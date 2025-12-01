Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank

På den ekstraordinære generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”), der blev afholdt i dag den 1. december 2025, blev følgende forslag vedtaget:

Gennemførelse af fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse med Middelfart Sparekasse som det fortsættende institut og Nordfyns bank som det ophørende institut i overensstemmelse med den fælles fusionsplan og -redegørelse af 30. september 2025





Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent til at registrere vedtagne forslag





De vedtagne forslag er nærmere beskrevet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som er offentliggjort ved Nordfyns Banks selskabsmeddelelse nr. 36-2025.

Gennemførelsen af fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse er fortsat betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse, herunder en brochure om fusionen, kan tilgås via Nordfyns Banks hjemmeside: https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftet fil