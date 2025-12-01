Aktietilbagekøbsprogram - uge 48

Dato        1. december 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 48

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 544.977 1.425,36 776.786.440
24. november 20254.5001.429,716.433.695
25. november 20254.4001.443,106.349.640
26. november 20254.4001.450,436.381.892
27. november 20254.3001.440,676.194.881
28. november 20254.3001.429,796.148.097
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 566.877 1.425,87 808.294.645
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt981.077 1.333,52 1.308.283.351

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 981.077 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,86 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
331426XCSE20251124 9:03:40.723000
111426XCSE20251124 9:07:34.831000
111426XCSE20251124 9:09:02.919000
331431XCSE20251124 9:29:40.556000
321430XCSE20251124 9:33:03.386000
321430XCSE20251124 9:33:03.388000
321429XCSE20251124 9:35:01.315000
71433XCSE20251124 9:36:28.004000
141433XCSE20251124 9:36:28.004000
111433XCSE20251124 9:36:31.171000
241434XCSE20251124 9:57:25.026000
91434XCSE20251124 9:57:25.046000
31434XCSE20251124 9:58:00.015000
211434XCSE20251124 9:58:00.015000
91434XCSE20251124 9:58:00.015000
51437XCSE20251124 9:58:24.678000
261437XCSE20251124 9:58:24.678000
121437XCSE20251124 9:58:24.679000
111437XCSE20251124 9:59:20.819000
211434XCSE20251124 9:59:21.052000
101434XCSE20251124 9:59:21.052000
11432XCSE20251124 10:14:33.449000
101432XCSE20251124 10:14:33.449000
111431XCSE20251124 10:16:35.844000
101431XCSE20251124 10:16:35.844000
211429XCSE20251124 10:25:11.286000
111429XCSE20251124 10:25:11.286000
31431XCSE20251124 10:31:00.707000
21431XCSE20251124 10:31:00.707000
211432XCSE20251124 10:40:49.455000
41431XCSE20251124 10:40:57.262000
31434XCSE20251124 10:45:47.283000
101434XCSE20251124 10:45:47.283000
221432XCSE20251124 10:47:09.974000
111432XCSE20251124 10:47:09.974000
7001429XCSE20251124 10:47:09.974581
331430XCSE20251124 10:47:10.109000
311429XCSE20251124 10:47:10.243000
41432XCSE20251124 11:00:45.193000
311430XCSE20251124 11:04:13.205000
111430XCSE20251124 11:04:13.205000
141435XCSE20251124 11:07:31.336000
251435XCSE20251124 11:07:31.336000
271435XCSE20251124 11:07:31.336000
121435XCSE20251124 11:07:31.480000
251435XCSE20251124 11:07:31.480000
111435XCSE20251124 11:07:31.501000
131435XCSE20251124 11:07:31.501000
121435XCSE20251124 11:07:31.520000
131435XCSE20251124 11:07:32.979000
261435XCSE20251124 11:07:32.979000
111435XCSE20251124 11:07:33.001000
191435XCSE20251124 11:07:33.010000
111435XCSE20251124 11:10:15.399000
211433XCSE20251124 11:10:19.742000
261434XCSE20251124 11:10:19.745000
101435XCSE20251124 11:10:19.745000
221433XCSE20251124 11:10:37.920000
331431XCSE20251124 11:13:26.194000
111431XCSE20251124 11:13:26.194000
311430XCSE20251124 11:17:20.242000
311431XCSE20251124 11:24:59.927000
111431XCSE20251124 11:24:59.927000
81431XCSE20251124 11:24:59.947000
251431XCSE20251124 11:24:59.947000
241431XCSE20251124 11:24:59.963000
91431XCSE20251124 11:24:59.963000
111431XCSE20251124 11:24:59.964000
41430XCSE20251124 11:56:55.988000
171433XCSE20251124 12:07:00.470000
171433XCSE20251124 12:07:00.470000
241433XCSE20251124 12:07:00.470000
111433XCSE20251124 12:08:13.919000
421431XCSE20251124 12:15:26.531000
111431XCSE20251124 12:15:26.532000
231432XCSE20251124 12:15:26.532000
21430XCSE20251124 12:15:29.064000
411430XCSE20251124 12:15:29.064000
411430XCSE20251124 12:25:36.827000
331429XCSE20251124 12:25:42.769000
221428XCSE20251124 12:26:20.060000
111427XCSE20251124 12:27:23.748000
111426XCSE20251124 12:42:01.425000
111425XCSE20251124 12:42:05.386000
211426XCSE20251124 12:43:20.212000
211425XCSE20251124 12:47:51.190000
101425XCSE20251124 12:47:51.190000
211429XCSE20251124 12:51:13.146000
111428XCSE20251124 12:55:39.282000
101428XCSE20251124 12:55:39.282000
331429XCSE20251124 13:11:34.881000
221428XCSE20251124 13:11:46.128000
211428XCSE20251124 13:26:30.173000
101428XCSE20251124 13:26:30.173000
211427XCSE20251124 13:29:32.045000
21427XCSE20251124 13:36:20.733000
91427XCSE20251124 13:44:09.858000
21427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
81426XCSE20251124 13:44:12.424000
251426XCSE20251124 13:44:12.424000
111427XCSE20251124 13:52:50.033000
21427XCSE20251124 13:52:50.033000
131426XCSE20251124 13:55:48.074000
201426XCSE20251124 13:55:48.074000
101426XCSE20251124 13:55:48.074000
111426XCSE20251124 13:55:48.074000
71429XCSE20251124 14:19:16.170000
411427XCSE20251124 14:22:07.264000
111429XCSE20251124 14:27:11.207000
521428XCSE20251124 14:42:05.737000
101428XCSE20251124 14:42:05.737000
111427XCSE20251124 14:46:26.174000
111427XCSE20251124 14:52:43.700000
101427XCSE20251124 14:52:43.700000
101427XCSE20251124 14:52:43.700000
111429XCSE20251124 14:52:51.600000
111429XCSE20251124 14:52:57.441000
331426XCSE20251124 14:53:07.365000
321424XCSE20251124 15:00:04.092000
101424XCSE20251124 15:00:04.092000
101424XCSE20251124 15:00:04.092000
11427XCSE20251124 15:07:21.343000
231427XCSE20251124 15:07:21.343000
21427XCSE20251124 15:09:03.714000
91427XCSE20251124 15:09:03.714000
101427XCSE20251124 15:12:00.705373
41427XCSE20251124 15:12:00.705373
171427XCSE20251124 15:12:00.705373
2901427XCSE20251124 15:12:00.705404
301427XCSE20251124 15:12:08.921972
1561427XCSE20251124 15:12:08.921988
141427XCSE20251124 15:12:08.921991
2001426XCSE20251124 15:24:17.345232
101425XCSE20251124 15:43:53.700187
2321425XCSE20251124 15:50:19.563448
581425XCSE20251124 15:50:19.563468
5301434XCSE20251124 16:45:37.959557
1701434XCSE20251124 16:45:37.959561
211432XCSE20251125 9:01:26.048000
331432XCSE20251125 9:08:41.642000
211429XCSE20251125 9:14:06.223000
111429XCSE20251125 9:14:06.223000
31433XCSE20251125 9:19:05.403000
21433XCSE20251125 9:19:07.835000
31433XCSE20251125 9:19:09.422000
151433XCSE20251125 9:19:10.434000
101434XCSE20251125 9:25:42.756000
221437XCSE20251125 9:31:20.036000
101436XCSE20251125 9:41:29.007000
101436XCSE20251125 9:41:29.007000
131435XCSE20251125 9:52:28.807000
21435XCSE20251125 9:52:28.807000
111436XCSE20251125 9:53:24.455000
111432XCSE20251125 9:56:12.456000
821433XCSE20251125 10:39:22.263904
551433XCSE20251125 10:39:22.263907
1631433XCSE20251125 10:39:24.337825
4161433XCSE20251125 11:05:11.104507
841433XCSE20251125 11:05:11.104544
71435XCSE20251125 11:47:17.252403
31435XCSE20251125 11:47:17.252528
41435XCSE20251125 11:47:17.262698
4881444XCSE20251125 14:15:02.214222
111444XCSE20251125 14:15:15.852134
791444XCSE20251125 14:15:15.852257
1401444XCSE20251125 14:15:15.852259
1701444XCSE20251125 14:15:15.852288
11444XCSE20251125 14:34:02.074701
4541444XCSE20251125 14:34:16.687433
451444XCSE20251125 14:34:16.687442
1811445XCSE20251125 15:07:57.131720
