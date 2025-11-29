海天緊急捐出 1,000 萬港元支援香港大埔區火災救援工作

香港, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中國香港新界大埔於 11 月 26 日下午發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，引起社會各界廣泛關注。 於業內地位舉足輕重的調味品企業海天 (Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd., 海天調味食品股份有限公司) 一直密切注意事態發展，並啟動緊急應變機制，捐出 1,000 萬港元，以支援受影響居民的醫療救助、緊急安置及災後重建。

報導指出，捐款將盡快發放，協助受影響民眾走出困境。

海天公司指出：「我們向奮勇救災、提供援助的消防人員、醫護團隊及所有前線人員致以最崇高的敬意。 祈願逝者安息，傷者早日痊癒，亦希望受影響社區能夠盡快重建家園。」

海天味業迅速回應，與香港市民風雨同舟，戰勝困境。 此舉正好體現中國企業與社會之間團結互助的精神。

Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.（海天調味食品股份有限公司）

海天調味食品股份有限公司是一間歷史悠久，在業內地位舉足輕重的中國調味品企業，致力提供優質調味產品，滿足家庭烹飪及餐飲體驗的調味需求。 公司主要產品類別包括豉油、蠔油、調味醬料、特色調味品等等。