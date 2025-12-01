Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMAPGNIE DE L'ODET 

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/11/2025FR0000062234 701317,4000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/11/2025FR0000062234 251318,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/11/2025FR0000062234 101318,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84924/11/2025FR0000062234 31318,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/11/2025FR0000062234 101312,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/11/2025FR0000062234 671313,4328XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/11/2025FR0000062234 251312,8000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84925/11/2025FR0000062234 31312,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/11/2025FR0000062234 611333,4098XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/11/2025FR0000062234 91330,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/11/2025FR0000062234 251330,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84926/11/2025FR0000062234 31330,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/11/2025FR0000062234 101336,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/11/2025FR0000062234 241339,3333CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/11/2025FR0000062234 31336,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/11/2025FR0000062234 361341,5556XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/11/2025FR0000062234 101350,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/11/2025FR0000062234 31350,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/11/2025FR0000062234 241350,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/11/2025FR0000062234 601350,4000XPAR
   TOTAL 4811329,5385 


Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 24 novembre au 28 novembre 2025