1191445XCSE20251125 15:07:57.131741
121447XCSE20251125 16:32:12.143799
2001448XCSE20251125 16:35:55.438929
2881448XCSE20251125 16:35:55.438935
2001448XCSE20251125 16:41:37.368590
2001448XCSE20251125 16:41:37.368627
1051448XCSE20251125 16:41:47.104856
1921448XCSE20251125 16:41:47.104902
1031448XCSE20251125 16:41:47.104933
71447XCSE20251125 16:43:22.345885
1791447XCSE20251125 16:43:23.346052
11449XCSE20251125 16:48:47.584691
2131449XCSE20251125 16:48:49.668863
111453XCSE20251126 9:00:55.842000
111450XCSE20251126 9:05:05.450000
121451XCSE20251126 9:11:07.251000
111451XCSE20251126 9:14:49.508000
111454XCSE20251126 9:22:11.665000
81453XCSE20251126 9:25:49.214000
31453XCSE20251126 9:25:49.214000
211452XCSE20251126 9:26:09.414000
111451XCSE20251126 9:26:09.414000
101451XCSE20251126 9:26:09.414000
211451XCSE20251126 9:26:09.431000
41451XCSE20251126 9:31:00.510000
111450XCSE20251126 9:35:00.022000
311447XCSE20251126 9:37:53.434000
191451XCSE20251126 9:47:02.779000
81451XCSE20251126 9:47:02.779000
31451XCSE20251126 9:50:02.593000
11451XCSE20251126 9:50:02.593000
211451XCSE20251126 9:50:30.526000
3001449XCSE20251126 9:53:05.198039
2381445XCSE20251126 10:16:30.672046
821445XCSE20251126 10:22:57.194068
3001451XCSE20251126 11:39:11.229924
3001453XCSE20251126 13:07:45.441299
2001449XCSE20251126 13:32:44.092065
5521455XCSE20251126 14:44:57.616607
5001452XCSE20251126 15:17:33.218223
11449XCSE20251126 16:07:56.872199
541449XCSE20251126 16:16:16.203526
10001449XCSE20251126 16:20:48.292126
111450XCSE20251126 16:27:31.035000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:48.970000
21449XCSE20251126 16:27:48.970000
301449XCSE20251126 16:28:35.114000
111450XCSE20251126 16:36:28.213000
5511450XCSE20251126 16:38:12.316088
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
311450XCSE20251127 9:16:21.519000
311454XCSE20251127 9:30:42.253000
11452XCSE20251127 9:36:03.626000
301453XCSE20251127 9:46:03.428000
11453XCSE20251127 9:46:03.428000
211451XCSE20251127 9:49:48.649000
201454XCSE20251127 9:55:15.805000
101454XCSE20251127 9:55:15.805000
321453XCSE20251127 9:56:40.080000
131452XCSE20251127 10:15:00.185000
301452XCSE20251127 10:15:00.187000
11452XCSE20251127 10:15:00.188000
11451XCSE20251127 10:20:37.457000
181451XCSE20251127 10:20:37.457000
131451XCSE20251127 10:20:37.457000
301450XCSE20251127 10:22:01.358000
21450XCSE20251127 10:23:48.831000
321451XCSE20251127 10:26:08.342000
21450XCSE20251127 10:33:20.730000
301450XCSE20251127 10:33:20.730000
331448XCSE20251127 10:34:13.193000
11448XCSE20251127 10:45:57.130000
11448XCSE20251127 10:45:57.130000
201448XCSE20251127 10:45:58.271000
111448XCSE20251127 10:45:58.271000
111448XCSE20251127 10:45:58.271000
211446XCSE20251127 10:50:09.308000
101446XCSE20251127 10:50:09.308000
111446XCSE20251127 10:53:38.064000
61445XCSE20251127 10:54:22.048000
21445XCSE20251127 10:54:53.115000
11445XCSE20251127 10:59:15.611000
4231445XCSE20251127 11:52:45.793710
211443XCSE20251127 12:37:27.698246
211443XCSE20251127 12:37:27.698298
3081443XCSE20251127 12:53:48.216549
3001438XCSE20251127 13:32:46.328334
4001438XCSE20251127 13:32:54.559934
3201439XCSE20251127 13:49:23.429788
3691437XCSE20251127 14:27:24.176036
311437XCSE20251127 14:27:24.251367
5831438XCSE20251127 14:57:26.887539
171438XCSE20251127 14:57:26.887567
101438XCSE20251127 14:59:00.439000
111441XCSE20251127 15:01:08.969000
111439XCSE20251127 15:04:56.191000
111438XCSE20251127 15:16:52.477000
101438XCSE20251127 15:16:52.477000
101438XCSE20251127 15:16:52.477000
321438XCSE20251127 15:16:52.496000
221438XCSE20251127 15:22:42.155000
321438XCSE20251127 15:22:42.155000
61438XCSE20251127 15:22:42.155000
4001438XCSE20251127 15:22:42.155239
221439XCSE20251127 15:30:40.190000
211438XCSE20251127 15:35:36.635000
101438XCSE20251127 15:35:36.635000
121437XCSE20251127 15:41:12.201000
111441XCSE20251127 15:45:07.349000
111441XCSE20251127 15:47:30.822000
221440XCSE20251127 15:57:49.655000
101440XCSE20251127 15:57:49.655000
111440XCSE20251127 15:57:49.655000
321441XCSE20251127 15:58:29.487000
111440XCSE20251127 15:59:26.453000
111440XCSE20251127 16:03:15.700000
111439XCSE20251127 16:07:17.617000
111439XCSE20251127 16:08:36.025000
111439XCSE20251127 16:08:36.025000
111438XCSE20251127 16:08:58.936000
31438XCSE20251127 16:11:48.107000
111439XCSE20251127 16:16:51.778000
111439XCSE20251127 16:16:51.778000
51437XCSE20251127 16:18:38.214000
61437XCSE20251127 16:19:18.656000
1611439XCSE20251127 16:23:11.730521
201439XCSE20251127 16:23:24.927841
101438XCSE20251128 9:01:17.204000
111436XCSE20251128 9:05:42.638000
101436XCSE20251128 9:05:42.638000
111435XCSE20251128 9:14:10.283000
111432XCSE20251128 9:14:45.742000
101432XCSE20251128 9:14:45.742000
111431XCSE20251128 9:14:46.567000
211432XCSE20251128 9:21:23.146000
111431XCSE20251128 9:24:12.087000
111429XCSE20251128 9:27:14.629000
111428XCSE20251128 9:29:26.307000
511428XCSE20251128 9:44:54.283000
101428XCSE20251128 9:44:54.283000
111426XCSE20251128 9:47:54.215000
101426XCSE20251128 9:47:54.215000
101426XCSE20251128 9:47:54.215000
211426XCSE20251128 9:54:00.574000
191424XCSE20251128 10:00:49.762000
111425XCSE20251128 10:14:38.016000
101425XCSE20251128 10:14:38.016000
111426XCSE20251128 10:15:33.821000
111426XCSE20251128 10:15:33.823000
111426XCSE20251128 10:15:33.824000
71429XCSE20251128 10:15:40.222000
91429XCSE20251128 10:17:10.073000
211426XCSE20251128 10:17:38.408000
91431XCSE20251128 10:23:07.282000
321429XCSE20251128 10:37:47.084000
101429XCSE20251128 10:37:47.084000
111429XCSE20251128 10:37:47.084000
11430XCSE20251128 10:42:20.303000
211430XCSE20251128 10:52:34.238000
211431XCSE20251128 11:00:19.699000
161430XCSE20251128 11:01:47.171000
11432XCSE20251128 11:03:21.325000
211432XCSE20251128 11:03:21.326000
211432XCSE20251128 11:03:21.328000
111432XCSE20251128 11:03:21.330000
51433XCSE20251128 11:07:50.084000
421431XCSE20251128 11:12:46.961000
111431XCSE20251128 11:12:46.961000
101431XCSE20251128 11:12:46.961000
141430XCSE20251128 11:12:46.980000
521430XCSE20251128 11:12:46.980000
661429XCSE20251128 11:12:57.318000
111429XCSE20251128 11:19:13.282000
91429XCSE20251128 11:19:29.320000
31429XCSE20251128 11:20:09.288000
211428XCSE20251128 11:22:40.542000
111429XCSE20251128 11:26:47.163000
111429XCSE20251128 11:26:47.164000
221429XCSE20251128 11:26:50.174000
201430XCSE20251128 11:31:22.514000
141429XCSE20251128 11:50:37.417000
71429XCSE20251128 11:50:37.417000
101429XCSE20251128 11:50:37.417000
141428XCSE20251128 11:50:37.514000
181428XCSE20251128 11:50:37.514000
201429XCSE20251128 11:50:39.845000
111429XCSE20251128 11:50:39.845000
61429XCSE20251128 11:50:39.845000
111429XCSE20251128 11:50:51.282000
111429XCSE20251128 11:51:22.076000
111429XCSE20251128 11:52:22.284000
111429XCSE20251128 11:55:52.055000
61428XCSE20251128 11:58:25.332000
11428XCSE20251128 11:59:29.428000
