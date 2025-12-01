LAURENT-PERRIER: Rapport semestriel 2025-2026

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne

335 680 096 RCS Reims

--------

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2025

Compte de résultat consolidé intermédiaire





en millions d'euros (sauf résultat par action) Notes 30 sept 2025 30 sept 2024 Chiffre d'affaires 5.13 134,05 132,03 Coût des ventes - 55,19 - 53,21 Marge brute 78,87 78,83 Charges/produits d'exploitation nets 5.14 -0,40 0,08 Charges commerciales -31,03 -28,88 Charges administratives -10,84 -11,25 Résultat opérationnel courant 36,60 38,79 Autres produits opérationnels 5.16 0,05 0,08 Autres charges opérationnelles 5.16 - 0,05 - 0,08 Résultat opérationnel 36,59 38,78 Produits financiers 0,45 3,17 Coût de la dette financière brute - 4,95 - 7,14 Autres charges financières - 0,62 - 0,31 Résultat financier 5.17 -5,12 -4,28 Impôt sur le résultat 5.18 - 8,10 - 9,01 Quote-part de résultat dans les entreprises associées 0,00 Résultat net 23,38 25,49 Dont attribuable : - aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,268 0,186 - au Groupe 23,11 25,31 Résultat net, part du Groupe par action (en euros) 3,94 4,28 Nombre d'actions en circulation 5 860 568 5 917 743 Résultat net, part du Groupe par actions après dilution (en euros) 3,92 4,26 Nombre d'actions diluées 5 890 506 5 938 176

Etat du résultat global consolidé intermédiaire

Bénéfice de la période 23,38 25,49 Eléments non reclassables en compte de résultat : Réévaluation des terres à vignes 3,08 3,22 Effet d'impôt -0,80 -0,83 Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies Effet d'impôt 2,29 2,39 Réévaluation des instruments dérivés de couverture 0,40 -0,91 Effet d'impôt -0,10 0,23 0,29 -0,67 Ecarts de conversion -0,18 0,27 Autres éléments du résultat global au titre de la période, nets d'impôt 2,40 1,98 Total des gains et pertes reconnus pour la période 25,78 27,47 Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,27 0,19 Dont attribuable au Groupe 25,51 27,29

Bilan consolidé intermédiaire

en millions d'euros Notes 30 sept 2025 Au 31 mars 2025 ACTIF Goodwill 5.1 26,00 26,00 Immobilisations incorporelles 5.2 3,98 3,71 Immobilisations corporelles 5.3 234,56 232,57 Participation dans les entreprises associées 0,10 0,10 Actifs financiers non courants 5.4 2,64 2,75 Actif d'impôt différé 0,86 0,99 Actifs non courants 268,15 266,12 Stocks et en-cours 5.5 751,68 679,29 Créances clients 5.6 60,67 54,02 Autres actifs 5.7 9,84 22,63 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.11 44,74 56,89 Actifs courants 866,93 812,82 TOTAL DE L'ACTIF 1 135,08 1 078,94 en millions d'euros Notes 30 sept 2025 Au 31 mars 2025 CAPITAUX PROPRES Capital 5.8 22,59 22,59 Réserves liées au capital 22,74 22,74 Réserve de réévaluation 57,01 54,39 Autres réserves 515,75 480,83 Ecart de conversion -0,84 -0,65 Résultat part du groupe 23,11 47,41 Total des capitaux propres attribuables au Groupe 640,36 627,31 Intérêts ne conférant pas le contrôle 3,49 3,58 Total des capitaux propres 643,85 630,89 PASSIF Provisions pour risques et charges 5.9 24,08 25,74 Dettes financières non courantes 5.11 273,73 238,94 Autres dettes non courantes 5.12 5,19 4,95 Passifs d'impôt différé 28,41 26,84 Passifs non courants 331,41 296,47 Dettes financières courantes 5.11 2,63 33,17 Fournisseurs 135,75 97,31 Dettes fiscales et sociales 16,20 15,50 Autre dettes 5,24 5,60 Passifs courants 159,82 151,58 TOTAL DU PASSIF 491,23 448,05 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 1 135,08 1 078,94

Tableau des flux de trésorerie consolidé intermédiaire

en millions d'euros 30 sept 2025 30 sept 2024 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées 23,38 25,49 Dotations nettes aux amortissements et provisions 2,10 4,40 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 0,13 0,45 (Plus) Moins-value de cession, nettes d'impôt -0,09 -0,04 Capacité d'autofinancement après impôt 25,52 30,30 Charge d'impôt (y compris impôt différé) 8,10 9,01 Capacité d'autofinancement avant impôt 33,62 39,31 Impôt payé -6,66 -7,88 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - Stocks et encours -72,39 -61,29 - Créances clients -7,20 -18,50 - Fournisseurs 41,89 19,16 - Autres créances et autres dettes 12,27 -2,87 Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A) 1,52 -32,06 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles -3,66 -5,65 Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 Variation nette des autres immobilisations financières 0,12 0,11 Incidence des variations de périmètre -0,05 Autres flux liés aux opérations d'investissement -2,65 -1,62 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -6,24 -7,16 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes mis en paiements au cours de l'exercice -12,31 -12,47 Dividendes versés aux minoritaires -0,28 -0,41 Vente (Rachat) d'actions propres Emission d'emprunts 35,79 106,35 Remboursement d'emprunts -31,07 -60,95 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -7,87 32,52 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) -12,59 -6,70 Trésorerie nette en début de période 56,62 50,51 Incidence des variations de cours de devises -0,25 0,18 TRESORERIE NETTE A LA FIN DE LA PERIODE 43,78 43,99 Trésorerie et équivalents de trésorerie 44,74 44,55 Découverts bancaires -0,96 -0,56 TRESORERIE NETTE 43,78 43,99

Tableau de variation des capitaux propres consolidés intermédiaire

en millions d'euros Capital Réserves liées au capital Réserve de rééva-luation Actions propres Réserves consolidées Ecart de conversion Total part du Groupe Minoritaires Total Au 31 mars 2024 22,59 22,74 52,68 -9,18 509,75 -0,97 597,61 3,63 601,24 Autres éléments du résultat global 1,71 -1,84 0,32 0,19 0,19 Résultat 2024-2025 47,41 47,41 0,36 47,77 Résultat global de la période 1,71 45,57 0,32 47,61 0,36 47,97 Vente (Rachat) d'actions propres -5,48 - -5,48 -5,48 Dividendes versés -12,43 -12,43 -0,41 -12,84 Autres variations 0,01 0,01 0,01 Au 31 mars 2025 22,59 22,74 54,39 -14,66 542,90 -0,65 627,31 3,58 630,89 Autres éléments du résultat global 2,58 -0,18 2,40 0,00 2,40 Résultat 30/09/2025 23,11 23,11 0,27 23,38 Total des charges et Produits Comptabilisés 2,58 23,11 -0,18 25,51 0,270 25,78 Vente (Rachat) d'actions propres -0,16 -0,16 -0,16 Dividendes versés -12,31 -12,31 -0,3 -12,58 Autres variations 0,03 -0,03 0,00 -0,08 -0,08 Au 30 septembre 2025 22,59 22,74 57,01 -14,82 553,68 -0,84 640,36 3,49 643,85

Notes annexes aux états financiers consolidés intermédiaires

1. INFORMATIONS GENERALES 7

2. PRINCIPES COMPTABLES 7

2.1 Déclaration de conformité 7

2.2 Préparation des états financiers 7

3. VARIATIONS DE PERIMETRE 8

4. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 9

5. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 9

5.1 Goodwill 9

5.2 Immobilisations incorporelles 9

5.3 Immobilisations corporelles 10

5.4 Actifs financiers non courants 10

5.5 Stocks et encours 11

5.6 Créances clients 11

5.7 Autres actifs 11

5.8 Capitaux propres 11

5.9 Provisions pour risques et charges 12

5.10 Engagements de retraite et avantages assimilés 12

5.11 Dettes financières courantes et non courantes 13

5.12 Autres dettes non courantes 13

5.14 Autres produits d’exploitation nets 14

5.15 Frais de personnel 14

5.16 Autres produits et charges opérationnels 15

5.18 Impôt sur le résultat 15

5.19 Engagements et passifs éventuels 15

5.20 Evènements postérieurs à la clôture 15

5.21 Transaction avec les parties liées 15

6 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 16

6.1 Sociétés consolidées par intégration globale 16

6.2 Participations dans les entreprises associées consolidées par mise en équivalence 17

B. RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU DIRECTOIRE 17

1.

INFORMATIONS GENERALES





Le Groupe LAURENT-PERRIER exerce sa principale activité dans la production et la vente des vins de Champagne sous quatre marques principales, du milieu au haut de gamme.

LAURENT-PERRIER S.A. (Siège social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne et N° de SIRET 335 680 096 00021) est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, cotée à Euronext Paris, filiale d’Euronext.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés couvrent la période du 1er avril au 30 septembre 2025. Ils ont été arrêtés par le Directoire du 25 novembre 2025.

2. PRINCIPES COMPTABLES





2.1 Déclaration de conformité





Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2025 (désignés ci-après comme « les états financiers résumés ») ont été établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) telles qu’approuvées par l’Union européenne et applicables au 30 septembre 2025. En particulier, les états financiers résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire. En application de celle-ci, seule une sélection de notes explicatives est incluse dans les présents états financiers résumés. Ces notes doivent être lues en complément des états financiers consolidés du Groupe établis pour l’exercice clos le 31 mars 2025 et inclus dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 juin 2025.

Le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne, peut être consulté sur le site internet de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/)

2.2 Préparation des états financiers





Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2025 ont été établis suivant les principes et méthodes comptables identiques à ceux appliqués au 31 mars 2025 et décrits dans les notes aux états financiers consolidés établis pour l’exercice clos au 31 mars 2025.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2025 ont été établis sur la base du principe du coût historique, à l’exception des terres à vignes, des récoltes vendangées par LAURENT-PERRIER et de certaines catégories d’instruments financiers, qui sont évaluées à leur juste valeur. Les actifs et passifs qui font l'objet d'une opération de couverture sont renseignés à leur juste valeur en considération du risque couvert.

La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction d’exercer des jugements, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un effet sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées régulièrement par la direction. L’effet des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes les périodes ultérieures affectées.

Les tests de dépréciation mis en œuvre au 30 septembre 2025 n’ont pas révélé de dépréciation à constater.

Par ailleurs, la comparabilité des comptes semestriels et annuels peut parfois être affectée par la nature saisonnière des activités du Groupe qui réalise généralement sur la seconde partie de l’exercice un volume d’affaires supérieur à celui du premier semestre.

Ils sont exprimés en millions d’euros, sauf indication contraire.

Normes, interprétations et amendements à des normes existantes d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1 ᵉʳ janvier 2025

Les normes, amendements de normes et interprétations publiés par l’IASB et applicables de manière obligatoire à partir du 1er janvier 2025 sont listés ci-dessous :

• Amendement à IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » - Absence de convertibilité d'une monnaie.

Cet amendement n’a pas eu d’impact sur les États Financiers consolidés résumés clos le 30 septembre 2025.

Les principales décisions IFRIC publiées sur le premier semestre concernent :

• IAS 7 « Classement des flux de trésorerie liés aux appels de marges pour les contrats garantis au prix du marché » ;

• IFRS 15 « Comptabilisation des produits provenant des frais de scolarité » ;

• Potentiellement IFRS 9, 15, 17 ou IAS 37 « Garanties émises sur les obligations d'autres entités » ;

• IAS 38 « Comptabilisation d’actifs incorporels résultant des engagements liés au climat »

Ces textes n’ont pas d’impact significatif sur les comptes du Groupe.

Normes, interprétations et amendements à des normes existantes applicables par anticipation aux exercices ouverts à compter du 1 ᵉʳ janvier 2025 ou postérieurement

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes, applicables par anticipation aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2025, n’ont pas été adoptés par le Groupe au 30 septembre 2025 :

• Amendements à IFRS 9 et IFRS 7 concernant la classification et l'évaluation des instruments financiers

• Amendements à IFRS 9 et IFRS 7 « Contrats faisant référence à l'électricité dépendante de la nature »

• Améliorations annuelles à IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7.

Normes, interprétations et amendements à des normes existantes publiés mais non encore applicables Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes publiés mais non encore applicables concernent :

• IAS 29 « Evaluation des indicateurs des économies hyperinflationnistes » ;

• IFRS 18 « Présentation et informations à fournir dans les états financiers » ;

• IFRS 19 concernant les informations à fournir par les filiales sans obligation d'information publique.

Ces nouvelles normes sont en cours d’analyse par le Groupe

3. VARIATIONS DE PERIMETRE





Aucune variation de périmètre n’est intervenue depuis le 1er avril 2025.

4. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE





Dans un contexte de marché du champagne qui continue à être moins favorable que les années précédentes, le Groupe Laurent-Perrier annonce un chiffre d’affaires en hausse et un résultat semestriel en léger retrait. Les investissements en soutien à nos marques et la qualité de nos Champagnes nous permettent toutefois de conserver un niveau de marge opérationnelle élevé et supérieur aux années antérieures à la période Covid.

Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie de valeur en s’appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la force de ses marques, l’engagement de ses équipes et la maîtrise de sa distribution.

5. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES





5.1 Goodwill

en millions d'euros Année d'acquisition 30 sept 2025 31 mars 2025 Titres de la SAS Champagne Laurent-Perrier 1998 2,19 2,19 Titres de la SA Champagne de Castellane 1999 1,64 1,64 Titres de la SA Laurent-Perrier Suisse 2000 0,18 0,18 Titres de la SA A.S. 2001 0,44 0,44 Titres Grands Vignobles de Champagne 2003 0,72 0,72 SA Château Malakoff 2004 19,23 19,23 SC Dirice 2005 0,10 0,10 SAS François Daumale 2014 1,49 1,49 Total 26,00 26,00

5.2 Immobilisations incorporelles

La variation des immobilisations incorporelles par catégorie d’immobilisation s’analyse de la façon suivante :

Valeurs brutes en millions d'euros Au 01 avril 2025 Acquisitions Cessions Autres mouvements Au 30 septembre 2025 Marques 3,29 3,29 Logiciels 6,21 0,32 0,00 6,54 Autres 0,65 0,04 0,69 Total 10,15 0,32 0,04 10,51 Amortissements en millions d'euros Au 01 avril 2025 Dotations et reprises de la période Amort. sur éléments sortis Autres mouvements Au 30 septembre 2025 Marques Logiciels 5,98 0,06 0,00 6,04 Autres 0,47 0,02 0,49 Total 6,44 0,08 0,00 6,53 Valeur nette 3,71 3,98

5.3 Immobilisations corporelles

Valeurs brutes

(en millions d'euros) Au 01 avril 2025 Acquisitions Cessions Autres mouvements Au 30 septembre 2025 Terrains 153,40 0,45 3,08 156,94 Aménagements fonciers 6,89 -0,01 0,00 6,87 Constructions 74,32 4,49 -0,02 78,79 Subventions d'investissement -1,39 -0,52 0,00 -1,91 Inst.techn. Mat. et Outillages 85,33 4,52 -0,11 0,00 89,74 Autres immobilisations corp. 6,06 0,16 -0,04 6,18 Droits d'utilisation des biens loués 9,96 -1,37 -0,02 8,58 Immobilisations en cours 12,97 -6,28 0,00 6,68 Total 347,53 2,82 -1,49 3,00 351,86 Amortissements et provisions

(en millions d'euros) Au 01 avril 2025 Dotations et reprises de la période Amort. sur éléments sortis Autres mouvements Au 30 septembre 2025 Terrains 0,06 0,00 0,06 Aménagements fonciers 5,53 0,05 -0,01 0,00 5,57 Constructions 42,39 1,14 -0,02 43,50 Subventions d'investissement -0,27 -0,01 -0,28 Inst.techn. Mat. et Outillages 56,47 2,00 -0,11 -0,03 58,32 Droits d'utilisation des biens loués 6,32 0,59 -1,37 -0,01 5,52 Autres immobilisations corp. 4,46 0,15 -0,01 4,59 Total 114,96 3,92 -1,49 -0,09 117,30 Valeur nette 232,57 234,56

Les terres à vignes font l’objet d’une réévaluation, qui a été enregistrée dans les capitaux propres en « Réserve de réévaluation » pour son montant net d’impôt. Dans le cadre de ses travaux de réévaluation, le Groupe procède ainsi à une revue périodique de ses parcelles de vignes AOC Champagne et applique notamment dans ses critères d’évaluation, une décote de valeur applicable aux parcelles de vignes AOC données en location et aux terres AOC sans droit de plantation.

La variation de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2024, telle que publiée en 2025 au Journal Officiel et dans le rapport du Ministère de l’Agriculture-AGRESTE, a été retenue pour l’évaluation du 30 septembre 2025.

5.4 Actifs financiers non courants

Les autres immobilisations financières sont détaillées ci-dessous :

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Net Net Titres non consolidés 1,14 1,09 Prêts 1,28 1,43 Autres 0,22 0,23 Total 2,64 2,75

Les prêts correspondent principalement à des prêts accordés à des partenaires viticulteurs ; les prêts à échéance à plus d’un an bénéficient de garanties de paiement et/ou de garanties réelles (privilège de prêteur de deniers principalement).

Ils font l’objet d’une actualisation au taux de marché équivalent de 4,08% (3,84% au 31 mars 2025), s’ils sont sans intérêts.

5.5 Stocks et encours

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Brut Provisions Net Net Produits intermédiaires et finis 507,67 507,67 538,09 Matières premières et produits en cours 244,34 -0,33 244,02 141,20 Total 705,81 -0,42 751,68 679,29

Le prix de revient des produits en cours et des produits finis est déterminé selon la méthode du prix moyen pondéré qui intègre une quote-part des frais généraux encourus pour la production des stocks.

Le prix de revient des stocks inclut également l’effet de la mise à la valeur de marché des raisins provenant des vignobles du groupe :

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Mise à la valeur de marché des vendanges 3,64 4,75 Effet de la sortie des stocks -2,84 -4,14 Incidence sur le coût des ventes de la période 0,80 0,61 Incidence sur la valeur des stocks à la clôture 23,05 22,26

5.6 Créances clients

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Brut Provisions Net Net Clients 62,03 -1,36 60,67 54,02 Total 62,03 -1,36 60,67 54,02

Il n’y a pas de concentration du risque de crédit au titre des créances clients en raison de leur nombre important et de leur implantation internationale.

5.7 Autres actifs

Les autres actifs s’analysent ainsi :

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Etat - Créances de TVA 3,68 10,84 Etat - Acomptes IS 0,96 5,72 Charges constatées d'avance 1,59 1,77 Divers 3,62 4,30 Total 9,84 22,63

Le poste « divers » comprend essentiellement des avances à des fournisseurs de raisins et vins.

5.8 Capitaux propres

5.8.1 Capital social

30 sept 2025 Au 31 mars 2025 Nombre d'actions 5 945 861 5 945 861 Nombre d'actions émises et entièrement libérées 5 945 861 5 945 861 Nombre d'actions émises et non entièrement libérées Valeur nominale de l'action en euros 3,80 € 3,80 € Capital social en euros 22 594 272 € 22 594 272 € Actions de la société détenues par le Groupe 86 756 85 036



5.8.2 Dividendes

Les dividendes versés au titre de l’exercice 2024-2025 ont été de 2,10 € par action.

5.8.3 Plans d’options d’achat d’actions

Le dernier plan d’attribution d’options d’achat d’actions s’est achevé durant l’exercice clos au 31 mars 2020.

5.8.4 Actions propres

L’assemblée générale du 10 juillet 2025 a approuvé un programme de rachat d’actions. Les programmes d’achat réalisés peuvent avoir diverses finalités : il peut s’agir d’opérations d’achat en vue de réduire la dilution, d’optimiser la gestion des capitaux propres de la société ou de couvrir les plans d’options d’achat d’actions.

Au cours du premier semestre 2025-2026, le nombre d’actions propres a augmenté de 1 720 pour s’établir au 30 septembre 2025 à 86 756 actions propres détenues par le Groupe.

5.9 Provisions pour risques et charges

en millions d'euros Au 01 avril 2025 Dotations Utilisées Devenues sans objet Autres mouvements Au 30 septembre 2025 Nature des provisions Engagements vis-à-vis du personnel 18,17 0,70 -0,39 18,48 Provisions médailles du travail 0,21 0,21 Autres provisions 7,37 1,35 -2,82 -0,50 5,39 TOTAL 25,74 2,05 -3,21 -0,50 24,08

Les autres provisions sont essentiellement constituées par des provisions pour risques sociaux et par une provision pour risque de restitution de subvention.

5.10 Engagements de retraite et avantages assimilés

Ces provisions couvrent deux natures d’engagements :

Les salariés des sociétés françaises reçoivent, lors de leur départ en retraite, une indemnité calculée selon la convention collective du Champagne et dont le montant varie en fonction, notamment, de leur dernier salaire et des années d’ancienneté. Ces plans constituent des régimes à prestations définies au sens de la norme IAS 19 R. Ils ne font pas l’objet d’un financement spécifique.





Les engagements vis-à-vis du personnel (qui n'existent que pour les sociétés françaises) sont calculés selon une méthode rétrospective avec projection des salaires de fin de carrière.

Les principales hypothèses actuarielles au 30 septembre 2025 sont les suivantes :

Départ volontaire du salarié

Taux d’actualisation : 3,5%

Taux de revalorisation annuelle des salaires : 2,5% pour les non cadres et 2,5% pour les cadres

Age de départ en retraite :

Cadres : 64 ans

Non cadres : 62 ans

VRP : 65 ans

Taux annuel de démission :





Tous salariés Avant 30 ans 7,0% de 30 à 45 ans 3,5% De 45 à 55 ans 1,3% Après 55 ans 0,0%

Table de mortalité : INSEE TD/TV 2018-2020







Enfin, certaines sociétés françaises du Groupe apportent une aide à leurs anciens salariés retraités en prenant en charge une partie de leurs cotisations à la mutuelle santé.

La variation des provisions pour retraite et avantages assimilés se détaille comme suit :

Au 01 avril 2025 18,17 Charge de la période 0,58 Prestations versées (0,26) Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres Ecart de conversion Au 30 septembre 2025 18,49

5.11 Dettes financières courantes et non courantes

La dette financière nette s’établit ainsi :

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Dette financière non courante 273,73 238,94 Dette financière courante 2,63 33,13 Dette financière brute 276,36 272,07 Dette financière brute 276,36 272,07 Trésorerie et équivalents de trésorerie -44,74 -56,89 Dette financière nette 231,62 215,19

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour gérer et couvrir opérationnellement les risques de variation des taux d’intérêts. Le Groupe n’utilise pas d’instruments dérivés à des fins spéculatives. L’analyse de la dette établie en fonction des instruments financiers dérivés se présente ainsi :

en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Taux variable non couvert (Euribor 3 mois + marge banque) 39,36 5,07 Taux variable couvert (Euribor 3 mois + marge banque) 80,00 80,00 Taux fixe 157,00 187,00 Total 276,36 272,07

Des outils spécifiques d’échange de taux sont mis en place pour les crédits d’exploitation et les crédits d’investissements :

en millions d'euros Crédits d'exploitation à taux variable Contrats de taux



Position nette après couverture



Autorisés Utilisés du 01/10/23 au 30/06/24 265,00 80,00 80,00 du 01/07/24 au 30/09/24 190,00 80,00 80,00 du 01/10/24 au 30/09/25 190,00 115,00 80,00 35,00 du 01/10/25 au 30/09/26 190,00

5.12 Autres dettes non courantes

Les autres dettes financières correspondent à la participation des salariés pour la partie à plus d’un an. La partie à moins d’un an figure au passif courant dans le poste « autres dettes ».



5.13 Chiffre d’affaires – Informations par zone géographique

Le Groupe exerce une seule activité qui consiste en la production et la distribution des vins de Champagne : il n’y a donc pas lieu de donner d’informations sectorielles par secteur d’activité.

en millions d'euros 30 sept 2025 30 sept 2024 Chiffre d'affaires (par localisation des clients) Champagne: France 24,43 26,44 Europe 60,39 53,14 Autres pays du monde 48,52 49,21 133,34 128,79 Produits intermédiaires et prestations industrielles France 0,72 3,24 Total consolidé 134,06 132,03 en millions d'euros 30 sept 2025 31 mars 2025 Actifs non courants au bilan * France 267,36 265,01 Europe 0,76 1,03 Autres et éliminations 0,02 0,08 Total consolidé 268,15 266,12 * Par zone géographique d'implantation des sociétés du Groupe

5.14 Autres produits d’exploitation nets

Ils se décomposent ainsi :

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2025 2024 Marge sur produits intermédiaires et prestations de services 0,00 0,00 Produits de change sur opérations d'exploitation 0,34 0,49 Pertes de change sur opérations d'exploitation -0,75 -0,41 Autres produits d'exploitation nets -0,40 0,08

5.15 Frais de personnel

Les frais de personnel (y compris charges sociales, participation, intéressement et engagements de retraite) sont répartis entre les différentes fonctions de la façon suivante :

Période close le 30 septembre (en millions d'euros) 2025 2024 Coûts des ventes 6,03 5,69 Charges commerciales 9,71 9,01 Charges administratives 5,88 6,08 Total 21,62 20,78

5.16 Autres produits et charges opérationnels

Période close le 30 septembre en millions d'euros 2025 2024 Autres produits opérationnels Cessions immobilisations 0,01 0,04 Autres produits 0,04 0,04 Total 0,05 0,08 Autres charges opérationnelles Valeur résiduelle des immobilisations cédées Autres charges -0,05 -0,08 Total -0,05 -0,08

5.17 Résultat financier

Période close le 30 septembre en millions d'euros 2025 2024 Coût de la dette financière brute -4,95 -7,14 Produits de la trésorerie 0,45 3,17 Coût de la dette financière nette -4,50 -3,97 Instruments financiers -0,58 -0,27 Autres, nets -0,04 -0,04 Autres produits et charges financiers -0,62 -0,31 Résultat financier -5,12 -4,28 Eléments comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global Ecarts de conversion -0,19 0,27

5.18 Impôt sur le résultat

La charge d’impôt sur le résultat est comptabilisée sur la base du dernier taux d’imposition connu à la clôture de la période. La charge d’impôt et le taux effectif d’imposition s’analysent comme suit :

en millions d'euros 30 sept 2025 30 sept 2024 Impôts courants 7,30 7,19 Impôts différés 0,80 1,83 Total 8,10 9,01 Résultat avant impôt 31,48 34,50 Taux d'imposition effectif 25,7% 26,1%

5.19 Engagements et passifs éventuels

Les engagements existants au 31 mars 2025 n’ont pas évolué au cours du premier semestre de l’exercice 2025-2026.

