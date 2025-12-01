Værdipapirfonden Sparinvest – offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 1. december 2025 offentliggøres nyt prospekt for Værdipapirfonden Sparinvest.
Prospektet er opdateret med følgende:
- Opdateret ordlyd vedr. anvendelse af derivater er for afdeling INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer KL. Anvendelse sker på dækket basis.
Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk/arkiv/vedtagter-prospekter-og-politikker/prospekter/
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg