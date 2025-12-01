Indberetningspligtiges transaktioner med Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 63/2025



Djurslands Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Djurslands Bank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af person med ledelsesansvar og person med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. bankdirektør