11428XCSE20251128 11:59:37.600000
31428XCSE20251128 12:06:56.523000
31428XCSE20251128 12:06:56.523000
111429XCSE20251128 12:10:05.664000
101429XCSE20251128 12:10:05.664000
21429XCSE20251128 12:10:05.664000
51429XCSE20251128 12:10:05.664000
111429XCSE20251128 12:10:49.336000
101429XCSE20251128 12:13:15.285000
11429XCSE20251128 12:13:15.285000
11428XCSE20251128 12:13:47.162000
11428XCSE20251128 12:13:47.182000
11428XCSE20251128 12:13:47.221000
21428XCSE20251128 12:14:39.345000
231429XCSE20251128 12:20:09.926000
271430XCSE20251128 12:45:39.321000
111430XCSE20251128 12:45:39.332000
161429XCSE20251128 12:45:39.396000
51429XCSE20251128 12:46:35.583000
321429XCSE20251128 12:50:29.936000
61429XCSE20251128 12:50:29.936000
431430XCSE20251128 12:52:09.555000
51429XCSE20251128 12:53:45.175000
381429XCSE20251128 12:53:45.175000
91431XCSE20251128 13:07:01.075000
221432XCSE20251128 13:07:04.958000
221432XCSE20251128 13:07:04.959000
221432XCSE20251128 13:07:04.961000
311431XCSE20251128 13:16:22.990000
331430XCSE20251128 13:38:06.726000
111430XCSE20251128 13:38:06.726000
111430XCSE20251128 13:38:06.726000
21431XCSE20251128 13:41:57.184000
11431XCSE20251128 13:55:40.471000
61431XCSE20251128 13:55:40.510000
21431XCSE20251128 13:55:40.510000
331431XCSE20251128 13:58:30.515000
61431XCSE20251128 13:59:41.312000
321431XCSE20251128 13:59:41.313000
791431XCSE20251128 14:01:43.574000
231431XCSE20251128 14:01:43.575000
111432XCSE20251128 14:02:09.583000
111432XCSE20251128 14:02:30.407000
91432XCSE20251128 14:03:01.585000
21432XCSE20251128 14:03:01.585000
101432XCSE20251128 14:07:46.283000
11432XCSE20251128 14:07:46.283000
111431XCSE20251128 14:08:11.541000
221430XCSE20251128 14:13:21.828000
91430XCSE20251128 14:13:35.343000
11430XCSE20251128 14:19:23.347000
111430XCSE20251128 14:19:23.347000
101430XCSE20251128 14:19:23.347000
71431XCSE20251128 14:28:03.983000
101431XCSE20251128 14:28:03.983000
21431XCSE20251128 14:28:03.983000
21431XCSE20251128 14:28:03.983000
71431XCSE20251128 14:28:03.983000
121431XCSE20251128 14:28:03.983000
111431XCSE20251128 14:28:49.283000
111431XCSE20251128 14:30:52.373000
111431XCSE20251128 14:34:05.282000
101431XCSE20251128 14:36:15.286000
11431XCSE20251128 14:36:15.286000
211429XCSE20251128 14:37:00.012000
111429XCSE20251128 14:37:00.012000
101429XCSE20251128 14:37:00.012000
101429XCSE20251128 14:37:00.012000
111429XCSE20251128 14:37:00.012000
21429XCSE20251128 14:37:00.028000
11429XCSE20251128 14:37:00.029000
311429XCSE20251128 14:37:00.481000
171429XCSE20251128 14:37:00.481000
11428XCSE20251128 14:40:36.988000
411428XCSE20251128 14:50:49.440000
11428XCSE20251128 14:50:49.440000
321427XCSE20251128 14:55:15.799000
331428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
101428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
631428XCSE20251128 15:05:50.195000
21428XCSE20251128 15:09:20.184000
521428XCSE20251128 15:09:20.184000
511430XCSE20251128 15:10:20.800000
441429XCSE20251128 15:11:06.078000
2561429XCSE20251128 15:11:06.078432
1011429XCSE20251128 15:22:04.999582
601429XCSE20251128 15:26:39.803257
21429XCSE20251128 15:35:13.021190
81429XCSE20251128 15:51:00.267827
431430XCSE20251128 15:51:25.506000
4731431XCSE20251128 15:59:30.116168
901431XCSE20251128 15:59:30.116191
4631429XCSE20251128 16:00:10.542950
271429XCSE20251128 16:00:19.141745
101429XCSE20251128 16:04:01.688123
5001431XCSE20251128 16:22:18.778583


