Solar A/S: Nr. 17 2025 Solar gennemfører købet af Sonepar Norge

Den 22. oktober 2025 annoncerede vi, at Solar Norge havde underskrevet en aftale om at købe Sonepar Norge for DKK 315 mio. (Enterprise Value).

Alle myndighedsgodkendelser er nu opnået, og købsaftalen blev afsluttet i dag.

Som tidligere annonceret er opkøbet et bolt-on opkøb, der positionerer den kombinerede forretning som en af de førende distributører, der tilbyder effektive sourcing- og serviceydelser primært inden for el, ventilation og klima- og energiløsninger. Tilsammen vil de to selskaber tilbyde en produktportefølje på 25.000 SKU’er og generere en årlig omsætning på ca. DKK 2,5 mia.



Sonepar Norge forventes at levere en omsætning på DKK +700 mio. i 2026 med en EBITDA på cirka DKK -30 mio. påvirket af estimerede transitionsomkostninger på ca. DKK 60 mio., hvoraf størstedelen vil blive afholdt i første kvartal af 2026. Integration af virksomhederne forventes afsluttet inden udgangen af H1 2026.

Opkøbet forventes ikke at påvirke Solar Groups resultater i 2025, bortset fra opkøbsomkostningerne på ca. DKK 5 mio.





Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2024 en omsætning på ca. 12,2 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil