Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 48/2025

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines

39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION

Transactions sur actions propres

réalisées en novembre 2025 – Semaine 48

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 24/11/2025 au 28/11/2025 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 24/11/2025 FR0000060790 / / XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 25/11/2025 FR0000060790 / / XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 26/11/2025 FR0000060790 / / XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 27/11/2025 FR0000060790 / / XPAR Signaux Girod 969500YBZ13NTSG2XL44 28/11/2025 FR0000060790 25 14,6000 XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-gr o up.com

Pièce jointe