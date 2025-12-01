Nasdaq Copenhagen
Dato 1. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 48
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|544.977
|1.425,36
|776.786.440
|24. november 2025
|4.500
|1.429,71
|6.433.695
|25. november 2025
|4.400
|1.443,10
|6.349.640
|26. november 2025
|4.400
|1.450,43
|6.381.892
|27. november 2025
|4.300
|1.440,67
|6.194.881
|28. november 2025
|4.300
|1.429,79
|6.148.097
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|566.877
|1.425,87
|808.294.645
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|981.077
|1.333,52
|1.308.283.351
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 981.077 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,86 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|33
|1426
|XCSE
|20251124 9:03:40.723000
|11
|1426
|XCSE
|20251124 9:07:34.831000
|11
|1426
|XCSE
|20251124 9:09:02.919000
|33
|1431
|XCSE
|20251124 9:29:40.556000
|32
|1430
|XCSE
|20251124 9:33:03.386000
|32
|1430
|XCSE
|20251124 9:33:03.388000
|32
|1429
|XCSE
|20251124 9:35:01.315000
|7
|1433
|XCSE
|20251124 9:36:28.004000
|14
|1433
|XCSE
|20251124 9:36:28.004000
|11
|1433
|XCSE
|20251124 9:36:31.171000
|24
|1434
|XCSE
|20251124 9:57:25.026000
|9
|1434
|XCSE
|20251124 9:57:25.046000
|3
|1434
|XCSE
|20251124 9:58:00.015000
|21
|1434
|XCSE
|20251124 9:58:00.015000
|9
|1434
|XCSE
|20251124 9:58:00.015000
|5
|1437
|XCSE
|20251124 9:58:24.678000
|26
|1437
|XCSE
|20251124 9:58:24.678000
|12
|1437
|XCSE
|20251124 9:58:24.679000
|11
|1437
|XCSE
|20251124 9:59:20.819000
|21
|1434
|XCSE
|20251124 9:59:21.052000
|10
|1434
|XCSE
|20251124 9:59:21.052000
|1
|1432
|XCSE
|20251124 10:14:33.449000
|10
|1432
|XCSE
|20251124 10:14:33.449000
|11
|1431
|XCSE
|20251124 10:16:35.844000
|10
|1431
|XCSE
|20251124 10:16:35.844000
|21
|1429
|XCSE
|20251124 10:25:11.286000
|11
|1429
|XCSE
|20251124 10:25:11.286000
|3
|1431
|XCSE
|20251124 10:31:00.707000
|2
|1431
|XCSE
|20251124 10:31:00.707000
|21
|1432
|XCSE
|20251124 10:40:49.455000
|4
|1431
|XCSE
|20251124 10:40:57.262000
|3
|1434
|XCSE
|20251124 10:45:47.283000
|10
|1434
|XCSE
|20251124 10:45:47.283000
|22
|1432
|XCSE
|20251124 10:47:09.974000
|11
|1432
|XCSE
|20251124 10:47:09.974000
|700
|1429
|XCSE
|20251124 10:47:09.974581
|33
|1430
|XCSE
|20251124 10:47:10.109000
|31
|1429
|XCSE
|20251124 10:47:10.243000
|4
|1432
|XCSE
|20251124 11:00:45.193000
|31
|1430
|XCSE
|20251124 11:04:13.205000
|11
|1430
|XCSE
|20251124 11:04:13.205000
|14
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.336000
|25
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.336000
|27
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.336000
|12
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.480000
|25
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.480000
|11
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.501000
|13
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.501000
|12
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:31.520000
|13
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:32.979000
|26
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:32.979000
|11
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:33.001000
|19
|1435
|XCSE
|20251124 11:07:33.010000
|11
|1435
|XCSE
|20251124 11:10:15.399000
|21
|1433
|XCSE
|20251124 11:10:19.742000
|26
|1434
|XCSE
|20251124 11:10:19.745000
|10
|1435
|XCSE
|20251124 11:10:19.745000
|22
|1433
|XCSE
|20251124 11:10:37.920000
|33
|1431
|XCSE
|20251124 11:13:26.194000
|11
|1431
|XCSE
|20251124 11:13:26.194000
|31
|1430
|XCSE
|20251124 11:17:20.242000
|31
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.927000
|11
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.927000
|8
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.947000
|25
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.947000
|24
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.963000
|9
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.963000
|11
|1431
|XCSE
|20251124 11:24:59.964000
|4
|1430
|XCSE
|20251124 11:56:55.988000
|17
|1433
|XCSE
|20251124 12:07:00.470000
|17
|1433
|XCSE
|20251124 12:07:00.470000
|24
|1433
|XCSE
|20251124 12:07:00.470000
|11
|1433
|XCSE
|20251124 12:08:13.919000
|42
|1431
|XCSE
|20251124 12:15:26.531000
|11
|1431
|XCSE
|20251124 12:15:26.532000
|23
|1432
|XCSE
|20251124 12:15:26.532000
|2
|1430
|XCSE
|20251124 12:15:29.064000
|41
|1430
|XCSE
|20251124 12:15:29.064000
|41
|1430
|XCSE
|20251124 12:25:36.827000
|33
|1429
|XCSE
|20251124 12:25:42.769000
|22
|1428
|XCSE
|20251124 12:26:20.060000
|11
|1427
|XCSE
|20251124 12:27:23.748000
|11
|1426
|XCSE
|20251124 12:42:01.425000
|11
|1425
|XCSE
|20251124 12:42:05.386000
|21
|1426
|XCSE
|20251124 12:43:20.212000
|21
|1425
|XCSE
|20251124 12:47:51.190000
|10
|1425
|XCSE
|20251124 12:47:51.190000
|21
|1429
|XCSE
|20251124 12:51:13.146000
|11
|1428
|XCSE
|20251124 12:55:39.282000
|10
|1428
|XCSE
|20251124 12:55:39.282000
|33
|1429
|XCSE
|20251124 13:11:34.881000
|22
|1428
|XCSE
|20251124 13:11:46.128000
|21
|1428
|XCSE
|20251124 13:26:30.173000
|10
|1428
|XCSE
|20251124 13:26:30.173000
|21
|1427
|XCSE
|20251124 13:29:32.045000
|2
|1427
|XCSE
|20251124 13:36:20.733000
|9
|1427
|XCSE
|20251124 13:44:09.858000
|2
|1427
|XCSE
|20251124 13:44:09.858000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 13:44:09.858000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 13:44:09.858000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 13:44:09.858000
|8
|1426
|XCSE
|20251124 13:44:12.424000
|25
|1426
|XCSE
|20251124 13:44:12.424000
|11
|1427
|XCSE
|20251124 13:52:50.033000
|2
|1427
|XCSE
|20251124 13:52:50.033000
|13
|1426
|XCSE
|20251124 13:55:48.074000
|20
|1426
|XCSE
|20251124 13:55:48.074000
|10
|1426
|XCSE
|20251124 13:55:48.074000
|11
|1426
|XCSE
|20251124 13:55:48.074000
|7
|1429
|XCSE
|20251124 14:19:16.170000
|41
|1427
|XCSE
|20251124 14:22:07.264000
|11
|1429
|XCSE
|20251124 14:27:11.207000
|52
|1428
|XCSE
|20251124 14:42:05.737000
|10
|1428
|XCSE
|20251124 14:42:05.737000
|11
|1427
|XCSE
|20251124 14:46:26.174000
|11
|1427
|XCSE
|20251124 14:52:43.700000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 14:52:43.700000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 14:52:43.700000
|11
|1429
|XCSE
|20251124 14:52:51.600000
|11
|1429
|XCSE
|20251124 14:52:57.441000
|33
|1426
|XCSE
|20251124 14:53:07.365000
|32
|1424
|XCSE
|20251124 15:00:04.092000
|10
|1424
|XCSE
|20251124 15:00:04.092000
|10
|1424
|XCSE
|20251124 15:00:04.092000
|1
|1427
|XCSE
|20251124 15:07:21.343000
|23
|1427
|XCSE
|20251124 15:07:21.343000
|2
|1427
|XCSE
|20251124 15:09:03.714000
|9
|1427
|XCSE
|20251124 15:09:03.714000
|10
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:00.705373
|4
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:00.705373
|17
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:00.705373
|290
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:00.705404
|30
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:08.921972
|156
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:08.921988
|14
|1427
|XCSE
|20251124 15:12:08.921991
|200
|1426
|XCSE
|20251124 15:24:17.345232
|10
|1425
|XCSE
|20251124 15:43:53.700187
|232
|1425
|XCSE
|20251124 15:50:19.563448
|58
|1425
|XCSE
|20251124 15:50:19.563468
|530
|1434
|XCSE
|20251124 16:45:37.959557
|170
|1434
|XCSE
|20251124 16:45:37.959561
|21
|1432
|XCSE
|20251125 9:01:26.048000
|33
|1432
|XCSE
|20251125 9:08:41.642000
|21
|1429
|XCSE
|20251125 9:14:06.223000
|11
|1429
|XCSE
|20251125 9:14:06.223000
|3
|1433
|XCSE
|20251125 9:19:05.403000
|2
|1433
|XCSE
|20251125 9:19:07.835000
|3
|1433
|XCSE
|20251125 9:19:09.422000
|15
|1433
|XCSE
|20251125 9:19:10.434000
|10
|1434
|XCSE
|20251125 9:25:42.756000
|22
|1437
|XCSE
|20251125 9:31:20.036000
|10
|1436
|XCSE
|20251125 9:41:29.007000
|10
|1436
|XCSE
|20251125 9:41:29.007000
|13
|1435
|XCSE
|20251125 9:52:28.807000
|2
|1435
|XCSE
|20251125 9:52:28.807000
|11
|1436
|XCSE
|20251125 9:53:24.455000
|11
|1432
|XCSE
|20251125 9:56:12.456000
|82
|1433
|XCSE
|20251125 10:39:22.263904
|55
|1433
|XCSE
|20251125 10:39:22.263907
|163
|1433
|XCSE
|20251125 10:39:24.337825
|416
|1433
|XCSE
|20251125 11:05:11.104507
|84
|1433
|XCSE
|20251125 11:05:11.104544
|7
|1435
|XCSE
|20251125 11:47:17.252403
|3
|1435
|XCSE
|20251125 11:47:17.252528
|4
|1435
|XCSE
|20251125 11:47:17.262698
|488
|1444
|XCSE
|20251125 14:15:02.214222
|11
|1444
|XCSE
|20251125 14:15:15.852134
|79
|1444
|XCSE
|20251125 14:15:15.852257
|140
|1444
|XCSE
|20251125 14:15:15.852259
|170
|1444
|XCSE
|20251125 14:15:15.852288
|1
|1444
|XCSE
|20251125 14:34:02.074701
|454
|1444
|XCSE
|20251125 14:34:16.687433
|45
|1444
|XCSE
|20251125 14:34:16.687442
|181
|1445
|XCSE
|20251125 15:07:57.131720
|119
|1445
|XCSE
|20251125 15:07:57.131741
|12
|1447
|XCSE
|20251125 16:32:12.143799
|200
|1448
|XCSE
|20251125 16:35:55.438929
|288
|1448
|XCSE
|20251125 16:35:55.438935
|200
|1448
|XCSE
|20251125 16:41:37.368590
|200
|1448
|XCSE
|20251125 16:41:37.368627
|105
|1448
|XCSE
|20251125 16:41:47.104856
|192
|1448
|XCSE
|20251125 16:41:47.104902
|103
|1448
|XCSE
|20251125 16:41:47.104933
|7
|1447
|XCSE
|20251125 16:43:22.345885
|179
|1447
|XCSE
|20251125 16:43:23.346052
|1
|1449
|XCSE
|20251125 16:48:47.584691
|213
|1449
|XCSE
|20251125 16:48:49.668863
|11
|1453
|XCSE
|20251126 9:00:55.842000
|11
|1450
|XCSE
|20251126 9:05:05.450000
|12
|1451
|XCSE
|20251126 9:11:07.251000
|11
|1451
|XCSE
|20251126 9:14:49.508000
|11
|1454
|XCSE
|20251126 9:22:11.665000
|8
|1453
|XCSE
|20251126 9:25:49.214000
|3
|1453
|XCSE
|20251126 9:25:49.214000
|21
|1452
|XCSE
|20251126 9:26:09.414000
|11
|1451
|XCSE
|20251126 9:26:09.414000
|10
|1451
|XCSE
|20251126 9:26:09.414000
|21
|1451
|XCSE
|20251126 9:26:09.431000
|4
|1451
|XCSE
|20251126 9:31:00.510000
|11
|1450
|XCSE
|20251126 9:35:00.022000
|31
|1447
|XCSE
|20251126 9:37:53.434000
|19
|1451
|XCSE
|20251126 9:47:02.779000
|8
|1451
|XCSE
|20251126 9:47:02.779000
|3
|1451
|XCSE
|20251126 9:50:02.593000
|1
|1451
|XCSE
|20251126 9:50:02.593000
|21
|1451
|XCSE
|20251126 9:50:30.526000
|300
|1449
|XCSE
|20251126 9:53:05.198039
|238
|1445
|XCSE
|20251126 10:16:30.672046
|82
|1445
|XCSE
|20251126 10:22:57.194068
|300
|1451
|XCSE
|20251126 11:39:11.229924
|300
|1453
|XCSE
|20251126 13:07:45.441299
|200
|1449
|XCSE
|20251126 13:32:44.092065
|552
|1455
|XCSE
|20251126 14:44:57.616607
|500
|1452
|XCSE
|20251126 15:17:33.218223
|1
|1449
|XCSE
|20251126 16:07:56.872199
|54
|1449
|XCSE
|20251126 16:16:16.203526
|1000
|1449
|XCSE
|20251126 16:20:48.292126
|11
|1450
|XCSE
|20251126 16:27:31.035000
|10
|1449
|XCSE
|20251126 16:27:47.125000
|10
|1449
|XCSE
|20251126 16:27:47.125000
|10
|1449
|XCSE
|20251126 16:27:47.125000
|10
|1449
|XCSE
|20251126 16:27:48.970000
|2
|1449
|XCSE
|20251126 16:27:48.970000
|30
|1449
|XCSE
|20251126 16:28:35.114000
|11
|1450
|XCSE
|20251126 16:36:28.213000
|551
|1450
|XCSE
|20251126 16:38:12.316088
|10
|1448
|XCSE
|20251127 9:04:37.906000
|10
|1448
|XCSE
|20251127 9:04:37.906000
|10
|1448
|XCSE
|20251127 9:04:37.906000
|31
|1450
|XCSE
|20251127 9:16:21.519000
|31
|1454
|XCSE
|20251127 9:30:42.253000
|1
|1452
|XCSE
|20251127 9:36:03.626000
|30
|1453
|XCSE
|20251127 9:46:03.428000
|1
|1453
|XCSE
|20251127 9:46:03.428000
|21
|1451
|XCSE
|20251127 9:49:48.649000
|20
|1454
|XCSE
|20251127 9:55:15.805000
|10
|1454
|XCSE
|20251127 9:55:15.805000
|32
|1453
|XCSE
|20251127 9:56:40.080000
|13
|1452
|XCSE
|20251127 10:15:00.185000
|30
|1452
|XCSE
|20251127 10:15:00.187000
|1
|1452
|XCSE
|20251127 10:15:00.188000
|1
|1451
|XCSE
|20251127 10:20:37.457000
|18
|1451
|XCSE
|20251127 10:20:37.457000
|13
|1451
|XCSE
|20251127 10:20:37.457000
|30
|1450
|XCSE
|20251127 10:22:01.358000
|2
|1450
|XCSE
|20251127 10:23:48.831000
|32
|1451
|XCSE
|20251127 10:26:08.342000
|2
|1450
|XCSE
|20251127 10:33:20.730000
|30
|1450
|XCSE
|20251127 10:33:20.730000
|33
|1448
|XCSE
|20251127 10:34:13.193000
|1
|1448
|XCSE
|20251127 10:45:57.130000
|1
|1448
|XCSE
|20251127 10:45:57.130000
|20
|1448
|XCSE
|20251127 10:45:58.271000
|11
|1448
|XCSE
|20251127 10:45:58.271000
|11
|1448
|XCSE
|20251127 10:45:58.271000
|21
|1446
|XCSE
|20251127 10:50:09.308000
|10
|1446
|XCSE
|20251127 10:50:09.308000
|11
|1446
|XCSE
|20251127 10:53:38.064000
|6
|1445
|XCSE
|20251127 10:54:22.048000
|2
|1445
|XCSE
|20251127 10:54:53.115000
|1
|1445
|XCSE
|20251127 10:59:15.611000
|423
|1445
|XCSE
|20251127 11:52:45.793710
|21
|1443
|XCSE
|20251127 12:37:27.698246
|21
|1443
|XCSE
|20251127 12:37:27.698298
|308
|1443
|XCSE
|20251127 12:53:48.216549
|300
|1438
|XCSE
|20251127 13:32:46.328334
|400
|1438
|XCSE
|20251127 13:32:54.559934
|320
|1439
|XCSE
|20251127 13:49:23.429788
|369
|1437
|XCSE
|20251127 14:27:24.176036
|31
|1437
|XCSE
|20251127 14:27:24.251367
|583
|1438
|XCSE
|20251127 14:57:26.887539
