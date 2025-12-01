Investeringsforeningen Falcon Invest - Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Falcon Invest har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om overflytning af foreningens afdelinger Falcon Invest Danske Aktier og Falcon Invest Brighter Future til Investeringsforeningen IA Invest. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Overflytningen forventes gennemført den 26. marts 2026 i henhold til den af generalforsamlingen vedtagne overflytningsplan, forudsat Finanstilsynet godkender overflytningen.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør