MROpen EVO au RSNA 2025 : nouvelle fonction d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les clichés pelviens en position verticale axés sur les symptômes

Un snippet joint au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

CHICAGO, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO : présentation de l’imagerie pelvienne en position assise de nouvelle génération et d’une interface de commande innovante intégrée au RSNA 2025.

La société ASG Superconductors est fière de présenter la dernière évolution du MROpen EVO au salon RSNA 2025. Seul système IRM supraconducteur véritablement ouvert au monde, le MROpen EVO continue de définir de nouvelles normes en matière d’expérience patient et de flexibilité clinique. Il est désormais doté de puissants outils d’imagerie spécialisée pour l’imagerie pelvienne en position debout axée sur les symptômes et d’une interface de commande innovante qui améliore l’expérience et l’efficacité de l’opérateur.

La présence du MROpen EVO au RSNA 2025 est marquée par deux innovations clés qui élargissent son utilité clinique unique et rationalisent son fonctionnement.

Bobine dédiée à l’imagerie pelvienne : nous présentons une nouvelle bobine spécialisée conçue pour optimiser la collecte des signaux et la qualité d’image pour l’imagerie pelvienne en position assise. Cette innovation exploite spécifiquement la capacité multipositionnelle unique du système, permettant des études haute résolution de pathologies telles que le prolapsus des organes pelviens (POP) et l’instabilité du plancher pelvien dans des conditions physiologiques de mise en charge, des images impossibles à obtenir avec les systèmes conventionnels en décubitus dorsal uniquement.

Interface de commande innovante intégrée : pour améliorer l’expérience utilisateur, MROpen EVO dispose désormais d’une nouvelle interface et d’un panneau de commande tactile intégrés directement dans l’aimant IRM. Cette interface intuitive simplifie la gestion du flux de travail, rendant la sélection des protocoles et le lancement des scans plus rapides et plus efficaces pour l’opérateur.

Stephen Gibbs, le nouveau directeur national d’ASG Superconductors USA, déclare : « Le système MROpen EVO évolue en permanence. En lançant la nouvelle bobine pelvienne dédiée, nous fournissons aux cliniciens un outil essentiel pour le diagnostic complexe du plancher pelvien, rendu possible uniquement grâce à l’IRM en position verticale. Associée à la nouvelle interface tactile, nous renforçons à la fois la portée clinique et l’efficacité opérationnelle de notre système unique. »

Rencontrez ASG Superconductors au salon RSNA 2025, à Chicago, dans le hall sud, stand 1965, pour découvrir et explorer l’avenir de l’IRM multipositionnelle.

Échangez avec nos experts et découvrez comment MROpen EVO peut transformer votre pratique en améliorant le confort des patients et en élargissant les services diagnostiques spécialisés.

Pour plus d’informations sur MROpen EVO, consultez le site www.mropenevo.com ou contactez ASG Superconductors USA au 773-500-1511.

ASG SUPERCONDUCTORS

ASG Superconductors SpA est un leader mondial dans le domaine des aimants supraconducteurs, avec plus de 60 ans d’expérience et des projets d’envergure internationale dans l’énergie de fusion, la physique des hautes énergies, l’IRM, les technologies médicales et les systèmes de protonthérapie.

www.asgsuperconductors.com

www.mropenevo.com