Investeringsforeningen Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 1. december 2025 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.
Prospektet er opdateret med følgende:
- Opdaterede SFDR bilag for afdelingerne Mix Minimum Risiko KL, Mix Lav Risiko KL, Mix Mellem Risiko KL, Mix Høj Risiko KL
- Specificering af investortype for afdeling Bolig
- Ændring af satser, der udløser emission og indløsningsgebyrer i forbindelse med anvendelse af modificeret enkeltpris for KW andelsklasser
Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk/arkiv/vedtagter-prospekter-og-politikker/prospekter/
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg