The Mullings Group Companies ממסדת נוכחות מורחבת בישראל

The Mullings Group Companies (TMG), מובילה עולמית בגישה לכישרונות, מדיה וייעוץ לתעשיית הרפואה, הודיעה על הקמת נוכחות משופרת בישראל. צעד זה מחזק את מחויבותה של TMG לתמוך באקוסיסטם המשגשג של תעשיית הרפואה ולחיבור חדשנות ישראלית לשווקים הגלובליים.

TMG פעילה בישראל למעלה משני עשורים, משתפת פעולה עם חברות ישראליות ומסייעת לארגונים ישראליים להתרחב לשוק האמריקאי. בנוסף, הכוונה שלנו להמשיך וליצור מודעות בשוק האמריקאי ובשווקים ברחבי העולם למצוינות הטכנולוגיה היוצאת מישראל זכתה לקידום עם הקמת משלחת הטכנולוגיה הרפואית האמריקאית/ישראלית, ש-TMG היא חברה מייסדת שלה.

מי שמוביל את היוזמה הזו יחד עם TMG הוא עידו הדרי (Ido Hadari), איש מקצוע ותיק בעל ניסיון רב במגזר הבריאות והמדטק בישראל. נוכחות זו תעמיק את הקשרים ותספק תמיכה יומיומית מקומית לחברות מדטק פורצות וותיקות, כמו גם ביקורים אצל לקוחות קיימים ועתידיים והשתתפות באירועים מרכזיים בתעשייה.

"למעלה משני עשורים, TMG מחויבת לבניית גשרים בין חברות ישראליות לשוק האמריקאי. המטרה שלנו היא להאיץ את המהירות וההיקף שבו טכנולוגיות אלו מגיעות להצלחה מסחרית ולמטופלים ברחבי העולם. עם שותף מהימן בישראל, עידו, ורקורד מוכח, אנו בטוחים שההתרחבות הזו תיצור הזדמנויות גדולות אף יותר לחברות להצליח ברחבי העולם," אמר ג'ו מולינגס (Joe Mullings), יו"ר ומנכ"ל חברות The Mullings Group.

"כאשר מנכ"ל ישראלי בטוח שהצוות האמריקאי שלו בנוי מהטובים ביותר, הוא מקבל את החופש לשמור על מרכז הכובד שלו, ועל ביתו, בישראל. הכניסה המורחבת של TMG לישראל מסמנת רגע רב עוצמה עבור התעשייה. אני גאה להיות חלק מזה, ומודה לג'ו מולינגס על האמון, השותפות והחזון הנועז שלו לגבי מה שהמדטק הישראלי יכול להשיג בהמשך", אמר עידו הדרי.

עידו הוסיף, "מייסדי הטכנולוגיה הרפואית והבריאות הדיגיטלית בישראל הרוויחו את מקומם בין המנהיגים החדשניים והמונעים ביותר בעולם. כאשר סטארטאפ מתפתח, ההימור עולה. מנהיגות חדה ומנוסה הופכת להבדל בין פריצת דרך לבין להישאר מאחור. המנהיגים הנכונים מאיצים את ההצלחה; הלא נכונות עלולות לעלות שנים. כאן TMG נכנסת לתמונה. TMG מעצימה חברות מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית להתרחב בארה"ב על ידי הבאת הנכס החשוב ביותר: מנהלים מובילים וצוותי הנהגה בכירים שיכולים להשיק, לנהל ולהרחיב את הפעילות בארה"ב".

הנוכחות המוגברת של TMG בישראל תחל עם הנוכחות של ג'ו, עידו וטורי גולד בכנס השנתי של ICI שיתקיים ב-7-9 בדצמבר 2025, והמשלחת הטכנולוגיה הרפואית האמריקאית/ישראלית מיד לאחר מכן. התקשרויות אלו מדגישות את מחויבותה המתמשכת של TMG לטיפוח שיתוף פעולה וקידום חדשנות בתחום המדטק ברחבי העולם.

