingutest saadav tulu 9 15 951 16 344 44 379 46 489 Müüdud toodangu kulu -6 812 -6 301 -20 149 -19 257 Brutokasum 9 139 10 043 24 230 27 232 Turustuskulud -3 431 -2 950 -9 661 -8 723 Üldhalduskulud -1 328 -1 086 -4 000 -3 540 Muud äritulud 102 71 260 178 Muud ärikulud -185 -188 -571 -695 Ärikasum 4 297 5 890 10 258 14 452 Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -701 -1 280 737 -415 Muud finantstu/(kulu) 133 329 347 401 Finantstulud kokku -568 -951 1 084 -14 Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil

-1

2

-13

16 Kasum enne tulumaksu 3 728 4 941 11 329 14 454 Tulumaksukulu

-1 022

-2 022

-2 344

-3 749 Aruandeperioodi kasum 2 706 2 919 8 985 10 705 Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa 2 500 2 658 8 281 9 711 Vähemusosaluse osa 206 261 704 994 Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8





0,07





0,07





0,23





0,27 Konsolideeritud koondkasumiaruanne tuhandetes eurodes Lisad III kvartal

2025 III kvartal

2024 9 kuud

2025 9 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Aruandeperioodi kasum 2 706 2 919 8 985 10 705 Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele

-764

-563

455

-157 Aruandeperioodi muu koondkasum

-764

-563

455

-157 Perioodi koondkasum (kahjum) kokku

1 942

2 356

9 440

10 548 Sealhulgas: Emaettevõtte omanike osa 1 820 2 308 8 679 9 621 Vähemusosaluse osa 122 48 761 927

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Rahavood äritegevusest Aruandeaasta kasum 8 985 10 705 Korrigeerimised: Põhivara kulum 2 552 2 272 Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 13 -16 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1 7 Finantstulud/-kulud kokku -1 084 14 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 1 -1 Varude eraldis 4 2 Tulumaksukulu 2 344 3 749 Varude muutus -1 339 -647 Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -329 16 Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -2 417 -2 021 Tasutud intressid -7 0 Makstud tulumaks -1 858 -2 829 Rahavood äritegevusest kokku 6 866 11 251 Rahavood investeerimistegevusest Saadud intressid 1 011 997 Saadud dividendid 12 8 Muude finantsinvesteeringute soetus -50 400 0 Muude finantsinvesteeringute tulu 44 700 0 Materiaalse põhivara müük 1 21 Väljaantud laenud -11 0 Antud laenude tagasimaksed 11 29 Materiaalse põhivara soetamine -562 -830 Immateriaalse põhivara soetamine -38 -112 Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 276 113 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 500 4 000 Laenude tagasimaksed -500 -4 000 Rendikohustiste põhiosamaksed -1 847 -1 659 Rendikohustistelt tasutud intress -660 -553 Makstud dividendid 0 -610 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 507 -2 822 Raha ja rahalähendite muutus -917 8 542 Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878 Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 321 -404 Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele 2 -423 -128 Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 7 664 40 888

