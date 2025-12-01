L’ACFC reconnaît les leaders de la sécurité ferroviaire et de l’innovation environnementale

OTTAWA, Ontario, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a le plaisir de rendre hommage aux lauréats des Prix de la sécurité et de l’environnement de cette année, qui reconnaissent les chemins de fer et les cheminots qui contribuent de manière significative à l’amélioration du transport des personnes et des marchandises. Leurs réalisations illustrent l’engagement du secteur envers l’innovation, la collaboration et la recherche continue d’une exploitation ferroviaire plus sûre et plus durable, partout au pays.

Les Prix de la sécurité et de l’environnement de l’ACFC mettent en lumière les programmes innovants, les technologies de pointe et les pratiques proactives qui renforcent la culture de sécurité, protègent les communautés et améliorent la performance environnementale. Ces prix soulignent l’engagement inébranlable du secteur à traiter la sécurité comme une priorité absolue et à assurer la transition du Canada vers un avenir plus durable.

« Les chemins de fer du Canada reposent sur l’innovation, la discipline et la fierté du travail que nous réalisons tous les jours », a dit Eric Harvey, président-directeur général de l’Association des chemins de fer du Canada. « Les lauréats des Prix de la sécurité et de l’environnement de cette année démontrent ce qu’il est possible d’accomplir quand nous nous engageons à penser différemment et à diriger avec détermination. Leurs initiatives renforcent notre secteur, protègent nos communautés et ouvrent la voie à un avenir meilleur. Je suis fier de féliciter chacun d’eux pour leur contribution remarquable. »

Lauréats des Prix de la sécurité de 2025 :

Cando Rail & Terminals – Initiative Passing Knowledge

Cando Rail & Terminals a lancé Passing Knowledge, un programme virtuel de formation à la sécurité sous forme de balado, élaboré à l’aide de sondages auprès des employés, d’observations sur le terrain et d’information découlant de vérifications. Conçue pour renforcer la culture de sécurité et l’engagement envers celle-ci, cette initiative offre un contenu accessible et narratif qui renforce les pratiques exemplaires et relie les employés de première ligne grâce à un apprentissage partagé.

Metrolinx – Programme Zone rouge Zone verte (RZ/GZ)

Metrolinx transforme sa façon de planifier et d’assurer la protection au travail par l’intermédiaire de son programme Zone rouge Zone verte. Ce programme améliore le contrôle, la planification et la communication pour les activités de construction et d’entretien dans le corridor ferroviaire, réduisant les principaux facteurs de risque liés aux interactions entre les trains et les travailleurs et entre les trains et le matériel.

Lauréats des Prix de l’environnement de 2025 :

CN – Programme Spill Drill and Exercise en C.-B. : Renforcer les communautés

Reconnaissant que les équipes d’intervention communautaires sont souvent les premières à arriver sur les lieux d’un incident, le CN a revu ses exercices annuels de simulation de déversement afin de mettre au premier plan l’engagement avec les intervenants et les ayants droit locaux. Lancé en août 2023, le programme, réalisé à Prince Rupert, a rassemblé 75 participants—dont des membres des Premières Nations locales et des six nations tsimshian, Transports Canada, des ministères provinciaux, des administrations municipales et des partenaires opérationnels et d’intervention d’urgence.

Cando Rail & Terminals – Li-Ion 2025 : Promouvoir la flotte zéro émission de l’avenir

Cando Rail & Terminals redéfinit ce qu’il est possible de faire dans le secteur ferroviaire canadien avec son projet Li-Ion 2025—une initiative ambitieuse visant à électrifier les aiguillages industriels à l’aide de la technologie des batteries lithium-ion. En transformant une ancienne locomotive diesel en une unité entièrement électrique et sans émission, Cando a conçu une solution évolutive et hautement performante, adaptée aux systèmes ferroviaires en circuit fermé à l’échelle nationale.

Metrolinx – Système de gestion environnementale (SGE)

La réforme du Système de gestion environnementale visait principalement à assurer la conformité à la norme ISO 14001, notamment par la révision du manuel du SGE, la revue du registre des aspects et impacts du SGE, l’examen par un tiers du registre juridique environnemental et l’établissement de 11 normes de performance environnementale.

PRIX DU NOUVEAU MEMBRE ASSOCIÉ – DecisionWorks

Bien que la collecte de données à l’aide de drones ne soit plus une nouveauté en soi, TrackSense redéfinit les possibilités liées à la sécurité ferroviaire par une approche entièrement nouvelle, sans précédent et innovante qui soutient tout le cycle de vie de la détection des incidents ferroviaires, de la gestion des équipes d’ingénierie et des rapports d’inspection des voies. TrackSense est une plateforme d’intégration des données. Elle donne une vue d’ensemble unique du réseau ferroviaire à partir de données provenant de diverses sources, notamment la géométrie des voies, la prévision des inondations, la détection des risques de feux de forêt, la restauration et l’analyse des plans d’eau, les jumeaux numériques pour l’analyse des structures en acier et l’analyse de l’intégrité du béton.

L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente près de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui acheminent des millions de voyageurs et environ 380 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L’ACFC compte aussi parmi ses membres associés un nombre croissant de compagnies de chemins de fer industriels et de fournisseurs ferroviaires.

