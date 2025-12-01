Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 48 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.689.981
|638,70
|1.718.085.924
|24. november 2025
|14.988
|777,26
|11.649.600
|25. november 2025
|15.000
|784,72
|11.770.725
|26. november 2025
|14.886
|794,93
|11.833.401
|27. november 2025
|15.061
|795,10
|11.975.052
|28. november 2025
|14.210
|795,28
|11.300.929
|Total under programmet
|2.764.126
|642,74
|1.776.615.631
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.764.126 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,49% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
