SINTX Technologies firma un acuerdo de suministro con EVONIK para fabricar un compuesto de nitruro de silicio-PEEK para implantes específicos para el paciente, impresos en 3D y asistidos por IA

El hito permite la producción inmediata de dispositivos personalizados de SiN/PEEK

SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” o la “Compañía”), una empresa de cerámicas avanzadas y biomateriales, anunció hoy que firmó un acuerdo de suministro con Evonik Corporation (“EVONIK”), líder global en polímeros de alto rendimiento, para fabricar el compuesto patentado de nitruro de silicio–PEEK (SiN/PEEK) de la Compañía (Patente de EE. UU. N.º 10,806,831), diseñado para la fabricación aditiva asistida por IA de implantes específicos para cada paciente, que se producirán utilizando el equipo ya existente en las instalaciones de producción de SINTX en EE. UU.

Según el acuerdo, EVONIK producirá el compuesto SiN/PEEK aprovechando su capacidad a escala comercial conforme a las especificaciones de SINTX, lo que permitirá a la Compañía iniciar inmediatamente la fabricación de implantes específicos para el paciente, diseñados por IA e impresos en 3D. SINTX ya ha recibido solicitudes médicas para proporcionar implantes humanitarios de reemplazo del cuerpo vertebral (VBR) para pacientes de oncología ortopédica y neuroquirúrgica tras resecciones tumorales en la columna. la Compañía tiene previsto utilizar el compuesto SiN/PEEK para respaldar autorizaciones regulatorias de dispositivos implantables adaptados al paciente y de dispositivos fabricados mediante técnicas sustractivas tradicionales.

Eric K. Olson, presidente y director ejecutivo de SINTX, dijo: "Este acuerdo con EVONIK es otro momento crucial para SINTX y para el campo de los implantes específicos para pacientes. Al combinar la experiencia de EVONIK en la fabricación industrial de polímeros PEEK con las capacidades de SINTX en la fabricación de biomateriales de nitruro de silicio, podemos ofrecer implantes de próxima generación que aborden necesidades críticas en traumatología, columna, oncología y más. Creemos que el SiN/PEEK ofrece ventajas convincentes sobre el PEEK estándar, incluyendo características antipatógenas de superficie, potencial osteogénico y una mejor visualización, características que realmente importan en procedimientos complejos y de alto riesgo".

Marc Knebel, director del segmento de dispositivos y sistemas médicos de EVONIK, dijo: "Estamos entusiasmados de apoyar a SINTX en llevar al mercado un filamento compuesto de SiN/PEEK de alto rendimiento para la fabricación aditiva y sustractiva de dispositivos médicos regulados. Este es otro ejemplo de la innovación que EVONIK aporta para mejorar los resultados médicos. Nuestra colaboración está diseñada para proporcionar calidad constante, confiabilidad en el suministro y escalabilidad, elementos fundamentales para continuar ampliando nuestra colaboración y generar datos que respalden el futuro trabajo en el mercado de dispositivos médicos".

Por qué SiN/PEEK para implantes específicos para el paciente

El nitruro de silicio de SINTX ha sido estudiado por su comportamiento antipatógeno y propiedades osteogénicas, mientras que los compuestos de PEEK son valorados por su radiolucidez y capacidad de ajuste mecánico. La combinación SiN/PEEK tiene como objetivo ofrecer:

Comportamiento antipatógeno de la superficie para ayudar a reducir la adherencia microbiana en las superficies de los implantes.

Soporte osteogénico para promover el crecimiento óseo y la integración.

Visualización mejorada frente al PEEK estándar para imágenes intraoperatorias y postoperatorias.

Libertad de diseño mediante fabricación aditiva asistida por IA para geometrías específicas del paciente.

Filamento escalable y consistente para admitir una producción de alta mezcla y bajo volumen típica de los flujos de trabajo específicos del paciente.



Con el acuerdo de suministro de hoy, las partes prevén poner el compuesto SiN/PEEK a disposición de otros fabricantes calificados para indicaciones complejas de implantes donde los atributos del nitruro de silicio pueden agregar valor clínico y económico.

Los esfuerzos humanitarios a corto plazo de SINTX se centran en indicaciones de traumatología y oncología para casos posteriores a resección tumoral, donde los cirujanos enfrentan anatomías desafiantes y riesgo de infección, y donde los diseños personalizados pueden facilitar un mejor ajuste, fijación y resultados clínicos generales, indicó el Dr. Ryan Bock, director de tecnología de SINTX. "Estamos respondiendo a las solicitudes de los cirujanos del mundo real en la atención relacionada con la oncología. Nuestro enfoque inmediato está en los casos de uso humanitario mientras construimos los sistemas de calidad, los expedientes regulatorios y la capacidad de producción para expandirnos hacia indicaciones adicionales mediante las vías apropiadas de la FDA".

Para obtener más información sobre SINTX Technologies o su plataforma de materiales visite, www.sintx.com.

Acerca de EVONIK

EVONIK Business High Performance Polymers, incluida su filial Evonik Operations GmbH, es una de las empresas líderes mundiales en productos químicos especializados y está activa en más de 100 países. EVONIK cuenta con más de 30 grandes centros de producción en Estados Unidos y Canadá, así como numerosas oficinas, laboratorios, almacenes y centros de distribución, que emplean a unas 5.000 personas en América del Norte. En 2024, la región de América del Norte generó el 24% de las ventas globales, que ascendieron a € 3,7 mil millones. EVONIK va mucho más allá de la química para crear soluciones innovadoras, rentables y sostenibles para los clientes.

Acerca de SINTX

Con sede en Salt Lake City, Utah, SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) es una empresa de cerámicas avanzadas que desarrolla, fabrica y comercializa biomateriales de nitruro de silicio, compuestos, dispositivos y tecnologías relacionadas para aplicaciones médicas y de alto valor. Con miles de dispositivos médicos implantados desde 2008 y casi dos décadas de investigación revisada por pares, SINTX se ha consolidado como líder en biomateriales de alto rendimiento que mejoran los resultados clínicos y la seguridad del paciente. Respaldada por un sólido portafolio de patentes, fabricación en EE. UU. y alianzas estratégicas, la empresa continúa expandiendo su plataforma tecnológica mediante la innovación y la diversificación del mercado, incluyendo el sistema de implantes SINAPTIC® para pie y tobillo, recientemente autorizado por la FDA para cirugía reconstructiva.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo, entre otras, declaraciones relacionadas con: la capacidad de la Compañía para fabricar materiales compuestos SiN/PEEK e implantes específicos para cada paciente; el momento, alcance y beneficios esperados del acuerdo de suministro con Evonik; los atributos de desempeño anticipados del compuesto SiN/PEEK y los flujos de trabajo relacionados con fabricación aditiva; los planes de la Compañía para buscar autorizaciones regulatorias de dispositivos implantables personalizados y tradicionalmente fabricados; las expectativas sobre los implantes humanitarios de reemplazo del cuerpo vertebral; la posible disponibilidad de materiales SiN/PEEK para otros fabricantes; las ventajas clínicas, operativas o económicas proyectadas del SiN/PEEK en comparación con el PEEK estándar; y las expectativas de la Compañía en relación con el desarrollo de sistemas de calidad, ampliación de producción, oportunidades más amplias de mercado y futuras indicaciones. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones actuales y, generalmente, se identifican con palabras como "puede", "podrá", "podría", "debería", "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "estima", "proyecta", "objetivo", "apunta" y expresiones similares. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados, incluidos riesgos relacionados con la preparación de la fabricación, el desarrollo de sistemas de calidad, la confiabilidad de la cadena de suministro, el desempeño de terceros como EVONIK, los requisitos regulatorios y el momento o resultado de las presentaciones ante la FDA, la adopción clínica de implantes personalizados, la capacitación y utilización por parte de cirujanos, tecnologías competitivas, protección de la propiedad intelectual, aceptación del mercado, dinámica de precios y reembolsos, y condiciones macroeconómicas o específicas de la industria. Las declaraciones sobre posibles atributos antipatógenos u osteogénicos del nitruro de silicio se refieren a investigaciones generales a nivel de material y no implican autorización regulatoria ni beneficio clínico para ningún dispositivo o indicación específica. Los riesgos e incertidumbres adicionales se describen en los informes de SINTX presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido su informe anual más reciente en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, disponibles en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de este comunicado, y SINTX no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que así lo exija la ley.

Contactos de SINTX:

Jack Perkins o Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com