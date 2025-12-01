BTDUex menubuhkan pejabat Malaysia di daerah kewangan TRX Kuala Lumpur, secara rasmi memacu pengembangan serantau Asia-Pasifik

KUALA LUMPUR, Malaysia, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BTDUex, kumpulan fintech antarabangsa terkemuka, mengumumkan pada 21 November bahawa pejabat Malaysianya telah ditubuhkan secara rasmi dan kini beroperasi di bangunan ikonik Exchange 106 di Kuala Lumpur. Terletak di Tun Razak Exchange (TRX), daerah kewangan utama Malaysia, bangunan berprestij ini diiktiraf sebagai salah satu pusat kewangan antarabangsa yang paling berpengaruh dan sedang muncul di Asia Tenggara.

Penubuhan ini menandakan pelancaran rasmi pejabat tetap pertama BTDUex di Asia Tenggara dan menunjukkan bahawa strategi jangka panjang kumpulan itu di rantau Asia-Pasifik telah memasuki fasa pembangunan yang lebih signifikan. Dengan pertumbuhan pengguna yang semakin pesat di rantau ini, peningkatan keperluan pematuhan serta pengembangan berterusan industri aset digital di Asia-Pasifik, BTDUex berhasrat untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan daya tindak pasaran melalui operasi tempatan.

BTDUex menyatakan bahawa pasukan pejabatnya di Malaysia sebahagian besarnya terdiri daripada tenaga kerja tempatan. Pasukan ini mengisi jawatan utama dalam pembangunan pasaran, pengurusan operasi serta hal ehwal kerajaan dan pengawalseliaan. Pasukan tersebut akan bertanggungjawab bagi komunikasi dengan rakan serantau, pelaksanaan dasar, serta pematuhan tempatan. Selain itu, pejabat ini juga akan berfungsi sebagai pusat latihan dan komunikasi BTDUex untuk pengguna. Ia akan menganjurkan bengkel strategi, pembentangan ekosistem serta persidangan industri berskala kecil.

Kumpulan itu menekankan bahawa langkah ini bukan sahaja merupakan satu langkah penting dalam pengembangan serantau, tetapi juga meletakkan asas bagi kerjasama mendalam di rantau Asia-Pasifik pada masa hadapan. Seiring pasaran aset digital semakin matang, BTDUex akan terus melabur dalam pematuhan, inovasi teknologi dan pembangunan ekosistem untuk mempertingkatkan pengaruhnya dalam sektor kewangan digital global.

Syarikat: BTDUex

Orang untuk Dihubungi: Davide

E-mel: partner@btduex.com

Laman Web: Btduex.com

Bandar: Paris