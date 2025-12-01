SINTX Technologies signe un accord dʼapprovisionnement avec EVONIK pour la production dʼun composé de nitrure de silicium et de PEEK destiné à la fabrication dʼimplants sur mesure imprimés en 3D et assistés par lʼIA

SALT LAKE CITY, Utah, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ : SINT) (« SINTX » ou « la Société »), une entreprise spécialisée dans les céramiques avancées et les biomatériaux, a annoncé aujourdʼhui avoir signé un accord dʼapprovisionnement avec Evonik Corporation (« EVONIK »), leader mondial des polymères haute performance, pour la fabrication du composé exclusif de nitrure de silicium et de PEEK (SiN/PEEK) (brevet américain n° 10 806 831) conçu pour la conception additive assistée par lʼIA dʼimplants sur mesure, qui sera produit à lʼaide dʼéquipements déjà en place dans lʼusine de production de SINTX aux États-Unis.

En vertu de cet accord, EVONIK élaborera un composé SiN/PEEK en tirant parti de sa capacité à lʼéchelle commerciale pour répondre aux exigences de SINTX, ce qui permettra à la société de commencer immédiatement à fabriquer des implants sur mesure, conçus par lʼIA et imprimés en 3D. SINTX a déjà été sollicitée par des médecins pour fournir des implants de remplacement vertébral (VBR) à usage humanitaire destinés à des patients en orthopédie et en neurochirurgie oncologique ayant subi une résection tumorale au niveau de la colonne vertébrale. En outre, la société a lʼintention de recourir au composé SiN/PEEK pour faciliter lʼobtention des autorisations réglementaires relatives aux dispositifs implantables fabriqués par soustraction, traditionnels ou adaptés à chaque patient.

Eric K. Olson, président-directeur général de SINTX, a affirmé : « Cet accord avec EVONIK marque un véritable tournant décisif pour SINTX et le secteur des implants sur mesure. » En combinant lʼexpertise dʼEVONIK en matière de fabric-ation industrielle de polymères PEEK et les capacités de SINTX dans le domaine de la production de biomatériaux en nitrure de silicium, nous sommes en mesure de fournir des implants de nouvelle génération répondant aux besoins fondamentaux des secteurs de la traumatologie, de la chirurgie rachidienne, de lʼoncologie et bien dʼautres encore. Nous pensons que le SiN/PEEK présente des avantages indéniables par rapport au PEEK standard, notamment des caractéristiques de surface antipathogènes, un potentiel ostéogénique et une meilleure visualisation, autant de fonctionnalités déterminantes dans le cadre dʼinterventions complexes et à haut risque. »

Marc Knebel, responsable du segment de marché dédié aux dispositifs et systèmes médicaux chez EVONIK, a précisé : « Nous sommes ravis de soutenir SINTX dans la commercialisation dʼun filament composite SiN/PEEK à haute performance destiné à la fabrication additive et soustractive de dispositifs médicaux réglementés. Cela constitue un autre exemple dʼinnovation mise en œuvre par EVONIK pour optimiser les résultats médicaux. Notre collaboration vise à garantir une qualité constante, une fiabilité dʼapprovisionnement et une modularité, autant dʼéléments fondamentaux pour la poursuite de notre coopération élargie et la production de données destinées à soutenir les futurs travaux menés sur le marché des dispositifs médicaux. »

Pourquoi choisir le SiN/PEEK pour les implants sur mesure ?

Le nitrure de silicium de SINTX a été étudié pour ses propriétés antipathogènes et ostéogéniques, tandis que les composites PEEK sont appréciés pour leur radiotransparence et leur adaptabilité mécanique. La combinaison SiN/PEEK vise à assurer :

un comportement antipathogène de surface contribuant à réduire lʼadhérence microbienne sur les implants.

un support ostéogénique pour favoriser la croissance et lʼintégration osseuses.

une visualisation améliorée par rapport au PEEK standard pour lʼimagerie peropératoire et postopératoire.

une liberté de conception grâce à la fabrication additive assistée par lʼIA en vue dʼobtenir des géométries propres à chaque patient.

un filament évolutif et homogène pour prendre en charge la production à forte mixité et faible volume caractéristique des flux de travail personnalisés.



Avec lʼaccord dʼapprovisionnement conclu aujourdʼhui, les parties envisagent de mettre le composé SiN/PEEK à la disposition dʼautres fabricants agréés dans le cadre dʼindications complexes dʼimplants où les propriétés du nitrure de silicium peuvent apporter une valeur ajoutée sur le plan clinique et économique.