אודות עידו הדרי

עידו הדרי הוא מנהל בכיר בתחום הבריאות והמדטק, בעל נקודת מקיפה מקצה לקצה, המשתרעת על פני קרנות הון סיכון, בתי חולים, ממשלות וספקיות שירותי בריאות קהילתיים - בישראל וגם בעולם. רשת הקשרים שלו בתעשייה רחבה, אמינה וארוכת שנים.

עידו החל את דרכו כמנהל תקשורת ושיווק בבית חולים כללי, ועד מהרה קודם לתפקיד יועץ תקשורת ראשי של שר הבריאות ודובר המשרד.

ב-2003, החלו 18 שנים בהן שימש כמנהל תקשורת וענייני ממשל ראשי במכבי שירותי בריאות, אחת מספקיות הבריאות והביטוח הרפואי הגדולות בעולם.

ב-2015 הוא מונה בנוסף ליועץ בכיר למטה יוניסף באוקראינה. ב-2018 הוא הצטרף לקרן הון סיכון כשותף הון סיכון, תוך התמקדות במכשור רפואי בשלבי ביניים ועד השלבים המתקדמים, ובריאות דיגיטלית. ב-2021 הוא מונה למנהל פיתוח עסקי ראשי בקבוצת מכבי.

עידו מרצה בישראל ומחוצה לה על טרנספורמציה דיגיטלית, פיתוח עסקי, כלכלת בריאות, חדשנות והתנהגות מטופלים. הוא בעל תואר שני בתקשורת מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר MBA מאוניברסיטת חיפה.

אודותThe Mullings Group Companies

ב-1992, The Mullings Group החליטה להשקיע "את הכל" בטכנולוגיה ובמכשירים רפואיים, משום שלא רק שאנשים חיו זמן ממושך יותר, הם גם רוצים לחיות בריא יותר, ואנחנו יודעים שטכנולוגיה תמיד תחפש מטרות נעלות יותר. מאז, השלמנו בהצלחה יותר מ-9,000 גיוסים בתעשיות הרפואה/מדטק/מדעי החיים עם למעלה מ-900 חברות ברחבי העולם. לצוות הגיוס שלנו ניסיון מצטבר של יותר מ-100 שנה ב-TMG - מדד נדיר להצלחה, מחויבות ועקביות.

כחברת הגיוס היחידה לה יש זרוע מדיה ושיווק מלאה בתוך הארגון שלנו, אנו מבינים עד כמה חשוב לספר סיפורים ללקוחותינו בקנה מידה גדול כדי לתמוך בתשומת לב ובמודעות, מיזוגים ורכישות, גיוס וגישה לכישרונות עבור חברות טכנולוגיה פורצות. חברת המדיה וההפקה שלנו, Dragonfly, שזכתה בפרסים 9 פעמים, יצרה תוכן עבור כמה מארגוני הטכנולוגיה הרפואית המצליחים ביותר בעולם.

יש חשיבות רבה למי שמביא את המסר שלכם לשוק, כמו גם טווח ההגעה שלו. ביססנו את עצמנו כ-"קול של התעשייה" בפיתוח חברות וקריירות. עם למעלה מ-200,000 עיניים שבוחנות אותנו מדי יום בפלטפורמות קריירה כמו LinkedIn, שם נבנות קריירות, אנחנו השותפה המהימנה בתעשייה.

המטה של TMG ממוקם בדלריי ביץ', פלורידה, עם משרדים בארה"ב, קנדה, בריטניה, ישראל ו-APAC. ככל שאנו ממשיכים להרחיב את שיטות החיפוש שלנו ברמה הלאומית והבינלאומית, אנו ממשיכים לצמוח בתחומי הטכנולוגיה הרפואית / מדעי החיים ובתעשיות ההייטק המתפתחות.