|17
|1438
|XCSE
|20251127 14:57:26.887567
|10
|1438
|XCSE
|20251127 14:59:00.439000
|11
|1441
|XCSE
|20251127 15:01:08.969000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 15:04:56.191000
|11
|1438
|XCSE
|20251127 15:16:52.477000
|10
|1438
|XCSE
|20251127 15:16:52.477000
|10
|1438
|XCSE
|20251127 15:16:52.477000
|32
|1438
|XCSE
|20251127 15:16:52.496000
|22
|1438
|XCSE
|20251127 15:22:42.155000
|32
|1438
|XCSE
|20251127 15:22:42.155000
|6
|1438
|XCSE
|20251127 15:22:42.155000
|400
|1438
|XCSE
|20251127 15:22:42.155239
|22
|1439
|XCSE
|20251127 15:30:40.190000
|21
|1438
|XCSE
|20251127 15:35:36.635000
|10
|1438
|XCSE
|20251127 15:35:36.635000
|12
|1437
|XCSE
|20251127 15:41:12.201000
|11
|1441
|XCSE
|20251127 15:45:07.349000
|11
|1441
|XCSE
|20251127 15:47:30.822000
|22
|1440
|XCSE
|20251127 15:57:49.655000
|10
|1440
|XCSE
|20251127 15:57:49.655000
|11
|1440
|XCSE
|20251127 15:57:49.655000
|32
|1441
|XCSE
|20251127 15:58:29.487000
|11
|1440
|XCSE
|20251127 15:59:26.453000
|11
|1440
|XCSE
|20251127 16:03:15.700000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 16:07:17.617000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 16:08:36.025000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 16:08:36.025000
|11
|1438
|XCSE
|20251127 16:08:58.936000
|3
|1438
|XCSE
|20251127 16:11:48.107000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 16:16:51.778000
|11
|1439
|XCSE
|20251127 16:16:51.778000
|5
|1437
|XCSE
|20251127 16:18:38.214000
|6
|1437
|XCSE
|20251127 16:19:18.656000
|161
|1439
|XCSE
|20251127 16:23:11.730521
|20
|1439
|XCSE
|20251127 16:23:24.927841
|10
|1438
|XCSE
|20251128 9:01:17.204000
|11
|1436
|XCSE
|20251128 9:05:42.638000
|10
|1436
|XCSE
|20251128 9:05:42.638000
|11
|1435
|XCSE
|20251128 9:14:10.283000
|11
|1432
|XCSE
|20251128 9:14:45.742000
|10
|1432
|XCSE
|20251128 9:14:45.742000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 9:14:46.567000
|21
|1432
|XCSE
|20251128 9:21:23.146000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 9:24:12.087000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 9:27:14.629000
|11
|1428
|XCSE
|20251128 9:29:26.307000
|51
|1428
|XCSE
|20251128 9:44:54.283000
|10
|1428
|XCSE
|20251128 9:44:54.283000
|11
|1426
|XCSE
|20251128 9:47:54.215000
|10
|1426
|XCSE
|20251128 9:47:54.215000
|10
|1426
|XCSE
|20251128 9:47:54.215000
|21
|1426
|XCSE
|20251128 9:54:00.574000
|19
|1424
|XCSE
|20251128 10:00:49.762000
|11
|1425
|XCSE
|20251128 10:14:38.016000
|10
|1425
|XCSE
|20251128 10:14:38.016000
|11
|1426
|XCSE
|20251128 10:15:33.821000
|11
|1426
|XCSE
|20251128 10:15:33.823000
|11
|1426
|XCSE
|20251128 10:15:33.824000
|7
|1429
|XCSE
|20251128 10:15:40.222000
|9
|1429
|XCSE
|20251128 10:17:10.073000
|21
|1426
|XCSE
|20251128 10:17:38.408000
|9
|1431
|XCSE
|20251128 10:23:07.282000
|32
|1429
|XCSE
|20251128 10:37:47.084000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 10:37:47.084000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 10:37:47.084000
|1
|1430
|XCSE
|20251128 10:42:20.303000
|21
|1430
|XCSE
|20251128 10:52:34.238000
|21
|1431
|XCSE
|20251128 11:00:19.699000
|16
|1430
|XCSE
|20251128 11:01:47.171000
|1
|1432
|XCSE
|20251128 11:03:21.325000
|21
|1432
|XCSE
