El Concurso Internacional de Poesía Clásica China 2025 (que se estrenará en Europa) Traerá al Público de Todo el Continente el Arte de la Poesía China

Beijing, China, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La poesía es el lenguaje del alma y un puente entre culturas. El Concurso de Poesía Clásica China 2025, una coproducción de China Media Group, el Ministerio de Educación de China y la Comisión Estatal de Idiomas, se estrenará en el Reino Unido y otros países europeos con el fin de fomentar el diálogo poético entre Oriente y Occidente.

1 Aquí la poesía china resuena con el mundo.

Desde su lanzamiento en 2016, el programa se ha convertido en un programa cultural emblemático en China. Combina la poesía clásica con un formato competitivo y mezcla la belleza poética y el ingenio para unir la tradición y la modernidad, Oriente y Occidente.

Con motivo de su décimo aniversario, el programa reúne a concursantes de diferentes sectores (estudiantes universitarios, bomberos, maestros, agricultores y más) para mostrar la vitalidad y la calidez de la poesía clásica en la China contemporánea. A través de un vívido mosaico social, destaca la relevancia viva de la poesía y cumple su misión fundamental de "llevar la poesía a la vida cotidiana". Destacados estudiosos de la cultura, como Kang Zhen, Meng Man, Li Bo y Yang Yu, desmitificarán los clásicos con comentarios claros, llevando al público a un viaje poético para descubrir el vocabulario emocional y espiritual propio de la expresión china.

La edición de 2025 introduce imágenes generadas por IA y tecnología de iluminación fluida para redefinir la narración visual y permitir un renacimiento digital de los motivos clásicos. Creaciones virtuales como el “Mercado Nocturno de la Próspera Chang'an” orquestan una sinfonía de tecnología y poesía, transportando a una audiencia global a un viaje inmersivo en la cultura oriental.

La nueva edición presenta un formato renovado, que conserva segmentos muy apreciados como "Fei Hua Ling" (una cadena de versos temáticos) y "Poesía en la Pintura", al tiempo que introduce una nueva ronda de retos: la "Liga de Campeones" y un reto situacional inspirado en la pintura clásica El Vendedor Ambulante. La fusión de la profundidad intelectual y el espectáculo visual permite a los espectadores adentrarse en el reino poético y embarcarse en un viaje cultural al corazón del mundo espiritual chino.

Situado en el marco del diálogo cultural global, el Concurso de Poesía Clásica China 2025 no solo sirve como ancla espiritual para la identidad cultural de los chinos en el extranjero, sino que también abre una ventana al arte lingüístico y la profundidad filosófica de la poesía china para el público europeo.