5.20 Evènements postérieurs à la clôture

A la date d’arrêté des comptes et depuis le 30 septembre 2025, aucun événement significatif n’est intervenu.

5.21 Transaction avec les parties liées

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2025-2026, aucune nouvelle transaction avec une partie liée n’a été conclue, par rapport à celles décrites dans le document de référence Laurent-Perrier 2024-2025.



PERIMETRE DE CONSOLIDATION

1.1 Sociétés consolidées par intégration globale

Société Siège N° Siren % Contrôle % Intérêt France Laurent-Perrier 32, avenue de Champagne 335 680 096 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Champagne Laurent-Perrier 32, avenue de Champagne 351 306 022 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Laurent-Perrier Diffusion 32, avenue de Champagne 337 180 152 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Société A.S. 5-7, rue de la Brèche d'Oger 095 751 038 99.50 99.50 51190 Le Mesnil sur Oger Grands Vignobles de 32, avenue de Champagne 379 525 389 100.00 100.00 Champagne 51150 Tours sur Marne SCA Coteaux de Charmeronde 32, avenue de Champagne 389 698 622 51.14 51.14 51150 Tours sur Marne SCA Coteaux du Barrois 32, avenue de Champagne 350 251 351 54.27 54.27 51150 Tours sur Marne Champagne de Castellane 57, rue de Verdun 095 650 529 100.00 100.00 51200 EPERNAY Château Malakoff S.A. 1 rue de Champagne 095 750 089 100.00 100.00 51190 OGER SC de Chamoé 32, avenue de Champagne 390 025 716 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SC Coteaux de la Louvière 32, avenue de Champagne 384 974 835 50.44 30.00 51150 Tours sur Marne SCEA des Grands Monts 32, avenue de Champagne 388 367 534 51.15 30.00 51150 Tours sur Marne SC Cuvillier Domaine Laurent-Perrier 388 693 657 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SC Dirice 32, avenue de Champagne 414 522 367 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne SAS François Daumale 32, avenue de Champagne 393 720 149 100.00 100.00 51150 Tours sur Marne Etranger Laurent-Perrier UK LTD 66/68 Chapel Street Marlow / 100.00 100.00 Bucks SL 7 1 DE GRANDE BRETAGNE Laurent-Perrier U.S., Inc. 3718 Northern Bd Suite 413 Long Island City New York 11101 USA / 100.00 100.00 Laurent-Perrier Suisse



Chemin de la Vuarpillière 35 / 1260 NYONS SUISSE 100.00 100.00 Laurent-Perrier Italia Spa



Via FARINI 9 40100 BOLOGNA / 72.00 72.00

1.2 Participations dans les entreprises associées consolidées par mise en équivalence





Société Siège N° Siren % Contrôle %

Intérêt France SARL Pétret-Martinval 9, rue des Ecoles 407 910 629 49.00 49.00 51530 Chouilly

B. RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU DIRECTOIRE





1. ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2025

Laurent-Perrier : Chiffre d’Affaires en hausse, maintien d’un niveau de rentabilité élevé malgré un Résultat Net en retrait.

Les comptes du premier semestre de l’exercice 2025-2026, clos le 30 septembre 2025, ont été arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 25 novembre 2025 et examinés ce même jour par le Conseil de Surveillance, sous la présidence de Monsieur Patrick THOMAS.

Principales données financières consolidées :

En millions d'Euros

Au 30 septembre 2025 1er semestre

Exercice

2024-2025

(1er avril 2024 –

30 septembre 2024) 1er semestre

Exercice

2025-2026

(1er avril 2025 –

30 septembre 2025) Variation vs Exercice N-1 Ventes champagne 128,8 133,3 +3,5 % Chiffre d'affaires Groupe 132,0 134 +1,5 % Résultat opérationnel 38,8 36,6 -5,7 % Marge opérationnelle % (*) 30,1% 27,5% -2,6 pts Résultat net part du Groupe 25,3 23,1 -8,7 % Bénéfice par action (en euros) 4,28 3,94 -0,34 € Cash-flow opérationnel (**) -39,2 -4,7 +34,5 M€

* Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

Commentant les résultats semestriels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré :

« Dans un contexte de marché du champagne qui continue à être moins favorable que les années précédentes, le Groupe Laurent-Perrier annonce un chiffre d’affaires en hausse et un résultat semestriel en retrait. Les investissements en soutien à nos marques et la qualité de nos Champagnes nous permettent toutefois de conserver un niveau de marge opérationnelle élevé et supérieur aux années antérieures à la période Covid.

Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie de valeur en s’appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la force de ses marques, l’engagement de ses équipes et la maîtrise de sa distribution. »

Evolution du chiffre d’affaires :

Durant la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, le marché du champagne a enregistré une diminution de ses volumes expédiés de -1,5% par rapport à l’exercice N-1. Durant cette même période, le Groupe a réalisé un volume de ventes en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre de l’exercice N-1.

Sur les 9 premiers mois de l’année calendaire, le marché du champagne est en retrait de -1,4% et les ventes du Groupe de +8,9%, ce qui ne présage pas de l’évolution du chiffre d’affaires sur l’exercice complet.

Dans ce contexte moins favorable, la force des marques du Groupe et la qualité de ses Champagnes permettent la poursuite de la politique de valeur, engendrant ainsi un effet prix-mix sur le semestre de +1,6%, auquel s’ajoute un effet volume de +2,6%.

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre (ventes champagne) s’établit ainsi à 133,3 millions d’euros à taux de change courants.

Evolution du résultat :

Au cours de ce premier semestre 2025-2026, le Groupe a continué d’investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques sur le long terme. Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint 27,1% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe s’établit à 23,1 millions d’euros à taux de change courants, en retrait de -8,7%, et représente ainsi 17,2% du chiffre d’affaires consolidé.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :

L’amélioration du BFR (la hausse des stocks est atténuée par la hausse de la dette fournisseurs et la baisse des autres actifs circulants) entraine celle du cash-flow opérationnel qui s'établit à -4,7 M€ contre -39,2 M€ au 30 septembre 2024.

Le bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2025 réaffirme la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 640,4 millions d'euros et l'endettement net (*) s'établit à 236,8 millions d'euros incluant une trésorerie active de 43,8 millions d'euros. Le "gearing" se maintient à un excellent niveau, à 0,37 au 30 septembre 2025 contre 0,35 au 31 mars 2025.

(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes – trésorerie active

Perspectives :

Les résultats publiés du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de son exercice fiscal 2025-2026. En effet, le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois.

Le Groupe Laurent-Perrier poursuit avec vigilance et confiance l’exécution de son plan d’affaires et maintient le cap de sa stratégie de valeur qui repose sur quatre piliers :

Un métier unique : L’élaboration et la vente de vins de Champagne haut de gamme

Un approvisionnement de qualité reposant sur une politique de partenariats

Un portefeuille de marques fortes et complémentaires

Une distribution mondiale bien maîtrisée

2. FACTEURS DE RISQUES

Le Groupe Laurent-Perrier a fait l’inventaire des risques dans son Document d'Enregistrement Universel 2024-2025.

Pour le premier semestre 2025-2026, aucun nouveau risque n’a été identifié par rapport à ceux figurant dans le Document d'Enregistrement Universel 2024-2025.

3. PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES AU 30 SEPTEMBRE 2025

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2025-2026, aucune nouvelle transaction avec une partie liée n’a été conclue, par rapport à celles décrites dans le Document d'Enregistrement Universel Laurent-Perrier 2024-2025. (Paragraphe 5.21. de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2025).

4. AUTRES INFORMATIONS

Rachat d’actions Laurent-Perrier

Au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2025, les opérations suivantes ont été réalisées :

Achat d’actions au titre de l’animation de marché 7 088 actions

Vente d’actions au titre de l’animation de marché 5 368 actions

Achat d’actions pour consentir des Options d’Achat d’Actions 0 action

Vente d’actions suite à des levées Options d’Achat d’Actions 0 action

C. Rapport Des Commissaires Aux Comptes Sur L’information Financière Semestrielle Au 30 Septembre 2025

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle (Période du 1ᵉʳ avril 2025 au 30 septembre 2025).

Aux Actionnaires

Laurent Perrier S.A.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Laurent Perrier S.A., relatifs à la période du 1ᵉʳ avril 2025 au 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Reims, le 25 novembre 2025

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit KPMG S.A.

Camille Phelizon Hervé Martin

D. Attestation du responsable du rapport financier semestriel

J’atteste, à ma connaissance, que le rapport d’activité ci-dessus et les Etats Financiers Consolidés Résumés du semestre clos le 30 septembre 2025 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-dessus présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Stéphane Dalyac

Président du Directoire

Pièce jointe