全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Freeport-McMoRan Inc. 投資者在該所首次對 FCX 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 2 月 15 日至 2025 年 9 月 24 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Freeport-McMoRan Inc. 證券（NYSE: FCX）之人士注意，在該事務所首次提出的證券集體訴訟中，重要的首席原告截止日期為 2026 年 1 月 21 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Freeport-McMoRan 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Freeport 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=45553 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2026 年 1 月 12 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟，而只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起當時規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導性陳述及／或未有披露：(1) Freeport-McMoRan 未能充分確保印尼 Grasberg Block Cave 礦場安全；(2) 缺乏適當安全預防措施令風險加劇，可預見地導致 Freeport 工人喪生；(3) 這構成未披露而增加的監管、訴訟及聲譽風險；及 (4) 因此，被告關於 Freeport-McMoRan 的業務、營運和前景的陳述在所有相關時候均為重大虛假和誤導性，或缺乏合理基礎。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

