Fnac Darty : Nombre d'actions et droits de vote au 30 novembre 2025

Ivry-sur-Seine, le 1er décembre 2025

Information réglementée

PUBLICATION DU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS

ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL

Publication prévue par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Place de cotation Euronext Paris Code ISIN FR0011476928









Date d’arrêt des

Informations



Nombre total d’actions

Composant le capital



Nombre total de droits de vote brut



Nombre total de droits de vote net (*) 30/11/2025 29 682 146 29 682 146 29 101 457

(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote





Il est rappelé que conformément à l’article 9 des statuts de la Société, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital ou des droits de vote de la société égal ou supérieur à 3% ou à tout multiple de 1% au-dessus de 3%, est tenue d’informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de commerce (soit, à ce jour, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation).

Aux termes de la vingtième résolution de l’Assemblée Générales Mixte en date du 29 mai 2015, il a été décidé de n’attribuer aucun droit de vote double tel qu’institué par la loi 2014-384 en date du 29 mars 2014.

CONTACT

ANALYSTES / INVESTISSEURS investisseurs@fnacdarty.com

Pièce jointe