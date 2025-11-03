OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.11.2025 KLO 9.30 OSAVUOSIKATSAUS



Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025: Maltillinen tulos haastavassa toimintaympäristössä – vakavaraisuus vahvistui entisestään

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Karri Alameri : Maltillinen tulos haastavassa toimintaympäristössä – vakavaraisuus vahvistui entisestään

”Talouden epävarmuus heijastuu edelleen liiketoimintaamme, mutta toimintamme on vahvalla pohjalla ja teimme kolmannella neljänneksellä vakaan tuloksen. OmaSp:n asiakkaille kolmas neljännes oli vielä varovaisuuden aikaa. Asuntoluottojen kysyntä pysyi vaisuna ja pk-sektorin investointihalukkuus alhaisella tasolla.

Olemme jatkaneet määrätietoista työtä yhtiön prosessien selkeyttämiseksi. Kolmannella neljänneksellä edistimme riskienhallinnan ja sisäisten toimintamallien kehityshankkeita. Toisella neljänneksellä käynnistetty toimenpideohjelma valvojan helmikuussa antamien havaintojen korjaamiseksi jatkuu vuoden 2025 loppuun, ja siitä kirjattiin kolmannelle neljännekselle kuluja yhteensä 1,7 milj. euroa. Jatkoimme myös ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän hallitun alasajon portfolion toimenpiteiden edistämistä, ja siihen liittyen kirjattiin selvittelykuluja 0,5 milj. euroa.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 16,1 (27,6) miljoonaa euroa. Tulosta painoi odotetusti korkokatteen lasku ja liiketoiminnan kulujen kasvu. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli kolmannella neljänneksellä 50,1 (36,8) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,7 prosenttia kolmannella neljänneksellä ja olivat 26,3 (23,8) milj. euroa. Kuluja selittää ennen kaikkea henkilöstömäärän kasvu ja konttoriverkoston laajentaminen. Lisäksi yhtiössä on käynnissä useita kehityshankkeita riskienhallinnan prosessien parantamiseksi sekä valvojan havaintojen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kulut kuitenkin laskivat kolmannella neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna suunnitelmien mukaisesti.

Luottokannan pienenemisen ja markkinakorkojen laskun myötä korkokate laski vertailukauteen verrattuna 23,2 prosenttia ja oli 40,2 (52,4) miljoonaa euroa.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 2,5 prosenttia ja olivat yhteensä 12,5 (12,2) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu ennen kaikkea lainaamisen ja rahastosäästämisen palkkiotuottojen kasvusta. Kasvua tuki myös pääomamarkkinoiden vilkastuminen alkuvuoden markkinaheilunnan jälkeen.

Asuntoluottokanta pieneni 3,7 prosenttia ja yritysasiakkaiden luottokanta 17,9 prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Talletuskanta pieneni 0,7 prosenttia.

Toimintaympäristön haasteet heijastuvat luottokannan laatuun. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat kuitenkin kolmannella neljänneksellä 23,8 prosenttia ja olivat -10,1 (-13,3) milj. euroa. Yleinen taloustilanne vaikuttaa edelleen erityisesti pk-sektoriin ja näkyy lisääntyneinä maksuvaikeuksina.

Henkilökohtainen ja helposti saavutettava pankkipalvelu on vahvuutemme

OmaSp:n valtakunnallinen konttoriverkosto palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita Suomen keskeisissä kasvu- ja maakuntakeskuksissa. Syksyn aikana olemme laajentaneet useiden konttoreiden tiloja kasvavan kysynnän vuoksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaista ja helposti saavutettavaa pankkipalvelua.

Tapamme olla lähellä ja läsnä palvelulupauksemme mukaisesti saa kiitosta asiakkailta, ja asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. Tuoreimmassa EPSI Ratingin pankkivertailussa sijoituimme henkilöasiakkaiden tyytyväisyydessä kolmannelle sijalle, selkeästi toimialan keskiarvon yläpuolelle. Tulosten mukaan OmaSp:n asiakkaat kokevat, että heitä arvostetaan, he saavat tarvitsemansa avun ja rahalleen vastinetta. Yritysasiakkaiden tyytyväisyydessä on kuitenkin vielä parannettavaa, ja kehitämme aktiivisesti palvelumme laatua vastataksemme paremmin heidän odotuksiinsa.

Luottoluokittaja S&P Global Ratings (S&P) vahvisti syyskuussa, että Oma Säästöpankki Oyj:n luottoluokitus säilyy ennallaan tasolla BBB/A-2. Samalla S&P päivitti luottoluokituksen näkymän vakaasta negatiiviseksi. Muutoksen taustalla on erityisesti järjestämättömien luottojen (NPL) määrän kasvu. S&P arvioi, että luottokannan laatu paranee vaiheittain, mutta hitaasti. Vahvistimmekin kolmannella neljänneksellä suunnitelman järjestämättömien luottojen määrän vähentämiseksi.

Syyskuussa liikkeeseen laskettu 200 miljoonan euron vakuudeton senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle osana joukkovelkakirjaohjelmaamme, ja sillä katetaan ensi vuonna voimaan astuva MREL-vaade etukäteen. Joukkovelkakirjalaina herätti vahvaa kysyntää, ja tarjouskirja ylitti 600 miljoonaa euroa – osoitus sijoittajien luottamuksesta yhtiöömme.

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Olemme syksyn aikana järjestäneet lukuisia tilaisuuksia osaamisen kehittämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi. Säännöllisten henkilöstökyselyiden perusteella henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys ovat erinomaisella tasolla, mikä luo vahvan pohjan yhtiömme menestykselle jatkossa. Kiitän lämpimästi henkilöstöämme erinomaisesta työstä myös tällä neljänneksellä.

Yhtiömme taloudellinen asema on vahva. Vakavaraisuussuhde vahvistui ja oli syyskuun lopussa 19,2 (15,6) prosenttia. Oman pääoman kertymä oli syyskuun lopussa 605,2 (576,1) miljoonaa euroa. Ydinvakavaraisuussuhde oli neljänneksen lopussa 18,2 prosenttia, eli se ylitti viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 8,9 prosenttiyksiköllä.

Rakennamme entistä vahvempaa pankkia ja edistämme vakauttamistoimia suunnitelmien mukaisesti. Samalla pyrimme parantamaan tehokkuutta ja vahvistamaan asiakaskokemusta kaikissa palvelukanavissamme. Tavoitteenamme on kannattava kasvu yhtiön vahvuuksiin tukeutuen.”

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1-9/2025 1-9/2024 Δ % 1-12/2024 2025 Q3 2024 Q3 Δ % Korkokate 131 119 162 184 -19 % 213 097 40 223 52 374 -23 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 37 337 37 641 -1 % 50 745 12 483 12 176 3 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 172 493 205 687 -16 % 270 068 53 079 64 111 -17 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -91 939 -77 087 19 % -111 004 -26 838 -27 697 -3 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -41 525 -75 807 -45 % -83 379 -10 116 -13 272 -24 % Tulos ennen veroja 37 246 52 007 -28 % 74 589 15 524 22 836 -32 % Kulu-tuottosuhde, % 53,9 % 37,6 % 43 % 41,3 % 51,1 % 43,4 % 18 % Taseen loppusumma 7 536 135 7 775 086 -3 % 7 709 090 7 536 135 7 775 086 -3 % Oma pääoma 605 224 557 950 8 % 576 143 605 224 557 950 8 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,5 % 0,7 % -29 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % -32 % Oman pääoman tuotto, ROE % 6,6 % 10,1 % -34 % 10,7 % 8,2 % 13,4 % -39 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,89 1,26 -30 % 1,80 0,37 0,55 -33 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 19,2 % 15,4 % 25 % 15,6 % 19,2 % 15,4 % 25 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 18,2 % 14,2 % 28 % 14,4 % 18,2 % 14,2 % 28 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 39 726 58 711 -32 % 86 656 16 123 27 575 -42 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 52,3 % 34,5 % 51 % 37,8 % 50,1 % 36,8 % 36 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 7,1 % 11,4 % -38 % 12,4 % 8,5 % 16,2 % -47 %

Tammi-syyskuu 2025

Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 15,5 (22,8) milj. euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 16,1 (27,6) milj. euroa.

Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 37,2 (52,0) milj. euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 39,7 (58,7) milj. euroa.

Vakavaraisuussuhde (TC) oli 19,2 (15,6) %.

Lainakannan pienentymisen ja markkinakorkojen laskun myötä korkokate laski kolmannella neljänneksellä 23,2 % ja tammi–syyskuussa 19,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Asuntoluottokanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 3,7 %. Yritysasiakkaiden lainakanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 17,9 %. Lainakannan pienentymisen taustalla on luopuminen muutamista isoista asiakkuuksista, joiden tarpeet kasvaneet yhtiön kokoon nähden suuriksi, irtaantuminen riskiasiakkuuksista sekä edistämistoimet hallitun alasajon portfoliossa.

Talletuskanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 0,7 %. Talletuskanta laski ensimmäisen neljänneksen aikana johtuen muutoksista yksittäisten yritysasiakkaiden talletuksissa. Toisen neljänneksen aikana talletuskanta kasvoi 2,5 % ja kolmannen neljänneksen aikana 0,8 %.

Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,5 % ja oli yhteensä 12,5 (12,2) milj. euroa. Lainaamisen ja rahastosäästämisen palkkiotuotot kasvoivat vertailukaudesta, kun taas maksu- ja korttiliiketoimintaan liittyvät palkkiot laskivat. Palkkiokulut laskivat vertailukauteen nähden. Tammi-syyskuussa nettopalkkiotuotot laskivat 0,8 % ja olivat 37,3 (37,6) milj. euroa.

Liiketoiminnan tuotot laskivat kolmannella neljänneksellä 17,2 % ja tammi–syyskuussa 16,1 %. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot pienenivät 18,1 % kolmannella neljänneksellä.

Liiketoiminnan kulut laskivat kolmannella neljänneksellä 3,1 % vertailukauteen nähden. Tammi-syyskuussa liiketoiminnan kulut kasvoivat 19,3 %. Henkilöstökulut kasvoivat kolmannella neljänneksellä 35,0 %. Tammi-syyskuussa henkilöstökulut kasvoivat 33,1 %. Henkilöstömäärä oli kauden lopussa 651 (548).

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 18,0 % ja olivat kolmannella neljänneksellä yhteensä 14,8 (18,1) milj. euroa ja tammi-syyskuussa 54,3 (47,0) milj. euroa. Vertailukaudella 2024 kolmannella neljänneksellä kirjattiin yritysjärjestelyihin ja ohjeiden vastaisen toiminnan selvittämiseen liittyen kuluja yhteensä 3,9 milj. euroa, joka näkyy kulutason laskuna raportointikaudella.

Finanssivalvonnan loppuraportteihin liittyvien toimenpideohjelmien toteuttamisesta kirjattiin kolmannelle neljännekselle kuluja yhteensä 1,7 milj. euroa. Toimenpidesuunnitelmien toteutus jatkuu tilikauden 2025 loppuun. Yhtiö jatkoi myös ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän hallitun alasajon portfolion toimenpiteiden edistämistä, ja siihen liittyen kirjattiin selvittelykuluja 0,5 milj. euroa.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,7 % kolmannella neljänneksellä ja olivat 26,3 (23,8) milj. euroa.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat kolmannella neljänneksellä 23,8 % ja olivat -10,1 (-13,3) milj. euroa. Hyvää kehitystä hidastivat heikon talousympäristön aiheuttamat maksuvaikeudet pk-yrityssektorilla sekä harkinnanvaraiset lisävaraukset yksittäisille asiakkaille. Kolmannella neljänneksellä hallitun alasajon portfolioon tehdyt varaukset kasvattivat arvonalentumistappioiden määrää 5,1 milj. eurolla.

Tammi-syyskuulta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä -41,5 (-75,8) milj. euroa. Tammi-syyskuussa hallitun alasajon portfolioon tehdyt varaukset kasvattivat arvonalentumistappioiden määrää 12,7 milj. eurolla.

Kulu-tuottosuhde oli kolmannella neljänneksellä 51,1 (43,4) % ja tammi-syyskuulta 53,9 (37,6) %.

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli kolmannella neljänneksellä 50,1 (36,8) % ja tammi-syyskuulta 52,3 (34,5) %.

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli kolmannella neljänneksellä 8,5 (16,2) % ja tammi-syyskuulta 7,1 (11,4) %.





Näkymät tilikaudelle 2025 (päivitetty 15.6.2025)

Oma Säästöpankki Oyj laski kesäkuussa tulosohjeistustaan vuodelle 2025, koska yhtiön kulutason arvioidaan jatkuvan korkeana koko tilikauden 2025 riskienhallintaan ja laatuprosesseihin tehtyjen panostusten, henkilöstömäärän kasvun sekä Finanssivalvonnan tarkastushavaintojen korjaamisen vuoksi. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen aikana toteutetun ECL-mallin päivitys on kasvattanut luottotappiovarausten tasoa arvioitua enemmän. Myös palkkiotuottojen kehityksen arvioidaan vallitsevassa taloudellisessa toimintaympäristössä olevan odotuksia heikompaa. Yhtiö arvioi konsernin tilikauden 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 50–65 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan näkymä ja tulosohjeistus tilikaudelle 2025 (päivitetty 15.6.2025):

Yhtiön liiketoiminnan näkymiin tilikaudella 2025 vaikuttaa markkinakorkojen lasku ja kulutason säilyminen edelleen korkealla johtuen riskienhallinta- ja laatuprosessien edellyttämistä IT-investoinneista ja järjestelmäparannuksista. Lisäksi yhtiö jatkaa panostuksia asiakaskokemukseen eri kanavissa. Toimintaympäristön ja taloustilanteen epävarmuus vaikuttaa tilikauden 2025 taseen erien ja vertailukelpoisen tuloksen kehitykseen.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme konsernin tilikauden 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 50–65 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2024 oli 86,7 milj. euroa).

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietopyynnöt:

Karri Alameri, toimitusjohtaja, puh +358 45 656 5250, karri.alameri@omasp.fi

Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi



OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.



