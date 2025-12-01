Robert Róbertsson appointed CFO at Icelandic Salmon AS

Robert Róbertsson has been appointed Chief Financial Officer of Icelandic Salmon with effect before 1 June 2026.
Robert is 39 years old, lives in Reykjavik, and will be based at our office in Urdarhvarf. He has worked as CFO at Kaldvik for the past five years. Robert has also worked 10 years at Ernst and Young in transaction advisory services and audit. He holds two master’s degrees, one in corporate finance and one in accounting and auditing.
He brings solid industry experience together with strong capabilities in corporate finance and financial management.
“With 21 thousand tonnes targeted for 2026 and exciting years ahead for the industry in Iceland, we are confident that Robert will be a strong addition to our current team and that his experience and leadership qualities will strengthen our ability to deliver on our plan” says CEO Bjørn Hembre.
Edvin Aspli, who has served as Interim CFO since May 2025, will return to his role as Chief Strategy Officer when the new CFO assumes the position.
For further information, please contact:
CEO Bjørn Hembre
Tel:+354 620 1936
Email: bjorn@arnarlax.is (mailto:bjorn@arnarlax.is)
--- Icelandic ---
Robert Róbertsson hefur verið ráðinn fjármálastjóri Icelandic Salmon og hefur störf í síðasta lagi 1 Júní 2026.
Robert er 39 ára, býr í Reykjavík og mun hafa aðsetur á skrifstofu okkar í Urðarhvarfi. Hann kemur til Icelandic Salmon frá Kaldvík þar sem hann hefur starfað sem fjármálastjóri síðustu fimm ár. Áður starfaði hann í 10 ár hjá Ernst og Young við fyrirtækjaráðgjöf og endurskoðun. Hann er með tvö meistarapróf, annars vegar í fjármálum fyrirtækja og hins vegar í reikningsskilum og endurskoðun.
Hann býr yfir mikilvægri reynslu úr greininni ásamt sterkri þekkingu á fjármálum fyrirtækja og fjármálastjórnun.
„Með 21 þúsund tonna markmið fyrir árið 2026 og spennandi árum framundan í greininni á Íslandi erum við fullviss um að Robert verði mikilvæg viðbót við núverandi teymi. Við erum sannfærð um að reynsla hans og leiðtogahæfni muni styrkja okkur í að ná settum markmiðum“ segir Bjørn Hembre forstjóri.
Edvin Aspli, sem hefur sinnt hlutverki starfandi fjármálastjóra frá maí 2025, mun snúa aftur í sitt hlutverk sem framkvæmdastjóri stefnumótunar.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act