MROpen EVO op RSNA 2025: nieuwe MRI-functie voor symptoomgestuurde bekkenbeeldvorming in verticale positie

CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO onthult geavanceerde bekken-MRI in zittende positie en een innovatieve geïntegreerde bedieningsinterface op RSNA 2025.

ASG Superconductors presenteert met trots de nieuwste evolutie van de MROpen EVO op RSNA 2025. Als ’s werelds enige echt open supergeleidende MRI-systeem blijft MROpen EVO nieuwe normen stellen op het gebied van patiëntbeleving en klinische flexibiliteit. Het systeem wordt nu verder verbeterd met krachtige tools voor gespecialiseerde beeldvorming, waaronder symptoomgestuurde bekkenbeeldvorming in verticale positie en een innovatieve bedieningsinterface die de gebruikerservaring en efficiëntie verbetert.

Tijdens RSNA 2025 onderscheidt MROpen EVO zich met twee belangrijke innovaties, die zowel de unieke klinische toepasbaarheid uitbreiden als de bediening efficiënter maken.

Speciale spoel voor bekkenbeeldvorming: we introduceren een nieuwe, gespecialiseerde spoel die is ontwikkeld om de signaalopbrengst en beeldkwaliteit bij bekkenonderzoeken in zittende positie te maximaliseren. Deze ontwikkeling maakt specifiek gebruik van de unieke multipositionele mogelijkheden van het systeem, waardoor hoogwaardige beeldvorming van aandoeningen zoals pelvic organ prolapse (POP) en instabiliteit van de bekkenbodem onder fysiologische belasting mogelijk wordt. Deze beelden kunnen met conventionele systemen waarbij patiënten alleen in rugligging worden onderzocht, niet worden verkregen.

Innovatieve on-board bedieningsinterface: ter verbetering van de gebruikerservaring is de MROpen EVO nu uitgerust met een nieuwe interface en een touchscreen-bedieningspaneel dat rechtstreeks in de MR-magneet is geïntegreerd. Dankzij deze intuïtieve interface verloopt de workflow soepeler, waardoor operators scans sneller kunnen starten en protocollen eenvoudig kunnen selecteren.

Stephen Gibbs, de onlangs benoemde Country Manager van ASG Superconductors USA, verklaart: “Het MROpen EVO-systeem blijft zich voortdurend ontwikkelen.” Met de introductie van de nieuwe, specifieke bekkenspoel geven we clinici een essentieel hulpmiddel voor complexe diagnostiek van de bekkenbodem, die alleen mogelijk is met MRI-scans in een verticale positie. In combinatie met de nieuwe touchscreen-interface vergroten we zowel de klinische mogelijkheden als de operationele efficiëntie van ons unieke systeem.”

Bezoek ASG Superconductors op RSNA 2025 in Chicago, South Hall, stand 1965, en ontdek de toekomst van multipositionele MRI.

Ga in gesprek met onze experts en ontdek hoe MROpen EVO uw praktijk kan veranderen door zowel het comfort van patiënten te verhogen als gespecialiseerde diagnostiek mogelijk te maken.

Voor meer informatie over MROpen EVO kunt u terecht op www.mropenevo.com of contact opnemen met ASG Superconductors USA op 773-500-1511.

ASG SUPERCONDUCTORS

ASG Superconductors SpA is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van supergeleidende magneten, met meer dan 60 jaar ervaring en relevante wereldwijde projecten op het gebied van kernfusie, hoge-energiefysica, MRI, MedTech en protontherapiesystemen.

www.asgsuperconductors.com

www.mropenevo.com