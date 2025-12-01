MROpen EVO auf der RSNA 2025: Neue MRT-Scanfunktion für die symptomorientierte Bildgebung des aufrechten Beckens

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO: Präsentation der nächsten Generation der Beckenbildgebung in sitzender Position und einer innovativen integrierten Steuerungsschnittstelle auf der RSNA 2025.

ASG Superconductors freut sich, auf der RSNA 2025 die neueste Version des MROpen EVO vorzustellen. Als weltweit einziges wirklich offenes supraleitendes MRT-System setzt MROpen EVO immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Patientenerfahrung und klinischer Flexibilität. Das System wurde jetzt um leistungsstarke Tools für die spezialisierte Bildgebung bei symptombedingten Untersuchungen des aufrechten Beckens sowie um eine innovative Bedienoberfläche erweitert, welche die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz verbessert.

Die Präsentation von MROpen EVO auf der RSNA 2025 steht im Zeichen zweier wichtiger Innovationen, die den einzigartigen klinischen Nutzen des Systems erweitern und seinen Betrieb optimieren.

Spezielle Spule für die Beckenbildgebung: Wir stellen eine neue Spezialspule vor, die für eine maximale Signalerfassung und Bildqualität bei der Beckenbildgebung in sitzender Position entwickelt wurde. Diese Innovation nutzt speziell die einzigartige Multipositionsfähigkeit des Systems und ermöglicht hochauflösende Untersuchungen von pathologischen Veränderungen wie Beckenorganprolaps (POP) und Beckenbodeninstabilität unter physiologischer Belastung – Bilder, die mit herkömmlichen Systemen, die nur im Liegen eingesetzt werden können, nicht zu erzielen sind.

Integrierte innovative Bedienoberfläche: Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit verfügt MROpen EVO nun über eine neue Schnittstelle und ein Touchscreen-Bedienfeld, das direkt in den MR-Magneten integriert ist. Diese intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht das Workflow-Management und ermöglicht dem Bediener eine schnellere und effizientere Protokollauswahl und Scan-Initiierung.

Stephen Gibbs, der neu ernannte Country Manager von ASG Superconductors USA, erklärt: „Das MROpen EVO-System wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der Einführung der neuen speziellen Beckenspule bieten wir Ärzten ein unverzichtbares Werkzeug für die komplexe Diagnostik des Beckenbodens, die nur mit einer aufrechten MRT möglich ist. In Kombination mit dem neuen Touch-Interface verbessern wir sowohl den klinischen Anwendungsbereich als auch die Betriebseffizienz unseres einzigartigen Systems.“

Weitere Informationen zu MROpen EVO finden Sie unter www.mropenevo.com oder wenden Sie sich an ASG Superconductors USA unter der Telefonnummer 773-500-1511.

ASG SUPERCONDUCTORS

ASG Superconductors SpA ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der supraleitenden Magnete mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und relevanten weltweiten Projekten in den Bereichen Fusionsenergie, Hochenergiephysik, MRT, Medizintechnik und Protonentherapiesysteme.

