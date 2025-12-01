eXp Realty 推出全球房地产搜索平台 LYVVE，重新定义全球房地产体验

华盛顿州贝灵厄姆, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是“全球以经纪人为中心的地产经纪典范” (the most agent-centric™ real estate brokerage on the planet)，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司。其今日正式推出 LYVVE™ 国际房产搜索平台，此举将重塑 eXp 经纪人与消费者的跨境连接方式。

继今年早些时候成功完成测试阶段后，LYVVE 现已全面投入使用，并将扩展至包括 eXp Realty 业务覆盖的近 30 个国家的房源。 该平台已上线 LYVVE.com，经优化之后，可为用户提供更快速、更直观的全球房产搜索体验。

eXp Realty International 董事总经理 Felix Bravo 表示：“人们买卖房屋的方式已发生改变。如今，世界联系更加紧密，买家也更注重以全球化的方式去思考。 LYVVE 可让经纪人与客户实时互联，使国际房屋搜索变得简单透明。 借助 WhatsApp 即时通讯等内置功能，沟通变得简单、直接、快捷。 而这才是现代房地产应有的景象。

在 eXp，我们坚信房地产不应受限于国界，而机遇也同样如此。 LYVVE 正是为此而生：无论是寻找墨西哥的度假别墅，还是法国的葡萄酒庄园，都能在这个平台上一站式实现，并直接与提供这些房产的来源建立联系。 我们的经纪人完全掌握着自己的房源、数据和潜在客户线索。”

尽管许多平台都具有地域局限性，但 LYVVE 却生动地诠释了其标语——“一站式发布全球房源”（The World, Listed™）。 在设计之初，它便超越了搜索引擎的范畴：不仅支持多种货币、呈现各地区的详情，更将多种多样的房产类型无缝整合于一体。 同时，它也为建筑商和开发商开启了通向全球市场的大门，使其项目得以向全球受众展示，并实时连接起新兴社区和投资机遇。 这个强大的全新渠道能够实现全球曝光并促进合作，以前所未有的速度将未来的开发项目推向市场。

LYVVE 由 Bravo 构思，并由了解经纪人实际需求的房地产专家和工程师开发，其创建宗旨是以经纪人为中心，赋能推动行业运转的每一位从业者。 这也体现出 eXp 日益重视构建专有技术，并应用 AI 为经纪人和消费者创造更智能、更简便的跨境连接方式。 随着 eXp 努力实现其到 2030 年扩展至 50 个国家的愿景，LYVVE 也将不断发展，增加更多房源、市场和功能，实现全球机遇互通。

Bravo 表示：“LYVVE 解决了行业中的三大根本性挑战：碎片化、可见性和可访问性。 它将一切汇聚于一处：形成便捷、统一且去边界的市场，让机会如信息般自由流动。 我们的目标很简单：像轻松探索本地房地产一样，轻松探索全球房地产资源。”

LYVVE 这一名称便体现了这一愿景：让你有机会生活在自己一直向住的地方。

消费者和经纪人可以在 LYVVE.com 了解 LYVVE。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（简称“公司”）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房​​地产经纪公司，在 29 个国家拥有逾 83,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问 success.com。

安全港声明和前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了该公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。 此类陈述包括但不限于有关 LYVVE 平台的开发、功能及预期收益的声明；该公司在国际上持续扩张的能力；以及其专有技术对经纪人生产力、互联互通和消费者体验的预期影响的陈述。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大不利差异的重要因素包括房地产市场状况的变化、经纪人增长和留存率的变化、公司执行其技术路线图和扩大国际业务规模的能力、竞争压力、公司运营所在市场的监管或经济变化，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于最近提交的 10-Q 表格季度报告和 10-K 表格年度报告）中详细列出的其他风险。 除非法律要求，否则我们不承担任何更新此类陈述的义务。

