Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 48
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|16,031,588
|250.7810
|4,020,417,702
|24 november 2025
|40,000
|289.8578
|11,594,312
|25 november 2025
|40,000
|291.5518
|11,662,072
|26 november 2025
|76,000
|295.7629
|22,477,980
|27 november 2025
|75,000
|296.7093
|22,253,198
|28 november 2025
|75,000
|296.0441
|22,203,308
|I alt akkumuleret i uge 48
|306,000
|294.7414
|90,190,869
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|16,337,588
|251.6044
|4,110,608,572
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.957% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
