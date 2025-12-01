SINTX Technologies Menandatangani Perjanjian Bekalan dengan EVONIK untuk Menghasilkan Sebatian Silikon Nitrida–PEEK untuk Implan Khusus Pesakit Berbantukan AI, Cetakan 3D

SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” atau “Syarikat”), sebuah syarikat seramik dan biobahan termaju, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian bekalan dengan Evonik Corporation (“EVONIK”), peneraju global dalam polimer berprestasi tinggi, untuk mengeluarkan sebatian silikon nitrida–PEEK proprietari Syarikat (SiN/PEEK) (No. Paten A.S. 10,806,831) yang direka bentuk untuk pembuatan bahan tambahan berbantukan AI bagi implan khusus pesakit yang akan dihasilkan menggunakan peralatan sedia ada di kemudahan pengeluaran SINTX yang berpangkalan di A.S.

Di bawah perjanjian ini, EVONIK akan menghasilkan sebatian SiN/PEEK yang memanfaatkan kapasiti pengeluaran berskala komersial mengikut spesifikasi SINTX, membolehkan Syarikat segera mula mengeluarkan implan khusus pesakit direka bentuk menggunakan AI dan dicetak 3D. SINTX telah menerima permintaan doktor untuk menyediakan implan penggantian tubuh vertebra (VBR) bagi kegunaan kemanusiaan untuk pesakit onkologi ortopedik dan neurosurgi berikutan reseksi tumor di tulang belakang. Di samping itu, Syarikat berhasrat untuk menggunakan sebatian SiN/PEEK bagi menyokong pelepasan kawal selia peranti implan yang dipadankan pesakit dan peranti implan subtraktif tradisional yang dihasilkan.

Eric K. Olson, Pengerusi, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif SINTX, berkata, “Perjanjian dengan EVONIK ini merupakan satu lagi detik penting bagi SINTX dan untuk bidang implan khusus pesakit. Dengan menggabungkan kepakaran pembuatan polimer PEEK berskala industri EVONIK dengan keupayaan pembuatan biobahan silikon nitrida SINTX, kami dapat menghasilkan implan generasi akan datang yang memenuhi keperluan kritikal dalam trauma, tulang belakang, onkologi dan seterusnya. Kami percaya SiN/PEEK menawarkan kelebihan menarik berbanding PEEK standard, termasuk ciri permukaan antipatogenik, potensi osteogenik dan visualisasi yang dipertingkatkan—ciri-ciri yang penting dalam prosedur kompleks dan berisiko tinggi.”

Marc Knebel, ketua segmen pasaran Peranti & Sistem Perubatan EVONIK, berkata, “Kami teruja untuk menyokong SINTX dalam membawa filamen komposit SiN/PEEK berprestasi tinggi ke pasaran untuk pembuatan aditif serta subtraktif bagi peranti perubatan yang dikawal selia. Ini merupakan satu lagi contoh inovasi yang dibawakan oleh EVONIK untuk menambah baik hasil perubatan. Kerjasama kami direka bentuk untuk menyediakan kualiti yang konsisten, kebolehpercayaan bekalan dan kebolehskalaan yang konsisten—elemen asas untuk kerjasama berterusan serta penjanaan data bagi menyokong kerja pasaran peranti perubatan pada masa hadapan.”

Mengapa SiN/PEEK untuk Implan Khusus Pesakit

Silikon nitrida SINTX telah dikaji untuk sifat antipatogenik dan sifat osteogeniknya, manakala komposit PEEK dinilai untuk radiolusensi dan kebolehtalaan dari segi mekanikal. Gabungan SiN/PEEK bertujuan untuk menyampaikan:

Tingkah laku permukaan antipatogenik untuk membantu mengurangkan lekatan mikrob pada permukaan implan.

Sokongan osteogenik untuk menggalakkan pertumbuhan dan integrasi tulang.

Visualisasi yang dipertingkatkan berbanding PEEK standard untuk pengimejan intraoperatif dan pascaoperatif.

Kebebasan reka bentuk melalui pembuatan aditif berbantukan AI untuk geometri khusus pesakit.

Filamen yang berskala dan konsisten untuk menyokong pengeluaran campuran tinggi, volum rendah yang lazim bagi aliran kerja implan khusus pesakit.





Dengan perjanjian bekalan hari ini, kedua-dua pihak berhasrat untuk menyediakan sebatian SiN/PEEK kepada pengeluar lain yang berkelayakan untuk indikasi implan kompleks di mana atribut silikon nitrida boleh menambah nilai klinikal dan ekonomi.

Usaha kemanusiaan jangka pendek SINTX tertumpu pada indikasi trauma dan onkologi untuk kes pasca-reseksi tumor, yang mana pakar bedah berdepan anatomi yang mencabar serta risiko jangkitan dan yang mana reka bentuk khusus pesakit dapat memudahkan kesesuaian, fiksasi dan hasil klinikal keseluruhan yang lebih baik, kata Dr. Ryan Bock, Ketua Pegawai Teknologi SINTX. “Kami sedang memenuhi permintaan sebenar pakar bedah dunia dalam penjagaan berkaitan onkologi. Fokus segera kami adalah pada kes-kes penggunaan kemanusiaan sementara kami membina sistem kualiti, fail kawal selia dan kapasiti pengeluaran untuk dikembangkan menjadi indikasi tambahan melalui laluan FDA yang sesuai.”

Untuk maklumat lanjut tentang SINTX Technologies atau platform bahannya, sila layari www.sintx.com.

Tentang EVONIK

Polimer Berprestasi Tinggi Perniagaan EVONIK, termasuk sekutunya Evonik Operations GmbH, merupakan salah satu peneraju dunia dalam syarikat bahan kimia khusus dan aktif di lebih 100 buah negara. EVONIK mempunyai lebih daripada 30 tapak pengeluaran utama di A.S. dan Kanada serta beberapa pejabat, makmal, gudang dan pusat pengedaran, dengan kira-kira 5,000 pekerja di Amerika Utara. Pada tahun 2024, rantau Amerika Utara menjana 24% daripada jualan global berjumlah €3.7 bilion. EVONIK melangkaui aspek kimia untuk mencipta penyelesaian yang inovatif, menguntungkan serta mampan untuk pelanggan.

Tentang SINTX

Beribu pejabat di Salt Lake City, Utah, SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) ialah sebuah syarikat seramik termaju yang membangunkan, mengeluarkan dan mengkomersialkan biobahan silikon nitrida, komposit, peranti dan teknologi berkaitan untuk aplikasi perubatan serta aplikasi bernilai tinggi yang lain. Dengan beribu-ribu peranti perubatan yang ditanam sejak tahun 2008 dan hampir dua dekad penyelidikan yang disemak rakan sebaya, SINTX telah mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam biobahan berprestasi tinggi yang meningkatkan hasil klinikal serta keselamatan pesakit. Disokong oleh portfolio paten yang kukuh, pembuatan yang berpangkalan di A.S. dan perkongsian industri strategik, syarikat terus mengembangkan platform teknologinya melalui inovasi dan kepelbagaian pasaran, termasuk Sistem Implan Kaki & Buku Lali SINAPTIC® yang baru-baru ini menerima FDA untuk pembedahan rekonstruktif.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” dalam erti kata Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai: keupayaan Syarikat untuk mengeluarkan bahan komposit SiN/PEEK dan implan khusus pesakit; masa, skop dan faedah yang dijangkakan daripada perjanjian bekalan Syarikat dengan Evonik; atribut prestasi produk yang dijangkakan bagi sebatian SiN/PEEK dan aliran kerja pembuatan aditif yang berkaitan; rancangan Syarikat untuk mendapatkan pelepasan kawal selia untuk peranti implan khusus pesakit dan yang dihasilkan secara tradisional; jangkaan mengenai implan penggantian badan vertebra untuk kegunaan kemanusiaan; potensi ketersediaan bahan SiN/PEEK kepada pengeluar tambahan; kelebihan klinikal, operasi atau ekonomi yang diunjurkan bagi SiN/PEEK berbanding dengan PEEK standard; dan jangkaan Syarikat mengenai pembangunan sistem kualiti, peningkatan skala pengeluaran, peluang pasaran yang lebih luas serta petunjuk masa hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan adalah berdasarkan andaian semasa dan sering dikenal pasti dengan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “boleh,” “sepatutnya,” “sangka,” “jangka,” “berhasrat,” “rancang,” “percaya,” “anggar,” “unjur,” “sasar,” “matlamat,” dan ungkapan yang serupa. Kenyataan-kenyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang diunjurkan, termasuk risiko yang berkaitan dengan kesediaan pembuatan, pembangunan sistem kualiti, kebolehpercayaan rantaian bekalan, prestasi pihak ketiga EVONIK, keperluan kawal selia dan masa atau hasil penyerahan FDA, penerimaan klinikal implan khusus pesakit, latihan dan penggunaan pakar bedah, teknologi kompetitif, perlindungan harta intelek, penerimaan pasaran, dinamik harga dan pembayaran balik dan keadaan makroekonomi atau khusus industri. Kenyataan mengenai potensi sifat antipatogenik atau osteogenik silikon nitrida merujuk kepada penyelidikan peringkat bahan umum dan tidak menandakan pelepasan kawal selia atau manfaat klinikal untuk sebarang peranti atau petunjuk tertentu. Risiko dan ketidakpastian tambahan diterangkan dalam pemfailan SINTX dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, termasuk Laporan Tahunan terkini pada Borang 10-K dan Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q, yang tersedia di www.sec.gov. Kenyataan pandang ke hadapan hanya terpakai setakat tarikh siaran ini dikeluarkan dan SINTX tidak mempunyai sebarang obligasi untuk mengemas kininya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Hubunga SINTX:

Jack Perkins atau Maria Hocut

Komunikasi Strategik KCSA

Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com