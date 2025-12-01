CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-24
|FR0010483768
|EUR
|2179
|27,831595
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-25
|FR0010483768
|EUR
|2144
|27,549895
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-26
|FR0010483768
|EUR
|3178
|27,793990
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-27
|FR0010483768
|EUR
|2190
|27,998151
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2025-11-28
|FR0010483768
|EUR
|5202
|27,759172
|XPAR
