MROpen EVO all'RSNA 2025: nuova funzione di risonanza magnetica per l'imaging del pavimento pelvico basato sui sintomi eseguito in posizione eretta

CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO: presentazione della nuova generazione di imaging del pavimento pelvico in posizione seduta e di un'innovativa interfaccia di controllo integrata all'RSNA 2025.

ASG Superconductors è orgogliosa di presentare l'ultima evoluzione di MROpen EVO all'RSNA 2025. Essendo l'unico sistema MRI superconduttore aperto al mondo, MROpen EVO continua a stabilire nuovi standard in termini di esperienza del paziente e flessibilità clinica, potenziando il sistema con potenti strumenti specializzati per l'imaging del pavimento pelvico basato sui sintomi eseguito in posizione eretta e un'interfaccia di controllo innovativa in grado di migliorare l'esperienza dell'operatore e l'efficienza.

MROpen EVO si presenta all'RSNA 2025 con due innovazioni chiave, che ampliano la sua straordinaria utilità clinica e ne ottimizzano il funzionamento.

Bobina dedicata per l'imaging del pavimento pelvico: stiamo introducendo una nuova bobina specializzata, progettata per massimizzare la raccolta del segnale e la qualità dell'immagine per l'imaging del pavimento pelvico in posizione seduta. Questa innovazione sfrutta in modo specifico l'esclusiva funzionalità multi-posizione del sistema, favorendo analisi ad alta risoluzione di patologie come il prolasso degli organi pelvici (POP) e l'instabilità del pavimento pelvico in condizioni fisiologiche di carico, immagini impossibili da acquisire con i sistemi convenzionali solo in posizione supina.

Interfaccia di controllo innovativa integrata: per migliorare l'esperienza dell'utente, MROpen EVO è ora dotato di una nuova interfaccia e di un pannello di controllo touch screen integrato direttamente nel magnete della risonanza magnetica. Questa interfaccia intuitiva semplifica la gestione del flusso di lavoro, velocizzando la selezione dei protocolli e l'avvio della scansione, aumentando quindi il livello di efficienza per l'operatore.

Stephen Gibbs, il nuovo country manager di ASG Superconductors USA, ha dichiarato: "Il sistema MROpen EVO è in continua evoluzione. Con l'introduzione della nuova bobina pelvica dedicata, forniamo ai medici uno strumento essenziale per eseguire una diagnostica complessa del pavimento pelvico, che può essere effettuata solo con la risonanza magnetica in posizione eretta. La combinazione con la nuova interfaccia touch ci consente di migliorare sia le funzionalità cliniche sia l'efficienza operativa del nostro sistema, unico nel suo genere."

