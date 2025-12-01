Les Métaux NioBay annonce un placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté par l’entremise d’un courtier et un placement privé simultané pour un produit brut pouvant atteindre 5 millions de dollars canadiens

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (TSX-V : NBY) (« NioBay » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une convention avec Red Cloud Securities Inc. (« Red Cloud ») afin qu’elle agisse à titre d’unique placeur pour compte et teneur de livres dans le cadre d’un placement privé pour compte (le « placement commercialisé ») pour un produit brut total pouvant atteindre 5 000 000 $ CA tiré de la vente de toute combinaison de ce qui suit :

des unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,14 $ CA par unité (le « prix par unité »), sous réserve d’une vente minimale de 7 142 858 unités pour un produit brut minimal d’environ 1 000 000 $ CA tiré de la vente des unités;

») au prix de 0,14 $ CA par unité (le « »), sous réserve d’une vente minimale de 7 142 858 unités pour un produit brut minimal d’environ 1 000 000 $ CA tiré de la vente des unités; des unités accréditives de la Société (chacune, une « unité accréditive ») au prix de 0,16 $ CA par unité accréditive;

») au prix de 0,16 $ CA par unité accréditive; des unités accréditives de la Société qui seront vendues à des souscripteurs de bienfaisance (chacune, une « unité accréditive de bienfaisance » et, collectivement avec les unités et les unités accréditives, les « titres offerts ») au prix de 0,21 $ CA par unité accréditive de bienfaisance.





Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « action visée par une unité ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque unité accréditive et chaque unité accréditive de bienfaisance sera composée d’une action ordinaire de la Société qui sera émise à titre d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (chacune, une « unité accréditive ») et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de la Société (chacune, une « action visée par un bon de souscription ») au prix de 0,20 $ CA à tout moment au plus tard à la date tombant 36 mois après la date de clôture (au sens donné à ce terme dans les présentes).

La Société accorde également à Red Cloud une option pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu’à 48 heures avant la clôture du placement commercialisé lui permettant de vendre une combinaison d’unités, d’unités accréditives et d’unités accréditives de bienfaisance à leurs prix d’offre respectifs pour un montant additionnel pouvant atteindre 1 000 000 $ CA (l’« option du placeur pour compte »). Le placement commercialisé et les titres pouvant être émis dans le cadre de l’exercice de l’option du placeur pour compte sont collectivement appelés le « placement ».

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement à l’exploration et à l’avancement de son projet de niobium James Bay situé en Ontario, ainsi qu’au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise, comme il est plus amplement décrit dans le document d’offre (au sens donné à ce terme dans les présentes).

La Société utilisera le produit brut tiré de la vente des actions accréditives pour engager des « frais d’exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses minières déterminées » au sens donné à ces deux expressions dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (les « dépenses admissibles ») relativement au projet de niobium James Bay de la Société au plus tard le 31 décembre 2026. Toutes les dépenses admissibles feront l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs d’unités accréditives et d’unités accréditives de bienfaisance en date du 31 décembre 2025.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), les unités et les unités accréditives de bienfaisance (les « titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté ») seront mises en vente auprès de souscripteurs qui résident dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie‑Britannique, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan (les « territoires de vente canadiens »), conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, dans sa version modifiée aux termes de la Décision générale coordonnée 45‑935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les titres pouvant être émis dans le cadre de la vente des titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté devraient être librement négociables immédiatement, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable visant les titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté vendus à des souscripteurs qui résident au Canada. Les unités peuvent également être vendues dans des territoires étrangers et aux États-Unis dans le cadre d’un placement privé conformément à une ou plusieurs dispenses des exigences d’inscription prévues par la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »).

Les unités accréditives seront offertes sous le régime de la dispense pour « investisseur qualifié » et sous le régime de la dispense pour « investissement d’une somme minimale » en vertu du Règlement 45-106 dans les territoires de vente canadiens. Tous les titres qui ne sont pas émis conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté seront soumis à une période de conservation au Canada qui prendra fin à la date qui tombe quatre mois et un jour après la date de clôture, au sens donné à ce terme au paragraphe 2 de l’article 2.5 du Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « placement privé simultané »).

Un document d’offre (le « document d’offre ») relatif aux titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté peut être consulté sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société à l’adresse www.niobaymetals.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le présent document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

La clôture du placement est prévue pour le 18 décembre 2025 ou à une autre date dont la Société et Red Cloud peuvent convenir (la « date de clôture »). La clôture du placement est soumise à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Les titres qui seront offerts dans le cadre du placement n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, sans être inscrits ou sans faire l’objet d’une dispense des exigences d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des autres lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et il ne peut y avoir aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay vise à devenir un chef de file de la mise en valeur de mines à faible consommation de carbone avec des pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. Notre priorité absolue, essentielle à notre réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires et/ou les terres ancestrales où nous exerçons nos activités. En plus de ses autres terrains, NioBay détient une participation exclusive dans le projet de niobium James Bay, situé à 45 km au sud de Moosonee, sur le territoire traditionnel de la Première Nation Moose Cree, dans les basses terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. Il s’agit d’un métal ductile, malléable et hautement résistant à la corrosion. Comme il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur incidence sur l’environnement, tout en augmentant leur valeur.

Mise en garde

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment les énoncés portant sur les plans de la Société. L’information prospective qui figure dans les présentes comprend notamment des énoncés portant sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, selon NioBay, se produiront ou devraient se produire dans l’avenir, y compris des énoncés sur le placement, la clôture du placement, l’emploi prévu du produit tiré du placement, le dépôt du document d’offre et le traitement fiscal des actions accréditives. Ces énoncés s’appuient nécessairement sur un certain nombre de convictions, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle les énoncés sont formulés et ceux-ci sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, les estimations ou les opinions de la direction ou d’autres facteurs devaient changer, sauf si la loi l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

