SINTX Technologies Menandatangani Perjanjian Pasokan dengan EVONIK untuk Memproduksi Senyawa Silikon Nitrida–PEEK untuk Implan Khusus Pasien Tertentu yang Dicetak 3D dan Didukung AI

SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” atau “Perusahaan”), perusahaan keramik dan biomaterial canggih, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian pasokan dengan Evonik Corporation (“EVONIK”), pemimpin global dalam polimer berperforma tinggi, untuk memproduksi senyawa silikon nitrida–PEEK (SiN/PEEK) (Paten AS No. 10,806,831) milik Perusahaan yang direkayasa untuk manufaktur aditif implann khusus pasien tertentu yang didukung AI dan akan diproduksi menggunakan peralatan yang sudah tersedia di fasilitas produksi SINTX yang berbasis di Amerika Serikat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, EVONIK akan memproduksi senyawa SiN/PEEK dengan memanfaatkan kapabilitas skala komersialnya sesuai dengan spesifikasi SINTX sehingga Perusahaan dapat segera memulai produksi implan khusus pasien tertentu yang didesain dengan AI dan dicetak 3D. SINTX telah menerima permintaan dari para dokter untuk menyediakan implan pengganti badan vertebra (VBR) untuk digunakan guna mengatasi kondisi pasien ortopedi dan bedah saraf onkologi setelah pengangkatan tumor pada tulang belakang. Selain itu, Perusahaan bermaksud menggunakan senyawa SiN/PEEK tersebut untuk mendukung upaya perolehan izin dari badan pembuat peraturan bagi perangkat implan yang disesuaikan dengan pasien maupun perangkat implan yang diproduksi dengan metode substraktif yang tradisional.

Eric K. Olson, Kepala, Presiden & CEO SINTX, mengatakan, “Perjanjian dengan EVONIK ini merupakan momen penting lainnya bagi SINTX dan bagi bidang implan khusus pasien tertentu. Melalui penggabungan keahlian EVONIK dalam produksi polimer PEEK berskala industri dengan kemampuan SINTX dalam memproduksi biomaterial silikon nitrida, kami dapat menghadirkan implan generasi berikutnya yang memenuhi kebutuhan mendesak di bidang trauma, tulang belakang, onkologi, dan lainnya. Kami yakin bahwa SiN/PEEK menawarkan keunggulan yang menarik dibandingkan PEEK standar, termasuk karakteristik permukaan antipatogen, potensi osteogenik, dan visualisasi yang lebih baik. Semua fitur ini sangat penting dalam prosedur berisiko tinggi yang kompleks.”

Marc Knebel, kepala segmen pasar Perangkat & Sistem Medis EVONIK, mengatakan, “Kami sangat antusias mendukung SINTX dalam menghadirkan filamen komposit SiN/PEEK berperforma tinggi ke pasar untuk manufaktur perangkat medis yang diatur dengan metode aditif dan substraktif. Ini adalah contoh lain dari inovasi yang memungkinkan peningkatan hasil pengobatan medis yang telah dihadirkan oleh EVONIK. Kolaborasi kami dirancang untuk memberikan kualitas yang konsisten, keandalan pasokan, dan skalabilitas. Semua ini merupakan beberapa elemen dasar bagi kolaborasi kami yang lebih luas dan berkelanjutan dan bagi pembuatan data untuk mendukung pengembangan pasar perangkat medis di masa mendatang.”

Mengapa SiN/PEEK dipilih untuk Implan Khusus Pasien Tertentu

Silikon nitrida milik SINTX telah diteliti karena perilaku antipatogennya dan sifat osteogeniknya, sedangkan komposit PEEK unggul karena radiolusensi dan kemampuan penyesuaian mekanisnya. Kombinasi SiN/PEEK ingin menghadirkan:

Perilaku permukaan antipatogen yang membantu mengurangi perlekatan mikroba pada permukaan implan.

Dukungan osteogenik untuk mendorong pertumbuhan dan integrasi tulang.

Visualisasi yang lebih baik vs. PEEK standar untuk pencitraan intraoperatif dan pascaoperatif.

Kebebasan desain melalui manufaktur aditif yang didukung AI untuk menghasilkan geometri khusus pasien tertentu.

Filamen yang skalabel dan konsisten untuk mendukung produksi banyak jenis produk yang berbeda dalam volume rendah yang umum ditemukan dalam alur kerja implan khusus pasien tertentu.



Dengan perjanjian pemasokan yang diumumkan hari ini, kedua pihak memperkirakan dapat menyediakan senyawa SiN/PEEK kepada produsen lain yang memenuhi kualifikasi untuk indikasi implan yang kompleks, di mana atribut silikon nitrida dapat memberikan nilai tambah klinis maupun ekonomi.

