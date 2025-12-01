Karolinska Development AB (publ) offentliggör företrädesemission om upp till cirka 203 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt föreslår namnbyte till KDventures AB

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I KAROLINSKA DEVELOPMENT AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Karolinska Development AB (publ) ("Karolinska Development" eller "Bolaget") har idag beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 202,6 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera fortsatt utveckling av befintliga investeringar, nya investeringar samt allmänna företagsändamål.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning samt dess närstående motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om garantiåtaganden om cirka 95,2 MSEK, upp till cirka 47 procent av Företrädesemissionen, vilket inkluderar teckningsförbindelserna. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 8 januari 2026. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemission

Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera fortsatt utveckling av befintliga investeringar och allmänna företagsändamål.

Företrädesemissionen omfattar högst 675 193 985 aktier av serie B och teckningskursen är 0,30 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 202,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, som beräknas uppgå till cirka 16,8 MSEK.

Varje ägare av aktier av serie A och serie B i Karolinska Development äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B. En (1) befintlig aktie (oavsett aktieslag) i Karolinska Development som innehas på avstämningsdagen den 9 januari 2026 berättigar till fem (5) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 januari 2026.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026.

Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 13 januari 2026 till och med den 22 januari 2026 och handel i betald tecknad aktie (” BTA ”) under perioden från och med 13 januari 2026 till och med omkring den 12 februari 2026.

Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, som avses hållas i Bolaget den 8 januari 2026, och förutsätter även att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning. Styrelsen avser även att föreslå att den extra bolagsstämman fattar beslut om namnbyte till KDventures AB och smärre justering av verksamhetsföremål. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras vid erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).





Bakgrund och motiv

Karolinska Development är ett investmentbolag som erbjuder en unik möjlighet att ta del av värdeutvecklingen i ett antal noga utvalda bolag i forskningens framkant som utvecklar medicinska innovationer med betydande kommersiella möjligheter. Genom den kunskap som återfinns hos Bolagets ledning och styrelse har de selekterade portföljbolagen värderats utifrån kriterier som inneboende risknivå i läkemedels- eller teknikutvecklingen, ur såväl indikationssynpunkt som för det specifika preparatet, samt den kommersiella potentialen i ett riskjusterat perspektiv. Utöver detta erbjuder Karolinska Development en aktiv förvaltning av innehaven och en god riskspridning i en komplex sektor, vilket kan vara utmanande för en investerare att uppnå på egen hand.

Investeringarna sker huvudsakligen genom saminvesteringar tillsammans med andra ledande nationella och internationella specialistinvesterare. Detta ger tillgång till en bredare kapitalbas, ytterligare expertis inom läkemedels-/ medicinteknisk utveckling och kommersialisering, samt utökade internationella nätverk bland potentiella licens- och affärspartners. Karolinska Development har en fokuserad men bred portfölj innehållande elva (11) portföljbolag. Nio av portföljbolagen har läkemedelskandidater i pågående eller planerade kliniska studier och två av portföljbolagen har medicintekniska produkter i kommersiell fas. Under perioden 2025–2026 förväntas fyra portföljbolag presentera data från fas 2 studier. SVF Vaccines planerar att påbörja ett fas 1-program, och PharmNovo förbereder sig för att inleda sin fas 2-studie. Dilafor och BOOST Pharma förbereder att för att påbörja fas 3 studier. Dessa studieresultat har potential att väsentligen öka möjligheterna till attraktiva avyttringar eller licensaffärer. Jämförbara läkemedelskandidater har de senaste åren utlicensierats eller sålts till avtalsvärden som har uppgått till miljardbelopp (SEK) för de enskilda projekten. Bolaget avser att fortsätta investera i och utveckla befintliga portföljbolag, samt att identifiera och investera i ytterligare attraktiva forskningsbolag.

Bolagets nettolikvid efter emissionskostnader kommer främst att användas för fortsatta investeringar i befintliga portföljbolag, då styrelsen i Karolinska Developments bedömer att dessa investeringar har potential att generera betydande aktieägarvärden under kommande år, i takt med att flera projekt närmar sig värdedrivande kliniska milstolpar eller potentiella licensaffärer, enligt följande:

Tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag (cirka 75 procent)

Allmänna företagsändamål (cirka 25 procent)

I det fall emissionen tecknas utöver det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer den ytterligare nettolikviden att fördelas mellan ovanstående användningsområden samt eventuella nya investeringar där styrelsen bedömer att den riskjusterade avkastningen är som högst.

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 9 januari 2026 har rätt att teckna nya aktier av serie B med företrädesrätt. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehas i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till fem (5) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av (1) en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie. Sammanlagt kommer högst 675 193 985 aktier av serie B att ges ut. I den utsträckning nya aktier av serie B inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier av serie B i Företrädesemissionen i enlighet med tilldelningsprinciperna nedan. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 202,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 13 januari 2026 till och med den 27 januari 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte kunna utnyttjas för teckning av aktier av serie B och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 13 januari 2026 till och med den 22 januari 2026 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 13 januari 2026 till och med omkring den 12 februari 2026.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga aktier av serie B tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier av serie B inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp:

i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;

i andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat; och

i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.





Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare samt från medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning samt dess närstående och uppgår till cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 5,2 MSEK.

Bolaget har även ingått avtal med externa investerare, däribland Anders Hallberg, om garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 95,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 47 procent av Företrädesemissionen, vilket inkluderar teckningsförbindelserna. För garantiåtagandena utgår antingen en kontant garantiersättning om 10 procent av garanterat belopp, alternativt en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för aktier som emitteras till garanterna ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelserna och garantiåtaganden kommer att offentliggöras i Informationsdokumentet.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst cirka 6 751 939,85 SEK, från 2 700 775,94 SEK till 9 452 715,79 SEK, genom utgivande av högst 675 193 985 nya aktier av serie B. Antalet aktier av serie B ökar därmed från 267 522 333 till högst 942 716 318 aktier, varav antalet aktier av serie A om 2 555 261 kvarstår oförändrat. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt ägande utspätt med upp till 71,4 procent genom Företrädesemissionen (baserat på det totala maximala antalet utestående aktier efter emissionen). Om endast det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden tecknas beräknas utspädningen uppgå till cirka 54 procent.

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta och publicera Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att offentliggöras av Bolaget, innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 8 januari 2026. För möjliggörande av Företrädesemissionen föreslår styrelsen även att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av Bolagets bolagsordning avseende gränserna för aktiekapital och antal aktier. Styrelsen föreslår även ändring av företagsnamn från Karolinska Development AB till KDventures AB samt smärre justering av Bolagets verksamhetsföremål. Kallelse till extra bolagsstämma, med fullständig information om styrelsens förslag, offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

7 januari 2026 Sista dag för handel i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter 8 januari 2026 Första dag för handel i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter 8 januari 2026 Extra bolagsstämma 9 januari 2026 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 9 januari 2026 Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokument 13 januari – 22 januari 2026 Handel i teckningsrätter 13 januari – 27 januari 2026 Teckningsperiod 13 januari – den, eller omkring den 12 februari 2026 Handel i BTA Omkring 29 januari 2026 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Karolinska Development i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-01 08:00 CET.

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

