„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. lapkričio mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. lapkričio mėnesį sudarė 34,4 mln. eurų ir buvo 4,0% didesnė nei 2024 m. lapkričio mėnesio apyvarta.
2025 m. sausio-lapkričio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 334,8 mln. eurų, arba 5,5% daugiau nei 2024 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2025 m. sausio-lapkričio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2024 metų laikotarpiu, Lietuvoje augo 7,2%, Latvijoje išaugo 5,1%, o Estijoje sumažėjo -1,2%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 171 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 44 Latvijoje ir 24 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 92,7 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 0,8%.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801