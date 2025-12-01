Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, sur la hausse de la cote de crédit de l’entreprise à Ba3, auparavant à B1, par Moody’s

MONTRÉAL, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe Bombardier est fière d’annoncer que Moody’s a haussé la cote de crédit de l’entreprise, la faisant passer de B1 à Ba3, avec une perspective positive. Grâce à cette récente révision à la hausse, les cotes de crédit de Bombardier sont revenues dans la catégorie Ba/BB à la fois chez Moody’s et S&P pour la première fois depuis plus de dix ans.

Cette réussite reflète la mise en œuvre solide et cohérente de la stratégie de l’entreprise dans tous ses segments d’activité, ses solides performances financières et ses efforts disciplinés de désendettement au cours des dernières années. Grâce à un carnet de commandes bien rempli qui assure une visibilité sur les livraisons futures et à l’expansion continue de nos activités de service et de défense, nous mettons en place des sources de revenus diversifiées et résilientes qui renforcent nos perspectives à long terme. Combinés à notre assise financière solide, ces facteurs nous permettent de mettre en œuvre notre plan et d’assurer la croissance de l’ensemble de notre portefeuille, tout en restant fortement concentrés sur le rendement du capital.

Je tiens à exprimer ma gratitude à toute l’équipe Bombardier : votre dévouement et votre engagement ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette étape importante.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d'aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer »

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l'avant-garde de l'industrie

