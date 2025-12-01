MROpen EVO en el RSNA 2025: nueva función de exploración por resonancia magnética para obtener imágenes pélvicas basadas en síntomas en posición vertical

El snippet que acompaña a este anuncio está disponible haciendo clic en este enlace.

CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO presenta en el congreso RSNA 2025 la próxima generación de imágenes pélvicas en posición sentada y una innovadora interfaz de control integrada.

ASG Superconductors se complace en presentar la última evolución del MROpen EVO en el RSNA 2025. MROpen EVO, como único sistema de resonancia magnética superconductor de diseño abierto del mundo, sigue innovando en términos de experiencia del paciente y flexibilidad clínica. En esta ocasión, incorpora potentes herramientas para la obtención de imágenes pélvicas especializadas basadas en síntomas en posición vertical, además de una innovadora interfaz de control para mejorar la experiencia y la eficiencia del operador.

La presencia de MROpen EVO en el congreso RSNA de 2025 destaca por dos avances clave que potencian su extraordinaria utilidad clínica y optimizan su funcionamiento.

Bobina especializada para imágenes pélvicas: presentamos una nueva bobina diseñada específicamente para maximizar la captación de señales y la calidad de imagen en las exploraciones pélvicas en posición sentada. Este avance permite maximizar la capacidad multiposicional única del sistema, posibilitando estudios de alta resolución de patologías como el prolapso de órganos pélvicos (POP) y la inestabilidad del suelo pélvico en condiciones fisiológicas de carga de peso, imágenes imposibles de obtener con los sistemas convencionales que permiten únicamente la posición supina.

Interfaz de control innovadora integrada: para mejorar la experiencia del usuario, MROpen EVO incorpora ahora una nueva interfaz y un panel de control con pantalla táctil integrado en el imán de resonancia magnética. Esta interfaz intuitiva simplifica la gestión del flujo de trabajo, de manera que la selección de protocolos y el inicio del escaneo sean más rápidos y eficientes para el operador.

Stephen Gibbs, el nuevo director nacional de ASG Superconductors USA, explica: «El sistema MROpen EVO está en constante evolución. Con la introducción de la nueva bobina específica para la pelvis, dotamos a los médicos de una herramienta esencial para el complejo diagnóstico del suelo pélvico, que solo puede realizarse con una resonancia magnética en posición vertical. En combinación con la nueva interfaz táctil, mejoramos tanto el alcance clínico como la eficiencia operativa de nuestro extraordinario sistema».

ASG Superconductors participa en el congreso RSNA 2025 de Chicago. Visite el puesto 1965, en el pabellón sur, para descubrir y conocer el futuro de la resonancia magnética multiposicional.

Póngase en contacto con nuestros expertos y descubra cómo mejorar la comodidad de los pacientes y ampliar sus servicios especializados de diagnóstico con el MROpen EVO para transformar su consulta.

Para obtener más información sobre el MROpen EVO, visite www.mropenevo.com o póngase en contacto con ASG Superconductors USA llamando al 773-500-1511.

www.asgsuperconductors.com

www.mropenevo.com