Upaya kemanusiaan jangka pendek SINTX berfokus pada indikasi trauma dan onkologi untuk kasus pasca-pengangkatan tumor, di mana para ahli bedah menghadapi anatomi yang menantang dan risiko infeksi. Selain itu, desain khusus pasien tertentu dapat meningkatkan kesesuaian, fiksasi, dan hasil klinis keseluruhan, ujar Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer SINTX. “Kami menanggapi permintaan dari para ahli bedah di dunia nyata dalam perawatan terkait onkologi. Fokus kami saat ini adalah pada kasus penggunaan pada pasien manusia sembari kami membangun sistem kualitas, berkas dokumen untuk badan pembuat peraturan, dan kapasitas produksi untuk memperluas ke indikasi tambahan melalui jalur FDA yang sesuai.”

Untuk informasi selengkapnya tentang SINTX Technologies atau platform materialnya, kunjungi www.sintx.com.

Tentang EVONIK

Lini Bisnis Polimer Berperforma Tinggi dari EVONIK, termasuk afiliasi Evonik Operations GmbH, merupakan salah satu pemimpin dunia dalam perusahaan bahan kimia khusus dan beroperasi di lebih dari 100 negara. EVONIK memiliki lebih dari 30 fasilitas produksi besar di AS dan Kanada, serta sejumlah kantor, laboratorium, gudang, dan pusat distribusi, dengan sekitar 5.000 karyawan di Amerika Utara. Pada tahun 2024, wilayah Amerika Utara menghasilkan 24% dari penjualan global, yang mencapai €3,7 miliar. EVONIK tidak hanya bergerak di bidang kimia, tetapi juga menciptakan berbagai solusi inovatif, menguntungkan, dan berkelanjutan bagi para pelanggannya.

Tentang SINTX

SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT), yang berkantor pusat di Salt Lake City, Utah, merupakan perusahaan keramik canggih yang mengembangkan, memproduksi, dan mengomersialkan biomaterial silikon nitrida, komposit, perangkat, serta teknologi terkait untuk aplikasi medis dan bernilai tinggi lainnya. Dengan ribuan perangkat medis yang telah diimplan sejak tahun 2008 dan hampir dua dekade penelitian yang ditinjau sejawat, SINTX telah mengukuhkan diri sebagai pemimpin dalam biomaterial berperforma tinggi yang meningkatkan hasil klinis dan keamanan pasien. Didukung oleh portofolio paten yang kuat, fasilitas manufaktur berbasis di AS, serta kemitraan strategis dengan industri, perusahaan terus memperluas platform teknologinya melalui inovasi dan diversifikasi pasar, termasuk Sistem Implan Kaki & Pergelangan Kaki SINAPTIC® yang baru-baru ini memperoleh izin FDA untuk bedah rekonstruktif.

Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS Tahun 1995, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: kemampuan Perusahaan untuk memproduksi material komposit SiN/PEEK dan implan khusus pasien tertentu; waktu, cakupan, dan manfaat yang diharapkan dari perjanjian pemasokan Perusahaan dengan Evonik; atribut performa produk yang diperkirakan dari senyawa SiN/PEEK dan alur kerja manufaktur aditif terkait; rencana Perusahaan untuk memperoleh izin dari badan pembuat peraturan untuk perangkat implan yang disesuaikan untuk pasien maupun yang diproduksi secara tradisional; ekspektasi mengenai implan pengganti badan vertebra untuk penggunaan kemanusiaan; potensi ketersediaan material SiN/PEEK bagi produsen tambahan; proyeksi keunggulan klinis, operasional, atau ekonomi dari SiN/PEEK dibandingkan PEEK standar; serta ekspektasi Perusahaan terkait pengembangan sistem kualitas, peningkatan kapasitas produksi, peluang pasar yang lebih luas, dan indikasi masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada asumsi saat ini dan sering ditandai dengan kata-kata seperti “mungkin,” “akan,” “dapat,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “merencanakan,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memproyeksikan,” “menargetkan,” “bertujuan,” dan ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara signifikan dari yang diproyeksikan, termasuk risiko terkait kesiapan manufaktur, pengembangan sistem kualitas, keandalan rantai pasokan, performa pihak ketiga EVONIK, persyaratan dari badan pembuat peraturan dan waktu atau hasil pengajuan ke FDA, adopsi klinis oleh implan khusus pasien tertentu, pelatihan dan pemanfaatan oleh dokter bedah, teknologi kompetitif, perlindungan kekayaan intelektual, penerimaan pasar, dinamika harga dan penggantian biaya, serta kondisi makroekonomi atau kondisi khusus industri tertentu. Pernyataan mengenai potensi atribut antipatogen atau osteogenik pada silikon nitrida merujuk pada penelitian umum pada tingkat material dan tidak menyiratkan adanya izin dari badan pembuat peraturan atau manfaat klinis untuk perangkat atau indikasi tertentu apa pun. Risiko dan ketidakpastian tambahan dijelaskan dalam penyerahan laporan SINTX kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, termasuk Laporan Tahunan terbaru pada Form 10-K dan Laporan Triwulan pada Form 10-Q, yang tersedia di www.sec.gov. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku per tanggal siaran pers ini, serta SINTX tidak berkewajiban untuk memperbaruinya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

