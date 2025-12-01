























Selskabsmeddelelse nr. 58/2025 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







december 2025

Sydbank A/S, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank modtager fusionsgodkendelse fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Ved selskabsmeddelelse nr. 48, dateret den 27. oktober 2025, meddelte Sydbank A/S, at Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S havde indgået aftale om at indstille til generalforsamlingerne, at de tre pengeinstitutter fusionerer. Fusionsdokumenterne blev offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 52, den 29. oktober 2025. Det kan i forlængelse heraf oplyses, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag har godkendt fusionen.

Fusionen er fortsat betinget af Finanstilsynets godkendelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204, samt at fusionen godkendes på de ekstraordinære generalforsamlinger i Vestjysk Bank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Sydbank A/S, der afholdes henholdsvis den 2., 3. og 4. december 2025.



Venlig hilsen

Sydbank A/S

Vedhæftet fil