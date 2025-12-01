Fusion mellem Aktieselskabet Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse vedtaget af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 38-2025 oplyser Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”) hermed, at repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse i dag, den 1. december 2025, har vedtaget gennemførelsen af fusionen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse med Middelfart Sparekasse som det fortsættende institut og Nordfyns Bank som det ophørende institut (”Fusionen”).

Gennemførelsen af Fusionen er fortsat betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse til Fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Yderligere oplysninger og dokumenter af relevans for Fusionen, herunder en brochure om Fusionen, kan tilgås via Nordfyns Banks hjemmeside: https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

