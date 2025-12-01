Share buyback programme - week 48

Date        1 December 2025

Share buyback programme - week 48

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 544,977 1,425.36 776,786,440
24 November 20254,5001,429.716,433,695
25 November 20254,4001,443.106,349,640
26 November 20254,4001,450.436,381,892
27 November 20254,3001,440.676,194,881
28 November 20254,3001,429.796,148,097
Total under the share buyback programme 566,877 1,425.87 808,294,645
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back981,077 1,333.52 1,308,283,351

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 981,077 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.86 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
331426XCSE20251124 9:03:40.723000
111426XCSE20251124 9:07:34.831000
111426XCSE20251124 9:09:02.919000
331431XCSE20251124 9:29:40.556000
321430XCSE20251124 9:33:03.386000
321430XCSE20251124 9:33:03.388000
321429XCSE20251124 9:35:01.315000
71433XCSE20251124 9:36:28.004000
141433XCSE20251124 9:36:28.004000
111433XCSE20251124 9:36:31.171000
241434XCSE20251124 9:57:25.026000
91434XCSE20251124 9:57:25.046000
31434XCSE20251124 9:58:00.015000
211434XCSE20251124 9:58:00.015000
91434XCSE20251124 9:58:00.015000
51437XCSE20251124 9:58:24.678000
261437XCSE20251124 9:58:24.678000
121437XCSE20251124 9:58:24.679000
111437XCSE20251124 9:59:20.819000
211434XCSE20251124 9:59:21.052000
101434XCSE20251124 9:59:21.052000
11432XCSE20251124 10:14:33.449000
101432XCSE20251124 10:14:33.449000
111431XCSE20251124 10:16:35.844000
101431XCSE20251124 10:16:35.844000
211429XCSE20251124 10:25:11.286000
111429XCSE20251124 10:25:11.286000
31431XCSE20251124 10:31:00.707000
21431XCSE20251124 10:31:00.707000
211432XCSE20251124 10:40:49.455000
41431XCSE20251124 10:40:57.262000
31434XCSE20251124 10:45:47.283000
101434XCSE20251124 10:45:47.283000
221432XCSE20251124 10:47:09.974000
111432XCSE20251124 10:47:09.974000
7001429XCSE20251124 10:47:09.974581
331430XCSE20251124 10:47:10.109000
311429XCSE20251124 10:47:10.243000
41432XCSE20251124 11:00:45.193000
311430XCSE20251124 11:04:13.205000
111430XCSE20251124 11:04:13.205000
141435XCSE20251124 11:07:31.336000
251435XCSE20251124 11:07:31.336000
271435XCSE20251124 11:07:31.336000
121435XCSE20251124 11:07:31.480000
251435XCSE20251124 11:07:31.480000
111435XCSE20251124 11:07:31.501000
131435XCSE20251124 11:07:31.501000
121435XCSE20251124 11:07:31.520000
131435XCSE20251124 11:07:32.979000
261435XCSE20251124 11:07:32.979000
111435XCSE20251124 11:07:33.001000
191435XCSE20251124 11:07:33.010000
111435XCSE20251124 11:10:15.399000
211433XCSE20251124 11:10:19.742000
261434XCSE20251124 11:10:19.745000
101435XCSE20251124 11:10:19.745000
221433XCSE20251124 11:10:37.920000
331431XCSE20251124 11:13:26.194000
111431XCSE20251124 11:13:26.194000
311430XCSE20251124 11:17:20.242000
311431XCSE20251124 11:24:59.927000
111431XCSE20251124 11:24:59.927000
81431XCSE20251124 11:24:59.947000
251431XCSE20251124 11:24:59.947000
241431XCSE20251124 11:24:59.963000
91431XCSE20251124 11:24:59.963000
111431XCSE20251124 11:24:59.964000
41430XCSE20251124 11:56:55.988000
171433XCSE20251124 12:07:00.470000
171433XCSE20251124 12:07:00.470000
241433XCSE20251124 12:07:00.470000
111433XCSE20251124 12:08:13.919000
421431XCSE20251124 12:15:26.531000
111431XCSE20251124 12:15:26.532000
231432XCSE20251124 12:15:26.532000
21430XCSE20251124 12:15:29.064000
411430XCSE20251124 12:15:29.064000
411430XCSE20251124 12:25:36.827000
331429XCSE20251124 12:25:42.769000
221428XCSE20251124 12:26:20.060000
111427XCSE20251124 12:27:23.748000
111426XCSE20251124 12:42:01.425000
111425XCSE20251124 12:42:05.386000
211426XCSE20251124 12:43:20.212000
211425XCSE20251124 12:47:51.190000
101425XCSE20251124 12:47:51.190000
211429XCSE20251124 12:51:13.146000
111428XCSE20251124 12:55:39.282000
101428XCSE20251124 12:55:39.282000
331429XCSE20251124 13:11:34.881000
221428XCSE20251124 13:11:46.128000
211428XCSE20251124 13:26:30.173000
101428XCSE20251124 13:26:30.173000
211427XCSE20251124 13:29:32.045000
21427XCSE20251124 13:36:20.733000
91427XCSE20251124 13:44:09.858000
21427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
101427XCSE20251124 13:44:09.858000
81426XCSE20251124 13:44:12.424000
251426XCSE20251124 13:44:12.424000
111427XCSE20251124 13:52:50.033000
21427XCSE20251124 13:52:50.033000
131426XCSE20251124 13:55:48.074000
201426XCSE20251124 13:55:48.074000
101426XCSE20251124 13:55:48.074000
111426XCSE20251124 13:55:48.074000
71429XCSE20251124 14:19:16.170000
411427XCSE20251124 14:22:07.264000
111429XCSE20251124 14:27:11.207000
521428XCSE20251124 14:42:05.737000
101428XCSE20251124 14:42:05.737000
111427XCSE20251124 14:46:26.174000
111427XCSE20251124 14:52:43.700000
101427XCSE20251124 14:52:43.700000
101427XCSE20251124 14:52:43.700000
111429XCSE20251124 14:52:51.600000
111429XCSE20251124 14:52:57.441000
331426XCSE20251124 14:53:07.365000
321424XCSE20251124 15:00:04.092000
101424XCSE20251124 15:00:04.092000
101424XCSE20251124 15:00:04.092000
11427XCSE20251124 15:07:21.343000
231427XCSE20251124 15:07:21.343000
21427XCSE20251124 15:09:03.714000
91427XCSE20251124 15:09:03.714000
101427XCSE20251124 15:12:00.705373
41427XCSE20251124 15:12:00.705373
171427XCSE20251124 15:12:00.705373
2901427XCSE20251124 15:12:00.705404
301427XCSE20251124 15:12:08.921972
1561427XCSE20251124 15:12:08.921988
141427XCSE20251124 15:12:08.921991
2001426XCSE20251124 15:24:17.345232
101425XCSE20251124 15:43:53.700187
2321425XCSE20251124 15:50:19.563448
581425XCSE20251124 15:50:19.563468
5301434XCSE20251124 16:45:37.959557
1701434XCSE20251124 16:45:37.959561
211432XCSE20251125 9:01:26.048000
331432XCSE20251125 9:08:41.642000
211429XCSE20251125 9:14:06.223000
111429XCSE20251125 9:14:06.223000
31433XCSE20251125 9:19:05.403000
21433XCSE20251125 9:19:07.835000
31433XCSE20251125 9:19:09.422000
151433XCSE20251125 9:19:10.434000
101434XCSE20251125 9:25:42.756000
221437XCSE20251125 9:31:20.036000
101436XCSE20251125 9:41:29.007000
101436XCSE20251125 9:41:29.007000
131435XCSE20251125 9:52:28.807000
21435XCSE20251125 9:52:28.807000
111436XCSE20251125 9:53:24.455000
111432XCSE20251125 9:56:12.456000
821433XCSE20251125 10:39:22.263904
551433XCSE20251125 10:39:22.263907
1631433XCSE20251125 10:39:24.337825
4161433XCSE20251125 11:05:11.104507
841433XCSE20251125 11:05:11.104544
71435XCSE20251125 11:47:17.252403
31435XCSE20251125 11:47:17.252528
41435XCSE20251125 11:47:17.262698
4881444XCSE20251125 14:15:02.214222
111444XCSE20251125 14:15:15.852134
791444XCSE20251125 14:15:15.852257
1401444XCSE20251125 14:15:15.852259
1701444XCSE20251125 14:15:15.852288
11444XCSE20251125 14:34:02.074701
4541444XCSE20251125 14:34:16.687433
451444XCSE20251125 14:34:16.687442
1811445XCSE20251125 15:07:57.131720
1191445XCSE20251125 15:07:57.131741
121447XCSE20251125 16:32:12.143799
2001448XCSE20251125 16:35:55.438929
2881448XCSE20251125 16:35:55.438935
2001448XCSE20251125 16:41:37.368590
2001448XCSE20251125 16:41:37.368627
1051448XCSE20251125 16:41:47.104856
1921448XCSE20251125 16:41:47.104902
1031448XCSE20251125 16:41:47.104933
71447XCSE20251125 16:43:22.345885
1791447XCSE20251125 16:43:23.346052
11449XCSE20251125 16:48:47.584691
2131449XCSE20251125 16:48:49.668863
111453XCSE20251126 9:00:55.842000
111450XCSE20251126 9:05:05.450000
121451XCSE20251126 9:11:07.251000
111451XCSE20251126 9:14:49.508000
111454XCSE20251126 9:22:11.665000
81453XCSE20251126 9:25:49.214000
31453XCSE20251126 9:25:49.214000
211452XCSE20251126 9:26:09.414000
111451XCSE20251126 9:26:09.414000
101451XCSE20251126 9:26:09.414000
211451XCSE20251126 9:26:09.431000
41451XCSE20251126 9:31:00.510000
111450XCSE20251126 9:35:00.022000
311447XCSE20251126 9:37:53.434000
191451XCSE20251126 9:47:02.779000
81451XCSE20251126 9:47:02.779000
31451XCSE20251126 9:50:02.593000
11451XCSE20251126 9:50:02.593000
211451XCSE20251126 9:50:30.526000
3001449XCSE20251126 9:53:05.198039
2381445XCSE20251126 10:16:30.672046
821445XCSE20251126 10:22:57.194068
3001451XCSE20251126 11:39:11.229924
3001453XCSE20251126 13:07:45.441299
2001449XCSE20251126 13:32:44.092065
5521455XCSE20251126 14:44:57.616607
5001452XCSE20251126 15:17:33.218223
11449XCSE20251126 16:07:56.872199
541449XCSE20251126 16:16:16.203526
10001449XCSE20251126 16:20:48.292126
111450XCSE20251126 16:27:31.035000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:47.125000
101449XCSE20251126 16:27:48.970000
21449XCSE20251126 16:27:48.970000
301449XCSE20251126 16:28:35.114000
111450XCSE20251126 16:36:28.213000
5511450XCSE20251126 16:38:12.316088
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
101448XCSE20251127 9:04:37.906000
311450XCSE20251127 9:16:21.519000
311454XCSE20251127 9:30:42.253000
11452XCSE20251127 9:36:03.626000
301453XCSE20251127 9:46:03.428000
11453XCSE20251127 9:46:03.428000
211451XCSE20251127 9:49:48.649000
201454XCSE20251127 9:55:15.805000
101454XCSE20251127 9:55:15.805000
321453XCSE20251127 9:56:40.080000
131452XCSE20251127 10:15:00.185000
301452XCSE20251127 10:15:00.187000
11452XCSE20251127 10:15:00.188000
11451XCSE20251127 10:20:37.457000
181451XCSE20251127 10:20:37.457000
131451XCSE20251127 10:20:37.457000
301450XCSE20251127 10:22:01.358000
21450XCSE20251127 10:23:48.831000
321451XCSE20251127 10:26:08.342000
21450XCSE20251127 10:33:20.730000
301450XCSE20251127 10:33:20.730000
331448XCSE20251127 10:34:13.193000
11448XCSE20251127 10:45:57.130000
11448XCSE20251127 10:45:57.130000
201448XCSE20251127 10:45:58.271000
111448XCSE20251127 10:45:58.271000
111448XCSE20251127 10:45:58.271000
211446XCSE20251127 10:50:09.308000
101446XCSE20251127 10:50:09.308000
111446XCSE20251127 10:53:38.064000
61445XCSE20251127 10:54:22.048000
21445XCSE20251127 10:54:53.115000
11445XCSE20251127 10:59:15.611000
4231445XCSE20251127 11:52:45.793710
211443XCSE20251127 12:37:27.698246
211443XCSE20251127 12:37:27.698298
3081443XCSE20251127 12:53:48.216549
3001438XCSE20251127 13:32:46.328334
4001438XCSE20251127 13:32:54.559934
3201439XCSE20251127 13:49:23.429788
3691437XCSE20251127 14:27:24.176036
311437XCSE20251127 14:27:24.251367
5831438XCSE20251127 14:57:26.887539
171438XCSE20251127 14:57:26.887567
101438XCSE20251127 14:59:00.439000
111441XCSE20251127 15:01:08.969000
111439XCSE20251127 15:04:56.191000
111438XCSE20251127 15:16:52.477000
101438XCSE20251127 15:16:52.477000
101438XCSE20251127 15:16:52.477000
321438XCSE20251127 15:16:52.496000
221438XCSE20251127 15:22:42.155000
321438XCSE20251127 15:22:42.155000
61438XCSE20251127 15:22:42.155000
4001438XCSE20251127 15:22:42.155239
221439XCSE20251127 15:30:40.190000
211438XCSE20251127 15:35:36.635000
101438XCSE20251127 15:35:36.635000
121437XCSE20251127 15:41:12.201000
111441XCSE20251127 15:45:07.349000
111441XCSE20251127 15:47:30.822000
221440XCSE20251127 15:57:49.655000
101440XCSE20251127 15:57:49.655000
111440XCSE20251127 15:57:49.655000
321441XCSE20251127 15:58:29.487000
111440XCSE20251127 15:59:26.453000
111440XCSE20251127 16:03:15.700000
111439XCSE20251127 16:07:17.617000
111439XCSE20251127 16:08:36.025000
111439XCSE20251127 16:08:36.025000
111438XCSE20251127 16:08:58.936000
31438XCSE20251127 16:11:48.107000
111439XCSE20251127 16:16:51.778000
111439XCSE20251127 16:16:51.778000
51437XCSE20251127 16:18:38.214000
61437XCSE20251127 16:19:18.656000
1611439XCSE20251127 16:23:11.730521
201439XCSE20251127 16:23:24.927841
101438XCSE20251128 9:01:17.204000
111436XCSE20251128 9:05:42.638000
101436XCSE20251128 9:05:42.638000
111435XCSE20251128 9:14:10.283000
111432XCSE20251128 9:14:45.742000
101432XCSE20251128 9:14:45.742000
111431XCSE20251128 9:14:46.567000
211432XCSE20251128 9:21:23.146000
111431XCSE20251128 9:24:12.087000
111429XCSE20251128 9:27:14.629000
111428XCSE20251128 9:29:26.307000
511428XCSE20251128 9:44:54.283000
101428XCSE20251128 9:44:54.283000
111426XCSE20251128 9:47:54.215000
101426XCSE20251128 9:47:54.215000
101426XCSE20251128 9:47:54.215000
211426XCSE20251128 9:54:00.574000
191424XCSE20251128 10:00:49.762000
111425XCSE20251128 10:14:38.016000
101425XCSE20251128 10:14:38.016000
111426XCSE20251128 10:15:33.821000
111426XCSE20251128 10:15:33.823000
111426XCSE20251128 10:15:33.824000
71429XCSE20251128 10:15:40.222000
91429XCSE20251128 10:17:10.073000
211426XCSE20251128 10:17:38.408000
91431XCSE20251128 10:23:07.282000
321429XCSE20251128 10:37:47.084000
101429XCSE20251128 10:37:47.084000
111429XCSE20251128 10:37:47.084000
11430XCSE20251128 10:42:20.303000
211430XCSE20251128 10:52:34.238000
211431XCSE20251128 11:00:19.699000
161430XCSE20251128 11:01:47.171000
11432XCSE20251128 11:03:21.325000
211432XCSE20251128 11:03:21.326000
211432XCSE20251128 11:03:21.328000
111432XCSE20251128 11:03:21.330000
51433XCSE20251128 11:07:50.084000
421431XCSE20251128 11:12:46.961000
111431XCSE20251128 11:12:46.961000
101431XCSE20251128 11:12:46.961000
141430XCSE20251128 11:12:46.980000
521430XCSE20251128 11:12:46.980000
661429XCSE20251128 11:12:57.318000
111429XCSE20251128 11:19:13.282000
91429XCSE20251128 11:19:29.320000
31429XCSE20251128 11:20:09.288000
211428XCSE20251128 11:22:40.542000
111429XCSE20251128 11:26:47.163000
111429XCSE20251128 11:26:47.164000
221429XCSE20251128 11:26:50.174000
201430XCSE20251128 11:31:22.514000
141429XCSE20251128 11:50:37.417000
71429XCSE20251128 11:50:37.417000
101429XCSE20251128 11:50:37.417000
141428XCSE20251128 11:50:37.514000
181428XCSE20251128 11:50:37.514000
201429XCSE20251128 11:50:39.845000
111429XCSE20251128 11:50:39.845000
61429XCSE20251128 11:50:39.845000
111429XCSE20251128 11:50:51.282000
111429XCSE20251128 11:51:22.076000
111429XCSE20251128 11:52:22.284000
111429XCSE20251128 11:55:52.055000
61428XCSE20251128 11:58:25.332000
