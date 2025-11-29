La Global Data Ecosystem Conference met en lumière les avancées numériques de pointe à Shanghai

SHANGHAI, 29 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Global Data Ecosystem Conference (Conférence mondiale sur l’écosystème des données) a débuté à Shanghai le 25 novembre, mettant en avant les dernières innovations en matière de flux de données et de technologies numériques qui transforment les idées fondées sur les données en solutions commerciales concrètes.

Lors du forum principal de la conférence, Shanghai et Singapour ont annoncé les progrès réalisés dans la reconnaissance mutuelle des identités numériques et des documents électroniques. Parallèlement, un service d’enregistrement en ligne destiné aux investisseurs institutionnels singapouriens pour les entreprises à capitaux étrangers à Shanghai, fondé sur le service de reconnaissance mutuelle, a été lancé conjointement par Shanghai et Singapour

Les organisateurs de la conférence, Shanghai Data Group et le National Data Development Research Institute, ont également publié un livre blanc sur la construction et l’exploitation d’une infrastructure de données fiable.

Plusieurs plateformes dédiées à la transformation des entreprises, ainsi qu’un modèle de service complet « 2+365 », ont été présentés lors de l’événement. Conçues autour de l’objectif central d’une mise en relation précise de l’offre et de la demande, ces plateformes offrent un accès unique à des produits de données à forte valeur ajoutée, connectent les prestataires de services aux besoins du marché, et renforcent l’intégration des innovations technologiques dans les scénarios industriels réels.

Parmi les expositions les plus remarquables, citons les lauréats du concours national d’innovation dans l’application des données « Data Elements X », une présentation de la National Data Group Alliance et une autre sur les réalisations de Shanghai en matière d’économie des données. Toutes ces initiatives contribuent à transformer les innovations liées aux données en applications commerciales concrètes.

La Global Data Ecosystem Conference se tient chaque année à Shanghai depuis 2021, réunissant les meilleurs talents, entreprises et instituts de recherche du monde entier dans le domaine des technologies numériques.

Cet événement constitue une plateforme d’échanges et d’innovation collaborative au sein de l’écosystème numérique, contribuant au développement de l’économie mondiale des données.

Source : Shanghai Data Group