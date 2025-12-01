Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025

COMAPGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/11/2025
|FR0000062234
|70
|1317,4000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/11/2025
|FR0000062234
|25
|1318,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/11/2025
|FR0000062234
|10
|1318,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|24/11/2025
|FR0000062234
|3
|1318,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/11/2025
|FR0000062234
|10
|1312,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/11/2025
|FR0000062234
|67
|1313,4328
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/11/2025
|FR0000062234
|25
|1312,8000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|25/11/2025
|FR0000062234
|3
|1312,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/11/2025
|FR0000062234
|61
|1333,4098
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/11/2025
|FR0000062234
|9
|1330,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/11/2025
|FR0000062234
|25
|1330,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|26/11/2025
|FR0000062234
|3
|1330,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/11/2025
|FR0000062234
|10
|1336,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/11/2025
|FR0000062234
|24
|1339,3333
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/11/2025
|FR0000062234
|3
|1336,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/11/2025
|FR0000062234
|36
|1341,5556
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/11/2025
|FR0000062234
|10
|1350,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/11/2025
|FR0000062234
|3
|1350,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/11/2025
|FR0000062234
|24
|1350,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/11/2025
|FR0000062234
|60
|1350,4000
|XPAR
|TOTAL
|481
|1329,5385
Pièce jointe