11428XCSE20251128 11:59:29.428000
11428XCSE20251128 11:59:37.600000
31428XCSE20251128 12:06:56.523000
31428XCSE20251128 12:06:56.523000
111429XCSE20251128 12:10:05.664000
101429XCSE20251128 12:10:05.664000
21429XCSE20251128 12:10:05.664000
51429XCSE20251128 12:10:05.664000
111429XCSE20251128 12:10:49.336000
101429XCSE20251128 12:13:15.285000
11429XCSE20251128 12:13:15.285000
11428XCSE20251128 12:13:47.162000
11428XCSE20251128 12:13:47.182000
11428XCSE20251128 12:13:47.221000
21428XCSE20251128 12:14:39.345000
231429XCSE20251128 12:20:09.926000
271430XCSE20251128 12:45:39.321000
111430XCSE20251128 12:45:39.332000
161429XCSE20251128 12:45:39.396000
51429XCSE20251128 12:46:35.583000
321429XCSE20251128 12:50:29.936000
61429XCSE20251128 12:50:29.936000
431430XCSE20251128 12:52:09.555000
51429XCSE20251128 12:53:45.175000
381429XCSE20251128 12:53:45.175000
91431XCSE20251128 13:07:01.075000
221432XCSE20251128 13:07:04.958000
221432XCSE20251128 13:07:04.959000
221432XCSE20251128 13:07:04.961000
311431XCSE20251128 13:16:22.990000
331430XCSE20251128 13:38:06.726000
111430XCSE20251128 13:38:06.726000
111430XCSE20251128 13:38:06.726000
21431XCSE20251128 13:41:57.184000
11431XCSE20251128 13:55:40.471000
61431XCSE20251128 13:55:40.510000
21431XCSE20251128 13:55:40.510000
331431XCSE20251128 13:58:30.515000
61431XCSE20251128 13:59:41.312000
321431XCSE20251128 13:59:41.313000
791431XCSE20251128 14:01:43.574000
231431XCSE20251128 14:01:43.575000
111432XCSE20251128 14:02:09.583000
111432XCSE20251128 14:02:30.407000
91432XCSE20251128 14:03:01.585000
21432XCSE20251128 14:03:01.585000
101432XCSE20251128 14:07:46.283000
11432XCSE20251128 14:07:46.283000
111431XCSE20251128 14:08:11.541000
221430XCSE20251128 14:13:21.828000
91430XCSE20251128 14:13:35.343000
11430XCSE20251128 14:19:23.347000
111430XCSE20251128 14:19:23.347000
101430XCSE20251128 14:19:23.347000
71431XCSE20251128 14:28:03.983000
101431XCSE20251128 14:28:03.983000
21431XCSE20251128 14:28:03.983000
21431XCSE20251128 14:28:03.983000
71431XCSE20251128 14:28:03.983000
121431XCSE20251128 14:28:03.983000
111431XCSE20251128 14:28:49.283000
111431XCSE20251128 14:30:52.373000
111431XCSE20251128 14:34:05.282000
101431XCSE20251128 14:36:15.286000
11431XCSE20251128 14:36:15.286000
211429XCSE20251128 14:37:00.012000
111429XCSE20251128 14:37:00.012000
101429XCSE20251128 14:37:00.012000
101429XCSE20251128 14:37:00.012000
111429XCSE20251128 14:37:00.012000
21429XCSE20251128 14:37:00.028000
11429XCSE20251128 14:37:00.029000
311429XCSE20251128 14:37:00.481000
171429XCSE20251128 14:37:00.481000
11428XCSE20251128 14:40:36.988000
411428XCSE20251128 14:50:49.440000
11428XCSE20251128 14:50:49.440000
321427XCSE20251128 14:55:15.799000
331428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
101428XCSE20251128 15:04:50.723000
111428XCSE20251128 15:04:50.723000
631428XCSE20251128 15:05:50.195000
21428XCSE20251128 15:09:20.184000
521428XCSE20251128 15:09:20.184000
511430XCSE20251128 15:10:20.800000
441429XCSE20251128 15:11:06.078000
2561429XCSE20251128 15:11:06.078432
1011429XCSE20251128 15:22:04.999582
601429XCSE20251128 15:26:39.803257
21429XCSE20251128 15:35:13.021190
81429XCSE20251128 15:51:00.267827
431430XCSE20251128 15:51:25.506000
4731431XCSE20251128 15:59:30.116168
901431XCSE20251128 15:59:30.116191
4631429XCSE20251128 16:00:10.542950
271429XCSE20251128 16:00:19.141745
101429XCSE20251128 16:04:01.688123
5001431XCSE20251128 16:22:18.778583


