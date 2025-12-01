Nexity : Nombre total d'actions et droit de vote composant le capital - Novembre 2025

NEXITY
Société anonyme
au capital de 280 648 620 euros
Siège Social : 67 rue Arago
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
444 346 795 RCS Bobigny

Information mensuelle relative
au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital
conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l’AMF
et L 233-8-II du Code de commerce.

Date d'arrêté des informationsNombre total d'actions composant le capitalNombre total de droits de vote
30 Novembre 2025


56.129.724


Total brut56.129.724
Total net55.697.197   

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Saint-Ouen-sur-Seine, le 1er décembre 2025

