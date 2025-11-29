Pertandingan Puisi Klasik Cina 2025—Bakal Ditayangkan Perdana di Eropah—Membawa Keindahan Puisi Cina kepada Penonton Seluruh Benua

Beijing, China, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puisi ialah bahasa jiwa dan jambatan merentas budaya. Dihasilkan bersama oleh Kumpulan Media China, Kementerian Pendidikan China dan Suruhanjaya Bahasa Negara, Pertandingan Puisi Klasik Cina 2025 akan membuat tayangan perdana di United Kingdom serta beberapa negara Eropah lain bagi memupuk dialog puitis antara Timur dan Barat.

Pertandingan Puisi Klasik Cina 2025

Sejak pelancaran pertamanya pada tahun 2016, program ini telah berkembang menjadi sebuah program budaya terkemuka di China. Ia menggabungkan puisi klasik dalam bentuk pertandingan dan memadukan keindahan serta kecerdikan puitis untuk menjembatani tradisi dan kemodenan, Timur dan Barat.

Sempena ulang tahunnya yang ke-10, program ini menghimpunkan peserta dari pelbagai lapisan masyarakat—pelajar universiti, anggota bomba, guru, petani, dan lain-lain—untuk memperlihatkan kehangatan dan vitaliti puisi klasik dalam China moden. Melalui gambaran sosial yang hidup, ia menonjolkan relevansi puisi dalam kehidupan seharian serta memenuhi misinya untuk “membawa puisi ke dalam kehidupan harian.” Tokoh sarjana budaya terkemuka seperti Kang Zhen, Meng Man, Li Bo, dan Yang Yu akan menghuraikan karya klasik dengan penjelasan yang mudah difahami, membawa penonton menyelami perjalanan puitis untuk menemukan kosa kata emosional dan spiritual yang unik dalam ungkapan budaya Cina.

Edisi 2025 memperkenalkan imejan yang dijana AI dan teknologi pencahayaan dinamik untuk mentakrifkan semula penceritaan visual serta menghidupkan semula motif klasik secara digital. Ciptaan maya seperti “Pasar Malam Chang’an yang Makmur” menggabungkan teknologi dan puisi dalam satu pengalaman imersif, membawa penonton global menyelami budaya Timur.

Edisi baharu ini turut menampilkan format yang diperbaharui, mengekalkan segmen popular seperti “Fei Hua Ling” (rantai ayat bertema) dan “Puisi dalam Lukisan,” sambil memperkenalkan pusingan cabaran baharu—“Liga Juara” serta cabaran situasi yang diinspirasikan daripada lukisan klasik The Itinerant Peddler. Gabungan kedalaman intelektual dan keindahan visual ini membolehkan penonton melangkah ke dalam alam puitis dan memulakan perjalanan budaya ke dalam inti pati dunia spiritual Cina.

Sebagai sebahagian daripada dialog budaya global, Pertandingan Puisi Klasik Cina 2025 bukan sahaja menjadi sauh rohani bagi identiti budaya masyarakat Cina di luar negara, tetapi juga membuka jendela bagi penonton Eropah untuk memahami kehalusan linguistik dan kedalaman falsafah puisi Cina.