Les efforts humanitaires à court terme de SINTX portent principalement sur les indications traumatologiques et oncologiques pour les cas post-résection tumorale, où les chirurgiens sont confrontés à une anatomie complexe et à un risque dʼinfection, et où des conceptions sur mesure peuvent favoriser un ajustement, une fixation et des résultats cliniques globaux améliorés, a déclaré le Dr Ryan Bock, directeur technique de SINTX. « Nous répondons aux demandes concrètes des chirurgiens dans le domaine des soins oncologiques. Notre priorité actuelle est axée sur les utilisations à des fins humanitaires, tandis que nous mettons en place les systèmes qualité, les dossiers réglementaires et les capacités de production nécessaires pour étendre nos activités à dʼautres indications par le biais des procédures réglementaires de la FDA. »

Pour plus dʼinformations sur SINTX Technologies ou sa plateforme dédiée à ses composants, veuillez consulter le site www.sintx.com.

À propos d’EVONIK

Le groupe EVONIK Business High Performance Polymers, qui comprend sa filiale Evonik Operations GmbH, est considéré comme lʼun des leaders mondiaux dans le domaine des produits chimiques à usage spécifique et est présent dans plus de 100 pays. EVONIK possède plus de 30 sites de production de premier plan aux États-Unis et au Canada, ainsi que de nombreux bureaux, laboratoires, entrepôts et centres de distribution, et emploie environ 5 000 personnes en Amérique du Nord. En 2024, la région Amérique du Nord a généré 24 % des ventes mondiales, soit 3,7 milliards dʼeuros. EVONIK ne se limite pas au domaine de la chimie et développe des solutions innovantes, rentables et durables au profit de ses clients.

À propos de SINTX

Située à Salt Lake City, dans lʼUtah, SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ : SINT) est une entreprise spécialisée dans les céramiques avancées qui développe, fabrique et commercialise des biomatériaux, des composites, des dispositifs et des technologies connexes à base de nitrure de silicium destinés à des fins médicales et à dʼautres utilisations à forte valeur ajoutée. Forte de ses milliers dʼimplants médicaux posés depuis 2008 et de près de deux décennies de recherche approuvée par ses homologues, SINTX sʼest imposée comme un leader dans le domaine des biomatériaux haute performance visant à améliorer les résultats cliniques et la sécurité des patients. Sʼappuyant sur un solide portefeuille de brevets, une production basée aux États-Unis et des partenariats industriels stratégiques, la société continue dʼétendre sa plateforme technologique grâce à lʼinnovation et à la diversification des marchés, notamment avec le système dʼimplant pour le pied et la cheville SINAPTIC® récemment approuvé par la FDA et destiné à la chirurgie reconstructive.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières) de 1995, y compris, sans toutefois sʼy limiter, des déclarations relatives à : la capacité de la Société à fabriquer des matériaux composites SiN/PEEK et des implants sur mesure ; le délai, la portée et les avantages attendus de lʼaccord dʼapprovisionnement conclu entre la Société et Evonik ; les caractéristiques de performance prévues du composé SiN/PEEK et les processus de fabrication additive associés ; les perspectives de la Société visant à obtenir les autorisations réglementaires en matière de dispositifs implantables sur mesure et fabriqués de manière traditionnelle ; les attentes concernant les implants de remplacement vertébral à usage humanitaire ; la disponibilité potentielle des matériaux SiN/PEEK pour dʼautres fabricants ; les avantages cliniques, opérationnels ou économiques prévus du SiN/PEEK par rapport au PEEK standard ; et les attentes de la Société concernant le développement dʼun système de qualité, le développement de la production, lʼélargissement des débouchés commerciaux et les indications à venir. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses actuelles et sont souvent identifiées par des termes tels que « pourrait », « fera », « devrait », « sʼattend à », « anticipe », « a lʼintention de », « prévoit », « croit », « estime », « projette », « cible », « vise » et autres expressions similaires. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles dʼentraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux escomptés, notamment les risques liés à la préparation de la production, au développement du système qualité, à la fiabilité de la chaîne dʼapprovisionnement, aux performances des partenaires dʼEVONIK, aux exigences réglementaires et au délai ou à la décision finale concernant les demandes soumises à la FDA, à lʼadoption clinique dʼimplants sur mesure, à la formation et à la pratique des chirurgiens, aux technologies concurrentes, à la protection de la propriété intellectuelle, à lʼacceptation sur le marché, à la dynamique des tarifs et des remboursements, ainsi quʼaux conditions macroéconomiques ou spécifiques au secteur. Les déclarations concernant les propriétés antipathogènes ou ostéogéniques potentielles du nitrure de silicium se réfèrent à des recherches générales au niveau des matériaux et nʼimpliquent pas dʼautorisation réglementaire ni dʼavantage clinique pour tout dispositif ou indication spécifique. Ces risques et incertitudes supplémentaires sont décrits dans les documents déposés par SINTX auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment son dernier rapport annuel figurant sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels figurant sur le formulaire 10-Q, disponibles à lʼadresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date du présent communiqué de presse, et SINTX décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

Contacter SINTX :

Jack Perkins ou Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com