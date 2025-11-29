Die Global Data Ecosystem Conference präsentiert wegweisende digitale Technologien in Shanghai

SHANGHAI, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Data Ecosystem Conference, die am 25. November 2025 in Shanghai begann, stellte die neuesten Innovationen im Datenmanagement und in digitalen Technologien vor, die datenbasierte Konzepte in praxisnahe Geschäftslösungen überführen.

Auf dem Hauptforum der Konferenz berichteten Vertreterinnen und Vertreter aus Shanghai und Singapur über Fortschritte hinsichtlich der gegenseitigen Anerkennung digitaler Identitätsnachweise und elektronischer Dokumente. Parallel wurde in Shanghai ein Online-Registrierungsdienst für ausländische Unternehmen eingeführt, der sich speziell an Investoren aus Singapur richtet und auf dem Prinzip der gegenseitigen rechtlichen Anerkennung beruht.

Die Veranstalter der Konferenz, die Shanghai Data Group und das National Data Development Research Institute, veröffentlichten außerdem ein Whitepaper zum Aufbau und Betrieb vertrauenswürdiger Dateninfrastrukturen.

Im Fokus der Veranstaltung standen Plattformlösungen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen sowie das sogenannte „2+365“-Service-Modell, das Begleitung über den gesamten Service-Lebenszyklus verspricht. Die Plattformen sollen Angebot und Nachfrage passgenau zusammenführen. Sie bieten einen zentralen Zugang zu hochwertigen Datenprodukten, vernetzen Dienstleister mit Nachfragern am Markt und unterstützen die Integration technologischer Innovationen in reale Industrieszenarien.

Besondere Aufmerksamkeit galt den Gewinnern des nationalen Wettbewerbs für Datenanwendungsinnovationen „Data Elements X“, der Vorstellung der National Data Group Alliance sowie einer Ausstellung zu den Erfolgen der Datenwirtschaft Shanghais. Diese Initiativen tragen dazu bei, Dateninnovationen in konkrete Geschäftsanwendungen zu überführen.

Die Global Data Ecosystem Conference findet seit 2021 jährlich in Shanghai statt und bringt führende digitale Fachkräfte, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen aus aller Welt zusammen.

Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Austausch und kooperative Innovation im digitalen Ökosystem und fördert die Entwicklung der globalen Datenwirtschaft.

Quelle: Shanghai Data Group