|20251128 11:03:21.326000
|21
|1432
|XCSE
|20251128 11:03:21.328000
|11
|1432
|XCSE
|20251128 11:03:21.330000
|5
|1433
|XCSE
|20251128 11:07:50.084000
|42
|1431
|XCSE
|20251128 11:12:46.961000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 11:12:46.961000
|10
|1431
|XCSE
|20251128 11:12:46.961000
|14
|1430
|XCSE
|20251128 11:12:46.980000
|52
|1430
|XCSE
|20251128 11:12:46.980000
|66
|1429
|XCSE
|20251128 11:12:57.318000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:19:13.282000
|9
|1429
|XCSE
|20251128 11:19:29.320000
|3
|1429
|XCSE
|20251128 11:20:09.288000
|21
|1428
|XCSE
|20251128 11:22:40.542000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:26:47.163000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:26:47.164000
|22
|1429
|XCSE
|20251128 11:26:50.174000
|20
|1430
|XCSE
|20251128 11:31:22.514000
|14
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:37.417000
|7
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:37.417000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:37.417000
|14
|1428
|XCSE
|20251128 11:50:37.514000
|18
|1428
|XCSE
|20251128 11:50:37.514000
|20
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:39.845000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:39.845000
|6
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:39.845000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:50:51.282000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:51:22.076000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:52:22.284000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 11:55:52.055000
|6
|1428
|XCSE
|20251128 11:58:25.332000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 11:59:29.428000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 11:59:37.600000
|3
|1428
|XCSE
|20251128 12:06:56.523000
|3
|1428
|XCSE
|20251128 12:06:56.523000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 12:10:05.664000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 12:10:05.664000
|2
|1429
|XCSE
|20251128 12:10:05.664000
|5
|1429
|XCSE
|20251128 12:10:05.664000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 12:10:49.336000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 12:13:15.285000
|1
|1429
|XCSE
|20251128 12:13:15.285000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 12:13:47.162000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 12:13:47.182000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 12:13:47.221000
|2
|1428
|XCSE
|20251128 12:14:39.345000
|23
|1429
|XCSE
|20251128 12:20:09.926000
|27
|1430
|XCSE
|20251128 12:45:39.321000
|11
|1430
|XCSE
|20251128 12:45:39.332000
|16
|1429
|XCSE
|20251128 12:45:39.396000
|5
|1429
|XCSE
|20251128 12:46:35.583000
|32
|1429
|XCSE
|20251128 12:50:29.936000
|6
|1429
|XCSE
|20251128 12:50:29.936000
|43
|1430
|XCSE
|20251128 12:52:09.555000
|5
|1429
|XCSE
|20251128 12:53:45.175000
|38
|1429
|XCSE
|20251128 12:53:45.175000
|9
|1431
|XCSE
|20251128 13:07:01.075000
|22
|1432
|XCSE
|20251128 13:07:04.958000
|22
|1432
|XCSE
|20251128 13:07:04.959000
|22
|1432
|XCSE
|20251128 13:07:04.961000
|31
|1431
|XCSE
|20251128 13:16:22.990000
|33
|1430
|XCSE
|20251128 13:38:06.726000
|11
|1430
|XCSE
|20251128 13:38:06.726000
|11
|1430
|XCSE
|20251128 13:38:06.726000
|2
|1431
|XCSE
|20251128 13:41:57.184000
|1
|1431
|XCSE
|20251128 13:55:40.471000
|6
|1431
|XCSE
|20251128 13:55:40.510000
|2
|1431
|XCSE
|20251128 13:55:40.510000
|33
|1431
|XCSE
|20251128 13:58:30.515000
|6
|1431
|XCSE
|20251128 13:59:41.312000
|32
|1431
|XCSE
|20251128 13:59:41.313000
|79
|1431
|XCSE
|20251128 14:01:43.574000
|23
|1431
|XCSE
|20251128 14:01:43.575000
|11
|1432
|XCSE
|20251128 14:02:09.583000
|11
|1432
|XCSE
|20251128 14:02:30.407000
|9
|1432
|XCSE
|20251128 14:03:01.585000
|2
|1432
|XCSE
|20251128 14:03:01.585000
|10
|1432
|XCSE
|20251128 14:07:46.283000
|1
|1432
|XCSE
|20251128 14:07:46.283000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 14:08:11.541000
|22
|1430
|XCSE
|20251128 14:13:21.828000
|9
|1430
|XCSE
|20251128 14:13:35.343000
|1
|1430
|XCSE
|20251128 14:19:23.347000
|11
|1430
|XCSE
|20251128 14:19:23.347000
|10
|1430
|XCSE
|20251128 14:19:23.347000
|7
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|10
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|2
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|2
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|7
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|12
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:03.983000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 14:28:49.283000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 14:30:52.373000
|11
|1431
|XCSE
|20251128 14:34:05.282000
|10
|1431
|XCSE
|20251128 14:36:15.286000
|1
|1431
|XCSE
|20251128 14:36:15.286000
|21
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.012000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.012000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.012000
|10
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.012000
|11
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.012000
|2
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.028000
|1
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.029000
|31
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.481000
|17
|1429
|XCSE
|20251128 14:37:00.481000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 14:40:36.988000
|41
|1428
|XCSE
|20251128 14:50:49.440000
|1
|1428
|XCSE
|20251128 14:50:49.440000
|32
|1427
|XCSE
|20251128 14:55:15.799000
|33
|1428
|XCSE
|20251128 15:04:50.723000
|11
|1428
|XCSE
|20251128 15:04:50.723000
|11
|1428
|XCSE
|20251128 15:04:50.723000
|10
|1428
|XCSE
|20251128 15:04:50.723000
|11
|1428
|XCSE
|20251128 15:04:50.723000
|63
|1428
|XCSE
|20251128 15:05:50.195000
|2
|1428
|XCSE
|20251128 15:09:20.184000
|52
|1428
|XCSE
|20251128 15:09:20.184000
|51
|1430
|XCSE
|20251128 15:10:20.800000
|44
|1429
|XCSE
|20251128 15:11:06.078000
|256
|1429
|XCSE
|20251128 15:11:06.078432
|101
|1429
|XCSE
|20251128 15:22:04.999582
|60
|1429
|XCSE
|20251128 15:26:39.803257
|2
|1429
|XCSE
|20251128 15:35:13.021190
|8
|1429
|XCSE
|20251128 15:51:00.267827
|43
|1430
|XCSE
|20251128 15:51:25.506000
|473
|1431
|XCSE
|20251128 15:59:30.116168
|90
|1431
|XCSE
|20251128 15:59:30.116191
|463
|1429
|XCSE
|20251128 16:00:10.542950
|27
|1429
|XCSE
|20251128 16:00:19.141745
|10
|1429
|XCSE
|20251128 16:04:01.688123
|500
|1431
|XCSE
|20251128 16:22:18.778583
