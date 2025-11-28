AS Silvano Fashion Group 2025.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 9 kuu (võrrelduna 2024. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes09 kuud 202509 kuud 2024Muutus
Müügitulu44 37946 489-4,5%
Brutokasum24 23027 232-11,0%
Ärikasum10 25814 452-29,0%
EBITDA12 81016 724-23,4%
Aruandeperioodi puhaskasum8 98510 705-16,1%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa8 2819 711-14,7%
Kasum aktsia kohta (eurodes)0,230,27-14,8%
Äritegevuse rahavoog perioodil6 86611 251-39,0%


tuhandetes eurodes30.09.202531.12.2024Muutus
Varad kokku91 82784 4898,7%
Käibevarad kokku78 21070 87110,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa74 67265 99313,2%
Raha ja raha ekvivalendid7 6647 683-0,2%
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu37 74732 00717,9%


Rentaablusanalüüs, %09 kuud 202509 kuud 2024Muutus
Brutokasum54,658,6-6,8%
Ärikasum23,131,1-25,7%
EBITDA28,936,0-19,7%
Puhaskasum20,223,0-12,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa18,720,9-10,5%


Finantssuhtarvud, %30.09.202531.12.2024Muutus
ROA12,215,8-22,8%
ROE15,420,6-25,2%
Hinna/ kasumi suhe4,13,036,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja10,76,662,1%
Likviidsuskordaja6,74,067,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 9 kuu käive moodustas 44 379 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 12,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu brutokasum oli 24 230 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 11,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 9 kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 4,6% võrra.

2025. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 29,0% ja ulatus 10 258 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta        9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 452 tuhat eurot. 2025. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,1% võrreldes 31,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 23,4% ja moodustas 2025. aasta 9 kuuga 12 810 tuhat eurot, mis tähendab 28,9% rentaablust (16 724 tuhat eurot ja 36,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga 8 281 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 711 tuhat eurot 2024. aasta 9 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga 18,7% võrreldes puhaskasumiga 20,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 91 827 tuhande euroni, suurenedes 8,7% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 566 tuhande euro võrra ja moodustasid  2025. aasta 30. septembri seisuga 1 772 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 339 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. septembri seisuga moodustas 29 644 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 679 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 30. septembri seisuga 74 672 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 9 kuuga 3 409 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 9 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 562 tuhat eurot, 830 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 547 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 11 648 tuhat eurot (10 612 tuhat eurot 2024.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 665 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodesLisad30.09.202531.12.2024
  AuditeerimataAuditeeritud
VARAD   
Käibevara   
Raha ja rahalähendid27 6647 683
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu237 74732 007
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded31 772              1 206              
Ettemaksed ja muud maksunõuded31 3311 603
Muud varad 5267
Varud429 64428 305
Käibevara kokku 78 21070 871
    
Põhivara   
Pikaajalised nõuded 321271
Investeeringud sidusettevõtetesse 9092
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 213208
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 5083 347
Immateriaalne põhivara 650649
Kinnisvarainvesteeringud 835837
Materiaalne põhivara58 0008 214
Põhivara kokku 13 61713 618
VARAD KOKKU 91 82784 489
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Lühiajalised rendikohustused 7202 252
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                      64 2187 031
Maksukohustised 2 3591 423
Lühiajalised kohustused kokku 7 29710 706
    
Pikaajalised kohustused   
Edasilükkunud tulumaksukohustis 730715
Pikaajalised rendikohustused 4 9853 694
Pikaajalised eraldised 4443
Pikaajalised kohustused kokku 5 7594 452
Kohustused kokku 13 05615 158
    
Omakapital   
Aktsiakapital73 6003 600
Ülekurss 4 9674 967
Kohustuslik reservkapital 1 3061 306
Realiseerimata kursivahed -20 097-20 495
Jaotamata kasum 84 89676 615
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 67265 993
Vähemusosalus 4 0993 338
Omakapital kokku 78 77169 331
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 91 827 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesLisadIII kvartal 2025III kvartal
2024		9 kuud 20259 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu915 95116 34444 37946 489
Müüdud toodangu kulu -6 812-6 301-20 149-19 257
Brutokasum 9 13910 04324 23027 232
      
Turustuskulud -3 431-2 950-9 661-8 723
Üldhalduskulud -1 328-1 086-4 000-3 540
Muud äritulud 10271260178
Muud ärikulud -185-188-571-695
Ärikasum 4 2975 89010 25814 452
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -701-1 280737-415
Muud finantstu/(kulu) 133329347401
Finantstulud kokku -568-9511 084-14
      
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil 
-1
2
-13
16
Kasum enne tulumaksu3 7284 94111 32914 454
Tulumaksukulu 
-1 022
-2 022
-2 344
-3 749
      
Aruandeperioodi kasum 2 7062 9198 98510 705
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa 2 5002 6588 2819 711
   Vähemusosaluse osa 206261704994
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)8


0,07


0,07


0,23


0,27
 Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
      
tuhandetes eurodesLisadIII kvartal
2025		III kvartal
2024		9 kuud
2025		9 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeerimata
      
Aruandeperioodi kasum  2 7062 9198 98510 705
      
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:     
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele 
-764
-563
455
-157
Aruandeperioodi muu koondkasum  
-764
-563
455
-157
      
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku 
1 942
2 356
9 440
10 548
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa 1 8202 3088 6799 621
   Vähemusosaluse osa 12248761927
        

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodesLisad09 kuud 202509 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimata
Rahavood äritegevusest   
Aruandeaasta kasum 8 98510 705
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 2 5522 272
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 13-16
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 17
  Finantstulud/-kulud kokku -1 08414
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 1-1
  Varude eraldis 42
  Tulumaksukulu 2 3443 749
Varude muutus -1 339-647
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -32916
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -2 417-2 021
Tasutud intressid -70
Makstud tulumaks -1 858-2 829
Rahavood äritegevusest kokku 6 86611 251
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 1 011997
Saadud dividendid 128
Muude finantsinvesteeringute soetus -50 4000
Muude finantsinvesteeringute tulu 44 7000
Materiaalse põhivara müük 121
Väljaantud laenud -110
Antud laenude tagasimaksed 1129
Materiaalse põhivara soetamine -562-830
Immateriaalse põhivara soetamine -38-112
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 276113
    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 5004 000
Laenude tagasimaksed -500-4 000
Rendikohustiste põhiosamaksed -1 847-1 659
Rendikohustistelt tasutud intress -660-553
Makstud dividendid 0-610
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 507-2 822
    
Raha ja rahalähendite muutus -9178 542
    
Raha ja rahalähendid perioodi alguses27 68332 878
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 321 -404 
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele2-423-128
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 7 66440 888

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

